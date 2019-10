Rusija – naujoji mažojo futbolo pasaulio čempionė

Visgi aštuntfinalyje Lietuvos žygis pasaulio mažojo futbolo čempionate pasibaigė, nes šiame etape lietuvius 2:0 įveikė Anglijos rinktinė.

Grupių etape Lietuva 3:0 nugalėjo Belgiją, 6:0 pranoko Maroką, 2:1 palaužė Velsą, bet net 0:6 nusileido Lenkijai.

Būtent puikiai rungtyniavusi Lenkija sekmadienį žaidė finale, o jos varžove buvo Rusija.

Lenkija antrus metus iš eilės pateko į finalą, tačiau praėjusiais metais jame 0:1 nusileido Vokietijai, kuri šiais metais net nesugebėjo įveikti grupių etapo.

Visgi finalo laimėti Lenkijai nepavyko ir šiais metais. Sausakimšame daugiau nei 3 tūkst. vietų čempionatui pastatytame mažojo futbolo stadione lenkai 2:3 krito prieš Rusiją, kuri ir tapo naująja pasaulio mažojo futbolo čempione.

Stiprų smūgį rusai Lenkijos rinktinei sudavė pirmojo kėlinio viduryje, kuomet vos per 30 sekundžių du įvarčius pelnė Rustamas Ramazanovas. Visgi antrojo kėlinio pradžioje lenkams pavyko įmušti įvartį ir jie sugrįžo į rungtynes. 24 minutę pasižymėjo Marcinas Rosinskis, tačiau Rusijai 28 minutę pavyko surengti puikią ataką, kuri buvo užbaigta tiksliu Andrejaus Pavlovo smūgiu. Nors jau po minutės Lenkijos rinktinės kapitonas Bartlomiejus Debickis vėl sušvelnino rezultatą, tačiau per likusias 10 minučių Rusija sėkmingai gynėsi nuo Lenkijos spaudimo ir išlaikė to vieno įvarčio persvarą iki pat finalinio švilpuko.

Rusijos rinktinė, kuri praėjusių metų pasaulio čempionate užėmė trečiąją vietą, šiais metais tapo pasaulio čempione.

Trečiąją vietą pasaulio čempionate užėmė šeimininkė Graikija, kuri mažajame finale jau per pridėtą laiką 2:1 įveikė Moldovą.

Prieš įteikiant rinktinėms medalius ir taures, turnyro organizatoriai išdalijo ir individualius prizus.

Garbingo žaidimo apdovanojimas: Prancūzijos rinktinė;

Geriausias turnyro vartininkas: Denis Koršikov (Rusija);

Rezultatyviausias turnyro žaidėjas: Bartlomiejus Debickis (Lenkija) – 11 įvarčių;

Naudingiausias turnyro žaidėjas: Rustamas Ramazanovas (Rusija).