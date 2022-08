Darbus pradėję žalgiriečiai: iššūkių – ne vienas, bet bandome prisitaikyti

Mantas Kalnietis teigė, kad per vasarą spėjo išsigydyti traumas bei papasakojo apie savo naująją vietą rūbinėje.

Kiek daugiau nei pusė būsimo sezono Kauno „Žalgirio“ klubo sudėties krepšininkų trečiadienį susirinko į pirmą oficialią treniruotę, ruošiantis 2022–2023 m. sezonui.

Prieš pirmąją treniruotę žaidėjus rūbinėje pasveikino karjerą baigęs ir darbus „Žalgirio“ administracijoje pradėjęs Paulius Jankūnas, tapęs dešiniąja klubo vadovo Pauliaus Motiejūno ranka, bei Kazį Maksvytį vyriausiojo trenerio kėdėje pasiruošimo metu pavaduojantis Gintaras Krapikas.

Treniruotes su komanda pradėjo Karolis Lukošiūnas, Mantas Kalnietis, Keenanas Evansas, Edgaras Ulanovas, Kevarriusas Hayesas, Laurynas Birutis ir Motiejus Krivas. Darbus iš šalies stebėjo po čiurnos operacijos sveikstantis Dovydas Giedraitis, o Lietuvos rinktinės stovyklą neseniai palikęs Tomas Dimša prie komandos draugų prisijungs savaitgalį. Likę žalgiriečiai tęsia darbus su savo šalių rinktinėmis.

„Pasiruošimas sezonui nuo ankstesnių metų skiriasi ne tik tuo, kad turime mažiau žaidėjų, bet ir trenerių štabas nėra pilnas, – apie pirmąsias treniruotes kalbėjo „Žalgirio“ fizinio rengimo treneris Sigitas Kavaliauskas. – Tokių iššūkių – ne vienas, bet bandome prisitaikyti, bandome išspausti iš situacijos, ką galime geriausio. Turime mažiau žaidėjų, todėl galime darbą labiau individualizuoti, skirti didesnę priežiūrą, ypač su naujais žaidėjais. Galime išanalizuoti jų silpnąsias vietas. Galvojame, kad tai gali irgi padėti.“

„Žalgirio“ trenerių štabo atstovas pabrėžė, kad laukia nemažas iššūkis individualizuojant žalgiriečių krūvius jau viso sezono metu, kai prie komandos prieš pirmąsias oficialias rungtynes prisijungs ir likę žaidėjai.

„Iššūkis bus ne tik pre-season‘o, bet ir viso sezono metu, nes praleidžiant pradinę dalį pre-season‘o, neturint to tikro normalaus pasiruošimo, po to labai sudėtinga išlaikyti formą viso sezono metu. Nebus taip, kad per savaitę galėsime ištaisyti tas praleistas dienas. Viso sezono metu turėsime į tai atsižvelgti, koks buvo pre-season‘as, kaip dirbome. Natūralu, kad nepavyks išvengti duobių ir tų šokinėjimų. Bandysime jas sumažinti, kad jos nebūtų tokios gilios, individualiai atsižvelgsime į kiekvieną sportininką“, – tvirtino S. Kavaliauskas.

Komandos veteranas M. Kalnietis džiaugėsi išsigydęs praėjusiame sezone kamavusias traumas. Žalgirietis papasakojo apie pirmąją treniruotę ir jausmą pradėjus naujojo sezono pasiruošimo darbus.

„Pirmos treniruotės visada būna įvadinės. Ypač naujokai būna tokie susikaustę, nebūna labai daug juoko, visi apsižiūri, kaip, kas dirba, su kuo čia bendrauti. Fonas toks truputį tylesnis, bet treniruotė pavyko, treneriai pagyrė, todėl džiaugiamės ir laukiame vakarinės treniruotės, – kalbėjo M. Kalnietis. – Nenoriu prisikalbėti, bet vasarą pavyko atstatyti tas bėdas, kurios mane kamavo visus metus. Savo forma džiaugiuosi. Truputį su nerimu laukiu to rimto darbo, tikiuosi, kad mano situacija neblogės, tada viskas bus gerai.“

„Žalgirio“ trenerių štabas būsimą sezoną turės nemažą pasirinkimą gynėjų rotacijoje, bet Kalnietis nesiruošė vertinti suburtos komandos sudėties.

„Prieš praėjusį sezoną irgi viskas atrodė neblogai. Mums, krepšininkams, rugpjūtis ir rugsėjis visada būna labai fainas, o vėliau, kai prasideda rungtynės, prasideda ir problemos. Nesinori spekuliuoti ateities tema. Tik sezono eigoje ir vėliau pasirodys, kaip mums sekasi“, – šypsojosi žaidėjas.

„Žalgiryje“ karjerą baigus ilgamečiam kapitonui P. Jankūnui, M, Kalnietis užėmė jo vietą rūbinėje. Gynėjas juokavo, kad grįžo į tą vietą rūbinėje, kuri jam anksčiau ir priklausė.

„Kai tik persikėlėme į „Žalgirio“ areną, Paulius buvo išvykęs į „Chimki“ klubą, o aš nuo tos vietos rūbinėje ir pradėjau. Grįžau į tą vietą, kurioje geriau sekėsi, todėl tikiuosi, kad taip ir bus“, – aiškino įžaidėjas.