Puiki lengvaatlečių pradžia – geriau nei pernai pasirodė beveik visi nugalėtojai

Beveik visose rungtyse nugalėtojai pasiekė geresnius rezultatus nei pernai – tą padarė 14 iš 16 čempionų individualiose rungtyse.

Pasaulio ir Europos čempionas Andrius Gudžius diską švystelėjo 68,16 m. Lengvaatletis atviras – su šiandienos sportine forma įrankis galėjo nuskristi ir už 70 metrų ribos, tačiau sutrukdė oro sąlygos.

„Planas minimum buvo 68 metrai, norai buvo 70. Bet mečiau gerai, metimai buvo „ant 70“ pagal viską. Po tolimiausio išskėčiau rankas dėl to, kad jaučiau, jog turėtų būti kaip treniruotėje – 70 metrų. Bet vėjas šiandien toks, kad atiminėja 2-3 metrus. Nuo 60 metrų kaip duobė, diskas krito, atrodė, kad ten net oro nėra. Viską sudėliojus, viską įvertinus – trys metimai už 67 metrų. Į patirties bagažą įsidėjau gerų dalykų“, – pasirodymu patenkintas liko A.Gudžius.

Nuo kitos savaitės geriausias 2017 ir 2018 metų Lietuvos sportininkas pradės tarptautinių varžybų ciklą. Tiesa, metikas net nežino, su kokiais varžovais jam šiemet teks išbandyti jėgas.

„Nieko nežinau, kas dalyvaus, kaip. Viską matysime nuvažiavę į vietą, nes situacija keičiasi valandomis“, – teigė A.Gudžius.

Viena didžiausių varžybų puošmenų tapo Gedimino Truskausko pasirodymas 100 metrų rungtyje. Sprinteris distanciją įveikė per 10,37 sek. bei pasiekė ketvirtą geriausią elektroninį rezultatą Lietuvos istorijoje.

„Prieš savaitę darėmės testus, jie rodė, kad viskas gerai. Sąlygos šiandien buvo idealios, tai buvau šimtu procentų savimi pasitikintis prieš varžybas. Tikslas, kaip visą laiką, buvo pasiekti asmeninį rekordą, bet nesitikėjau, kad išbėgsiu iš 10,40 sek.“, – rezultatu džiaugėsi G.Truskauskas.

Iki šiol 2018 metų Europos čempionato dalyvis labiau pasižymėdavo 200 metrų rungtyje, tuo tarpu perpus trumpesnėje žymesnį šuolį atliko šiemet.

„Nepasakyčiau, kad 100 ir 200 m labai skiriasi. Šiemet gal greitis labiau pakilęs, galingumui dirbome labiau, o 200 m pamatysime rytoj“, – sakė G.Truskauskas.

Į Lietuvos rekordą pasikėsino net septyniomis sekundėmis sezono rezultatą pagerinęs Simas Bertašius. 1500 m nuotolį Europos čempionato finalininkas nubėgo per 3 min. 40,34 sek.

„Vertinu tikrai labai gerai, smagu, kad būtent Lietuvos čempionate pavyko pademonstruoti tokį laiką. Prieš sezoną, kai dar tikėjomės, kad bus olimpinės žaidynės, būtent Lietuvos čempionate planavome gerą laiką – toks buvo tikslas, tarsi repeticija“, – teigė S.Bertašius, kuris 1500 m rungties čempionu tapo penktą sykį paeiliui.

Likus vienam ratui, vis dar ruseno viltis pasiekti ir šalies rekordą – 3 min. 39,01 sek.

„Kai liko paskutinis ratas, mačiau, kad jėgų dar yra. Reikėjo tą ratą įveikti per maždaug 56 sekundes, o įveikiau per 57. Tos sekundės su trupučiu ir pritrūko iki Lietuvos rekordo. Bet turint stiprią konkurenciją paskutiniame rate, jei su kažkuo tektų kautis, būtų realu pasikėsinti į rekordą“, – savo jėgomis tiki S.Bertašius.

Moterų 400 m rungtis kėlė ažiotažą dėl Modestos Morauskaitės ir Agnės Šerkšnienės dvikovos. Nubėgusi per 52,29 sek., Lietuvos čempionės titulą iškovojo pastaroji.

