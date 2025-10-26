Aukštesnę pavarą įjungę čempionai grįžta su pergale

Į starto penketą žengęs jaunasis Kajus Mikalauskas iškart pelnė 4 taškus, varžovą nugara apžaidė Laurynas Birutis – 6:0. Greitoje atakoje pasižymėjo Arnas Butkevičius, dar 4 taškus rinko L. Birutis – 12:6. Ignas Brazdeikis, Mosesas Wrightas ir Mantas Rubštavičius įmetė dvitaškius – 18:10. Ąžuolas Tubelis pelnė 4 taškus iš eilės, baudų metimais pirmąjį kėlinį užbaigė M.Rubštavičius – 24:16.
I. Brazdeikis pelnė 4 taškus, pirmąjį rungtynių tritaškį pataikė K. Mikalauskas – 32:18. Ą.Tubelis įmetė iš po krepšio, Edgaras Ulanovas surado M. Rubštavičių tiek greitoje atakoje, tiek prie tritaškio linijos – 39:20. „Gargždai“ atsakė atkarpa 11:2, per kurią „Žalgirio“ gretose baudas realizavo E. Ulanovas – 41:31. Antrojo kėlinio pabaigoje gražų metimą pataikė Dustinas Sleva, Deivido Sirvydžio perdavimą taškais vertė L.Birutis – 45:33.
L. Birutis įdėjo pirmoje trečiojo kėlinio atakoje, po 40 sekundžių pasižymėjo ir D.Sleva (49:36), bet po to net 5 minutes žalgiriečiams krepšys tapo užrištas ir skirtumas sumenko iki 49:42. Tada Ą. Tubelis įmetė po I. Brazdeikio perdavimo, o pats Ignas rinko dar 5 taškus – 56:49. „Gargždai“ buvo priartėję iki 4 taškų, bet kėlinį uždarė M. Wrighto ir E. Ulanovo baudų metimai – 61:53.
Prasidėjus ketvirtajam kėliniui E. Ulanovas ir M. Wrightas pelnė po 3 taškus – 67:55. I. Brazdeikis, D. Sirvydis ir E. Ulanovas išlaikė 12 taškų pranašumą, bet šeimininkai pabandė kilti paskutiniam šturmui ir priartėjo iki 5 taškų – 75:70. Tuomet Sylvainas Francisco rinko savo 10-ąjį tašką per 3 minutes, dar ir atlikdamas perdavimą E. Ulanovui – 85:70. Galiausiai E. Ulanovas ir M. Wrightas užbaigė rungtynes taikliais dvitaškiais – 89:73.
„Žalgiris“: I.Brazdeikis 13 (4 rez. perd.), E.Ulanovas 13 (5 atk. kam., 6 rez. perd.), M.Wrightas 11, L.Birutis 10, S.Francisco 10, M.Rubštavičius 9, Ą.Tubelis 8, K.Mikalauskas 7, D.Sleva 4, D.Sirvydis 2 (4 rez. perd.), A.Butkevičius 2.
„Gargždai“: J.Pipkinsas 18 (4 rez. perd., 2 per. kam.), B.Griciūnas 15 (11 atk. kam.), D.Gailius 12 (5 atk. kam., 2 per. kam.).
"Žaidėme be dviejų savo įžaidėjų, turėjome persigrupuoti ir kažkiek prisitaikyti. Ir treneriams, ir žaidėjams nebuvo taip lengva, Mantas Rubštavičius rungtyniavo įžaidėjo pozicijoje. Taikomės prie įvairių situacijų, nes žinome, kokios svarbos rungtynės mūsų laukia. Bandome viską koreguoti ir reguliuoti, pasiekti pergalę", - sakė T. Masiulis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)