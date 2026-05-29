„Anapilin iškeliavo per anksti“: krepšinio bendruomenėje – skaudi netektis

Vyrui buvo 38-eri.
Žinia apie netektį pasidalijo Elektrėnų-Kaišiadorių krepšinio lyga.
„Skaudi netektis sukrėtė mūsų Elektrėnų-Kaišiadorių krepšinio lygos bendruomenę. Anapilin per anksti iškeliavo Konstantinas Bakanovas – žmogus, kurio gyvenimas buvo neatsiejamas nuo krepšinio. Jį pažinojome kaip EKKL žaidėją, teisėją ir, svarbiausia, nuoširdų draugą. Konstantino energija, meilė sportui ir šviesus atminimas visada gyvuos mūsų širdyse bei krepšinio aikštelėje.
EKKL bendruomenė reiškia gilią ir nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems bei visiems, kurie pažinojo Konstantiną. Ilsėkis ramybėje, Konstantinai“, – rašoma lygos pranešime.
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