„Iš tikro labai džiaugiuosi, nesitikėjau tokio gero rezultato. Geriausios savo sportinės formos, kai gerinau Lietuvos rekordus, čempionatą laimėjau su berods 52,03 sek., dabar buvau arti to. Viskas susidėjo kaip susidėjo ir džiaugiuosi labai“, – su šypsena kalbėjo A.Šerkšnienė.

Įpusėjus distancijai pirmavo M.Morauskaitė, tačiau finiše kur kas stipresnė buvo po traumos atsigavusi šalies rekordininkė A.Šerkšnienė.

„Stengiausi padaryti techniškai, kaip buvau sugalvojusi. Startas buvo pavėjui, vėliau prieš vėją, tai stengiausi neišeikvoti per daug jėgų. Turėjau planą finišuoti likus maždaug 130-150 metrų, tą ir bandžiau daryti, neklausyti, iš kurios pusės konkurentės artėja ir tiesiog susikaupti ties bėgimu“, – komentavo A.Šerkšnienė.

Su solidžiu rezultatu Lietuvos čempionės titulą apgynė disko metikė Ieva Zarankaitė. Tiesa, tai buvo pirmos sezono varžybos, kuriose lengvaatletė nepagerino asmeninio rekordo. Jos rezultatas – 60,99 m.

„Prie gero priprantama, norėjosi vėl asmeninį rezultatą pagerinti, bet džiaugiuosi savo pasirodymu – 61 metras, viskas labai gerai, – pasakojo I.Zarankaitė. – Oras iš tikrųjų geras, gal norėjosi to vėjo. Vakar treniruotėje buvo geras vėjas ir tikėjomės, kad ir šiandien jis išsilaikys. Koks rezultatas buvo per treniruotę vakar? Gerokai per 60 m (juokiasi). Tiksliai nežinau, nes nematavome, bet tikrai buvo virš 62 metrų.“

Įspūdingus rezultatus užfiksavo Lietuvos stajeriai. 10 000 m bėgime Ignas Brasevičius po 17 metų pertraukos tapo pirmuoju lietuviu, nuotolį įveikusiu greičiau nei per pusvalandį – 29 min. 53,81 sek. Tuo tarpu analogišką rungtį tarp moterų laimėjusi Vaida Žūsinaitė pasiekė dešimtą rezultatą šalies istorijoje – 34 min. 40,86 sek.

Antrą čempionato dieną varžysis ieties metikai Edis Matusevičius ir Liveta Jasiūnaitė, trišuolininkės Diana Zagainova ir Dovilė Kilty, I.Zarankaitė stumdys rutulį, o G.Truskauskas bėgs 200 m.

Rezultatai:

Vyrai.

100 m. 1.Gediminas Truskauskas (Vilnius) 10.37/1.7 (asmeninis rekordas, ketvirtas per visą laiką elektroninis rezultatas Lietuvoje, geriausias Lietuvos sezono rezultatas, pirmas čempiono medalis 100 m bėgime), 2.Ugnius Savickas (Vilnius) 10.60, 3.Giedrius Rupeika (Vilnius) 10.76.

400 m. 1.Benediktas Mickus (Klaipėda) 47.88 (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, pakartotas asmeninis rekordas, šioje distancijoje čempionu tapo pirmą kartą), 2.Dariuš Križanovskij (Vilnius) 48.88, 3.Daniel Golovacki (Kaunas/Švenčionys) 48.85.

1500 m. 1.Simas Bertašius (Raseiniai/Vilnius) 3:40.34 (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, šioje distancijoje čempionatą laimėjo penktą kartą iš eilės), 2.Giedrius Valinčius (Marijampolė) 3:51.57 (asmeninis rekordas), 3.Lukas Tarasevičius (Alytus/Švenčionys) 3:53.94.

10000 m. 1.Ignas Brasevičius (Vilnius/Druskininkai) 29:53.81 (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, asmeninis rekordas, po 17 metų pertraukos Lietuvos bėgikas įveikė 30 minučių ribą), 2.Modestas Dirsė (Švenčionys) 33:03.47 (asmeninis rekordas), 3.Dominykas Pacauskas (Vilnius) 33:08.23 (asmeninis rekordas).

