 Akistatoje su „Neptūnu“ žalgiriečiai vargo neturėjo

Akistatoje su „Neptūnu“ žalgiriečiai vargo neturėjo

2026-09-20 18:58
KD inf.

"Nemažai dalykų šiandien pavyko. Ne tik galutinis rezultatas, bet ir bendras žaidimas buvo geresnis nei Gargžduose", - sakė Tomas Masiulis. 

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<span>Akistatoje su „Neptūnu“ žalgiriečiai vargo neturėjo</span>
Akistatoje su „Neptūnu“ žalgiriečiai vargo neturėjo / bcneptunas.lt nuotr.

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Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, antrąją pergalę įsirašė Kauno „Žalgiris“ (2-0), kuris svečiuose 93:69 (20:18, 20:16, 21:17, 32:18) nugalėjo Klaipėdos „Neptūną“ (0-1).

Rungtynėms „Žalgiryje“ neregistruoti buvo Deividas Sirvydis, Sabenas Lee ir Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.

Ąžuolas Tubelis ir Jonas Valančiūnas rezultatyviai atidarė rungtynes (9:6), nors po Henri Drello tritaškio „Neptūnas“ persvėrė rezultatą 10:9. Komandos žengė šalia, Mindaugas Girdžiūnas leido išlaikyti lygybę (18:18), o po pirmojo kėlinio kauniečiai turėjo tik trapų pranašumą – 20:18.

Skirtumą žalgiriečiai po truputį didino – Maodo Lo pataikius dvitaškį, ekipas skyrė 5 taškai – 31:26. Marekas Blaževičius ir Edgaras Ulanovas išnaudojo savo progas, o po aukštaūgio baudų skirtumas tapo jau dviženklis – 37:26. Tiesa, Einaras Tubutis su M.Girdžiūnu deficitą aptirpdė – 34:40.

Arnas Butkevičius, Ą.Tubelis stabilizavo „Žalgirio“ situaciją (50:38), nors atsaką paruošė E.Tubutis bei M.Echodas. Nepaisant klaipėdiečių bandymų artėti, juos „Žalgiris“ atrėmė, saugojo dviženklę persvarą, o Sterlingas Brownas dar smeigė tritaškį – 61:48.

Išsigelbėjimui klaipėdiečiai turėjo dar kėlinį, tačiau jį svečiai atidarė atkarpa 5:0. Persvara pirmąsyk rungtynėse pasiekė 15 taškų ribą (66:51), o Elvarui Fridrikssonui dėjimu atsakė J.Valančiūnas, dar rinkęs lengvus taškus ir baudomis – 70:56.

C.Edwardsas bei S.Brownas galutinai žlugdė aikštės šeimininkus (78:56), o likusios 6 minutes menkai keitė situaciją.

„Neptūno“ gretose žibėjo E.Fridrikssonas, pelnęs 17 taškų (4/6 trit.), atlikęs 6 perdavimus bei rinkęs 18 naudingumo balų. Tuo tarpu Yannickui Frankei diena buvo juoda – 2 taškai, 1 iš 8 metimai ir -2 naudingumo balai jo kraityje.

„Žalgiryje“ dominavo aukštaūgiai: J.Valančiūnas rinko 12 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir turėjo 19 naudingumo balų, Mareko Blaževičiaus sąskaitoje – 15 taškų, Ąžuolo Tubelio – 11.

„Neptūnas“: Elvaras Fridrikssonas 17 (6 rez. perd.), Mindaugas Girdžiūnas 11, Henri Drellas 10, Einaras Tubutis 8, Martynas Echodas 7 (7 atk. kam.).

„Žalgiris“: Marekas Blaževičius 15 (6 atk. kam.), Jonas Valančiūnas 12 (7 atk. kam.), Sterlingas Brownas 13 (4/6 trit.), Ąžuolas Tubelis 11, Edgaras Ulanovas 9.

Šiame straipsnyje:
LKL
Kauno Žalgiris
Klaipėdos Neptūnas

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Komentarai

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KODĖL
APRANGA vis tamsesnė juodesnė ? ŽALGIRIS ŽALIAS BALTAS !!!
1
0
Kns
JV gaudamas tokia alga turi susirupinti savo fizine busena-mesti svori kad galetu greiciau begti ir aukstyn pašokti!!!!
1
0
ziurovas
prisiminkit kurtinaicio zodzius sportas ne seksas visie malonumo -gerai nebuna toks tai yra sportas vieni dziaugesi kit verke
0
-1
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