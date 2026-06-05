Didysis finalas – su istoriniais akcentai

Ypatinga sėkmė
Uteniškiai, laimėję LKL, kurią remia „Betsson“, pusfinalį iki trijų pergalių su Klaipėdos „Neptūno“ komanda 3:1 (96:83, 86:83, 84:102 ir 103:90), pirmą kartą per savo klubo istoriją pateko į finalą.
Per ketvirtąsias rungtynes Utenoje, likus žaisti pustrečios minutės, klaipėdiečiai buvo priartėję – 88:93. Tuomet du tritaškius iš eilės pataikė Lukas Uleckas, vieną – Paulius Valinskas ir „Juventus“ pradėjo švęsti.
„Ne aš išvedžiau komandą į finalą, mes visi – pradedant klubo vadovais, žaidėjais ir baigiant treneriais. Sunkiai ėjome iki šio tikslo. Labai svarbu, kad privertėme sirgalius mumis patikėti. Norime ir ateityje matyti pilnas tribūnas, juo labiau kad žinome, kas mūsų laukia, – Eurolygos komanda. Norime mesti iššūkį ir jai“, – sakė „Juventus“ vyriausiasis treneris L. Eglinskas.
Dėl aukščiausių LKL trofėjų Utenos krepšininkai varžysis su daugkartiniu šalies čempionu „Žalgiriu“. Pirma dvikova – birželio 7-ąją Kaune. Lemiama sezono serija – iki trijų pergalių.
Visas ketverias reguliariojo sezono tarpusavio rungtynes laimėjo kauniečiai (98:68, 91:75, 94:83, 108:93).
„Neptūnas“ išsitaškė
Klaipėdiečiai bandys atsitiesti mažajame finale – dėl bronzos kovos su Panevėžio „Lietkabeliu“.
Pirmas mūšis – rytoj „Švyturio“ arenoje.
„Reikia atsigauti emociškai. Fizinis parengtumas – savo ruožtu, bet psichologinis irgi svarbus. Pusfinalyje norėjome išplėšti penktąsias rungtynes, išsitaškėme, reikia susikaupti iš naujo“, – svarstė Klaipėdos ekipos strategas Gediminas Petrauskas.
Šį LKL čempionatą „Neptūnas“ tris kartus įveikė panevėžiečius (96:84, 97:87, 96:57) ir sykį pralaimėjo (80:83). Karaliaus Mindaugo taurės turnyro dvikovą dėl trečios vietos laimėjo „Lietkabelis“ (94:73).
Klaipėdos ir Panevėžio krepšininkai dėl LKL bronzos yra varžęsi 2018-aisiais ir 2019-aisiais – anuomet pranašesnis buvo „Neptūnas“.
Praeitą savaitę „Lietkabelis“ pusfinalyje neprilygo „Žalgiriui“ – 0:3 (75:85, 75:95, 93:103).
„Svarbiausia – persikrauti ir mažajame finale žaisti savo geriausią krepšinį“, – pabrėžė Panevėžio komandos vyriausiasis treneris Nenadas Čanakas.
S. Francisco įsiamžino
Žalgiriečiai, laukdami LKL finalo varžovų, pratęsė 2001-aisiais užsimezgusią tradiciją – papildė restorano „McDonald’s“ žvaigždžių alėją nauju delno įspaudu.
Šį kartą garbė įsiamžinti greta Arvydo Sabonio, Modesto Paulausko, Tanokos Beardo, Marcuso Browno, Edo Cotos, Marko Popovičiaus, Manto Kalniečio, Pauliaus Jankūno, Jono Mačiulio, Brandono Davieso, Edgaro Ulanovo ir kitų „Žalgirio“ garsenybių, tarp jų – ir savo tautiečio Joffrey Lauvergne’o, teko Sylvainui Francisco.
„Nuo pat pirmos savo karjeros Kaune, nuostabiame krepšinio mieste, dienos jaučiau didelį sirgalių palaikymą, o tokie įvertinimai tik dar labiau motyvuoja“, – sakė S. Francisco.
„McDonald’s“ žvaigždžių alėjoje yra jau 24 žalgiriečių delnų įspaudai.
Rezultatas
„Juventus“–„Neptūnas“ 103:90 (25:23, 30:13, 23:34, 25:20). 3 004 žiūrovai. L. Uleckas 21 taškas (3/5 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai), P. Valinskas 18 (3/4 tritaškių, 8 rezultatyvūs perdavimai), M. Lewisas 13 (3/6 tritaškių), H. Diarra 12 (5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 8 klaidos), I. Vranešas 11 (7 atkovoti kamuoliai), E. Venckus 10 (3/5 tritaškių) / R. Lomažas 31 taškas (4/9 tritaškių), M. Girdžiūnas 14, D. Tarolis 13 (5 atkovoti kamuoliai). Pirmos rungtynės – 96:83, antros – 86:83, trečios – 84:102. Pusfinalio serija – 3:1.
Finalas
Birželio 7 d. „Žalgiris“–„Juventus“ (Kaune), 9 d. „Juventus“–„Žalgiris“ (Utenoje), 12 d. „Žalgiris“–„Juventus“ (Kaune). Jeigu prireiktų – 14 d. „Juventus“–„Žalgiris“ (Utenoje), 16 d. „Žalgiris“–„Juventus“ (Kaune).
Dėl 3-ios vietos
Birželio 6 d. „Neptūnas“–„Lietkabelis“ (Klaipėdoje), 8 d. „Lietkabelis“–„Neptūnas“ (Panevėžyje), 11 d. „Neptūnas“–„Lietkabelis“ (Klaipėdoje). Jeigu prireiktų – 13 d. „Lietkabelis“–„Neptūnas“ (Panevėžyje), 15 d. „Neptūnas“–„Lietkabelis“ (Klaipėdoje).
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