110 m b/b. 1.Rapolas Saulius (Vilnius) 13.99/0.6 (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, Lietuvos čempionu tapo šeštą kartą iš eilės), 2.Rokas Ickys (Šiauliai) 14.32 (asmeninis rekordas), 3.Domas Gailevičius (Kaunas) 15.05 (asmeninis rekordas).

Aukštis. 1.Adrijus Glebauskas (Kaunas/Kėdainiai) 2.25 (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, ketvirtas čempiono titulas), 2.Dainius Pazdrazdis (Kaunas) 2.15, 3.Augustas Bukauskas (Kaunas) 2.10.

Tolis. 1.Tomas Lotužis (Skuodas/Vilnius) 7.38/1.4 (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, vėl tapo čempionu po trijų metų pertraukos), 2.Airidas Zabaras (Šiauliai) 7.16/1.7, 3.Laurynas Vičas (Palanga/Vilnius) 7.10/1.2 (asmeninis rekordas).

Diskas. 1.Andrius Gudžius (Kaunas) 68.16 (šeštas Andriaus aukso medalis), 2.Aleksas Abromavičius (Vilnius) 60.39, 3.Domantas Poška (Vilnius/Kaunas) 56.57.

4×100 m.

Moterys.

100 m. 1.Karolina Deliautaitė (Kaunas) 11.68/1.8 (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, penktas iš eilės laimėtas Lietuvos čempionatas), 2.Andrė Ožechauskaitė (Kaunas) 11.71 ( Lietuvos 16-mečių rekordas, pakartotas Lietuvos jaunių rekordas), 3.Akvilė Andriukaitytė 11.71 (atrankoje pagerino asmeninį rekordą – 11.69).

400 m. 1.Agnė Šerkšnienė (Kaunas) 52.29 (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, septintas čempionės aukso medalis), 2.Modesta Justė Morauskaitė (Vilnius) 53.58, 3.Eva Misiūnaitė (Kaunas) 54.12.

1500 m. 1.Eglė Morenaitė (Klaipėda) 4:32.16 (pirmas čempionatų medalis bėgant 1500 m), 2.Viktorija Varnagirytė (Šiaulių r./Vilkaviškis) 4:32.99 (asmeninis rekordas), 3.Vytautė Pabiržytė-Budavičienė (Kaunas/Kaišiadorys) 4:34.88.

10000 m. 1.Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė (Alytus/Kaunas) 34:40.86 (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, asmeninis rekordas, 10-as rezultatas Lietuvoje per visą laiką), 2.Loreta Kančytė (Kaunas) 35:59.09 (asmeninis rekordas).

100 m b/b. 1.Gabrielė Čeponytė (Kaunas) 14.00/2.5 (apgynė čempionės titulą, geriau už asmeninį rekordą ir geriausią Lietuvos sezono rezultatą, tačiau palankaus vėjo greitis viršijo leistiną), 2.Gabija Klimukaitė (Klaipėda) 14.44, 3.Aurėja Vaičekauskaitė (Kaunas/Klaipėda) 15.40.

Kartis. 1.Rugilė Miklyčiūtė (Kaunas) 3.45 (jauniausia 2019 metų čempionato prizininkė pernykštį sidabrą iškeitė į auksą, pakartotas geriausias Lietuvos sezono rezultatas), 2.Neringa Skipskytė (Kaunas) 3.10 (pakartotas asmeninis rekordas), 3.Karolina Jasaitė (Kaunas) 3.00.

Tolis. 1.Jogailė Petrokaitė (Raseiniai) 6.42/1.6 (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, čempione tapo antrą kartą), 2.Luka Garšvaitė (Kaunas) 6.35/0.8 (asmeninis rekordas), 3.Simona Bukovskė (Kaunas) 5.79/1.5.

Diskas. 1.Ieva Zarankaitė (Utena) 60.99 (trečias iš eilės laimėtas čempionatas, prieš tai penkis kartus buvo antra), 2.Zinaida Sendriūtė (Skuodas) 56.48 (pradedant 2002 metais iškovojo 13 aukso ir 3 sidabro medalius), 3.Agnė Jonkutė (Vilnius) 48.81.