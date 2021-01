CSKA nebijantis M. Schilleris: nėra neįveikiamų varžovų

Laukia sirgalių palaikymo

"Lyderių susitikimas", – taip pavadintoje naujienoje bilietus į Eurolygos rungtynes siūlo CSKA klubas. Tačiau pranešime akcentuojama ne trečiadienį vyksianti akistata su žalgiriečiais, o dviem dienomis vėliau laukiantis mačas su "Barcelona".

Nežinia, į kurį mačą daugiau bilietų, kainuojančių nuo maždaug 4 eurų, išpirks sirgaliai, tačiau iš pirmo žvilgsnio tokia reklaminė kampanija gal ir logiška. Juk ne penktoje vietoje žengiantis "Žalgiris", o į nugarą CSKA kvėpuojantys katalonai šiuo metu yra pagrindiniai armiečių konkurentai.

Vis dėlto tarp "Barcos" ir "Žalgirio" – tik vienos pergalės skirtumas, o, žinant, kad kauniečiai fiksuoja šešių iš eilės laimėtų rungtynių seriją, dėmesio ir pagarbos iš šeimininkų jie nusipelnė ne mažiau nei Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai.

Talentų – per kraštus

Martinas Schilleris rungtynių išvakarėse demonstravo pagarbą trečiadienio varžovui.

"CSKA yra labai gera komanda, labai patyręs, talentingas kolektyvas. Jie puikiai organizuoja atakas, turi individualiai pajėgių taškų rinkėjų. Jie taip pat yra tarp dažniausiai tritaškius metančių ekipų, o jų aukštaūgiai Tornikė Šengelija, Nikola Milutinovas ir Joelis Bolomboy gerai susirenka kamuolius puldami. Didžiausias iššūkis bus kontroliuoti šiuos faktorius", – vardijo "Žalgirio" vairininkas.

Kalbėdamas apie CSKA lyderius, M.Schilleris pirmiausia minėjo Mike’ą Jamesą. Šis 30-metis 185 cm ūgio amerikietis yra rezultatyviausias Eurolygos žaidėjas. Lemiamais metimais garsėjantis gynėjas šį sezoną pelno vidutiniškai po 20,5 taško, pataikydamas per 50 proc. dvitaškių ir 40 proc. tritaškių. Be to, jis puikiai skirsto kamuolius (vid. po 6,1 rezultatyvaus perdavimo). Ne veltui M.Jamesas yra ir vienas naudingiausių turnyro žaidėjų, pagal šį indeksą (21,59 balo) nusileisdamas tik Nikola Mirotičiui iš "Barcelona" ekipos.

Kitas CSKA legionierius 213 cm ūgio Nikola Milutinovas geriausiai kovoja dėl atšokusių kamuolių (vid. po 8,4). 26 metų serbas buvo išrinktas geriausiu Eurolygos gruodžio mėnesio žaidėju.

Pakirto traumos

Nenuostabu, kad būrį žvaigždžių turinti CSKA yra geriausiai puolanti komanda (puolimo reitingas 118,3, pelnomų taškų vidurkis 85,3). Rusijos čempionai pirmauja pagal puolime atkovotus kamuolius (vid. po 13,2), išprovokuojamas pražangas (vid. po 22,2) bei metamas baudas (vid. po 20,7).

Tiesa, pranašumu žalgiriečiams taps dviejų svarbių CSKA žaidėjų – puolėjo Willo Clyburno ir gynėjo Danielio Hacketto traumos.

"Per tris dienas turėsime sužaisti dvejas Eurolygos rungtynes su komandomis, kurios neatsitiktinai atsidūrė turnyrinės lentelės viršuje. Bet ši lyga yra tokia, kad bet kas gali įveikti bet ką. Taip pat ir mes", – pabrėžė M.Schilleris.

Iškart po mūšio Maskvoje kauniečiai keliaus į už 700 km esantį Sankt Peterburgą, kur jų lauks akistata su vienu šio sezono atradimų vietos "Zenit" klubu.

Turnyro lentelė

1. CSKA 14 4 +113

2. "Barcelona" 12 6 +124

3. "Real" 12 6 +74

4. "Zenit" 11 5 +60

5. "Žalgiris" 11 7 +68

6. "Bayern" 11 7 +61

7. "AX Armani Olimpia" 10 7 +24

8. "Valencia" 10 8 +5

9. "Olympiakos" 9 8 0

10. "Baskonia" 9 9 +41

11. "Anadolu Efes" 9 9 +5

12. "Maccabi" 8 10 +16

13. "Fenerbahce" 8 10 -89

14. ALBA 7 11 -116

15. "Crvena zvezda" 6 12 -55

16. "Panathinaikos" 5 12 -59

17. ASVEL 5 12 -91

18. "Chimki" 2 16 -181