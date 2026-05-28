 Permaininga diena Argentinoje: Baciuška dėl baudos minučių liko trečias

Permaininga diena Argentinoje: Baciuška dėl baudos minučių liko trečias

„Bandysime revanšuotis“
2026-05-28 10:23
Pranešimas spaudai

Trečiajame „Desafío Ruta 40“ etape Argentinoje Rokas Baciuška su šturmanu Orioliu Vidaliu išgyveno itin permainingą dieną. Ilgiausiame šio ralio greičio ruože, kurio ilgis siekė 409 km, lietuvis trasoje demonstravo stiprų tempą ir finišą pasiekė su geriausiu rezultatu „Stock“ klasėje, tačiau po finišo gauta dvylikos minučių bauda už greičio viršijimą tam tikrose zonose galutinėje etapo įskaitoje jį nustūmė į trečiąją vietą.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Diena „Stock“ klasėje prasidėjo itin aktyvia Saros Price ataka. Amerikietė pirmoje greičio ruožo dalyje buvo išsiveržusi į priekį ir vienu metu prieš Baciušką bei Stéphane’ą Peterhanselį turėjo daugiau nei septynių minučių pranašumą. Tai ją buvo pakėlę ir į virtualią bendros įskaitos lyderės poziciją, tačiau antra etapo dalis viską apvertė aukštyn kojomis.

Tarp 179 ir 222 km žymų Baciuškai su Vidaliu pavyko susigrąžinti visą prarastą laiką ir dar išsiveržti į priekį. Vis dėlto, kaip po finišo paaiškino pats sportininkas, diena nuo pat pradžių nebuvo paprasta: „Ne kokia šiandien diena, sakyčiau, labai permaininga. Nuo pat pradžių kopose susidūrėme su variklio kaitimu, tad turėjome saugoti automobilį, kad neperkaistų variklis. O kai kaista, nėra galios. Vėliau pavyko išsiveržti į priekį, bet finišavę pirmoje vietoje sužinojome, kad gavome dvylikos minučių baudą už greičio viršijimą tam tikrose zonose.“

Po pritaikytos baudos Baciuškos laikas etape siekė 5 val. 7 min. 43 sek. Pirmąją vietą „Stock“ klasėje iškovojo Sara Price, finišavusi per 4 val. 58 min. 41 sek., antras liko Stéphane’as Peterhanselis – 5 val. 3 min. 10 sek.

Bendroje „Stock“ klasės įskaitoje po trijų etapų Baciuška dabar nuo lyderio Peterhanselio atsilieka 4 min. 1 sek., o nuo antroje vietoje esančios Saros Price – vos 40 sek. Nors situacija po šios dienos tapo sudėtingesnė, pats lietuvis išlieka kovingai nusiteikęs: „Dar daugiau nei 600 km laukia greičiui. Bandysime revanšuotis – nuo pirmos vietos esame 4 min. 1 sek. „Stock“ klasėje.“

Sara Price, Stefanas Peteranselis, Rokas Baciuška
Sara Price, Stefanas Peteranselis, Rokas Baciuška / „Defender“ nuotr.

Trečiasis etapas buvo permainingas ne tik „Stock“, bet ir bendroje automobilių įskaitoje. Ilgiausias šio ralio greičio ruožas sudaužė ne vieno lyderio planus: Carlosas Sainzas sustojo dėl techninių problemų, Lucasas Moraesas ir João Ferreira susidūrė tarpusavyje, o abu vėliau buvo priversti pasitraukti iš etapo. Po šios dienos bendroje įskaitoje pasikeitė ir lyderis – Henkas Lateganas iškovojo etapo pergalę bei perėmė pirmąją vietą bendroje įskaitoje. Antras etape finišavo Sébastienas Loebas, trečias – Sethas Quintero.

Organizatoriai trečiąją dieną ne veltui vadino vienu rimčiausių šio ralio išbandymų. Trasa driekėsi per kopas, akmenuotas atkarpas, sausas upių vagas ir „fesh-fesh“ zonas, kuriose smulkios dulkės gali akimirksniu sumažinti matomumą ir apsunkinti ne tik vairavimą, bet ir technikos darbą. Tokios sąlygos dar kartą priminė, kad Argentinoje greitis yra tik viena rezultato dalis – čia lygiai taip pat svarbu tikslumas, technikos tausojimas ir gebėjimas išgyventi iki finišo.

Ketvirtajame etape sportininkai judės iš San Rafaelio atgal į San Chuaną. Organizatorių teigimu, maršrutas prasidės kalnuotose vietovėse, kur keliai kils į daugiau nei 3 000 metrų aukštį virš jūros lygio. Vėliau lauks sausos upių vagos, krypties keitimai, vietos, kur bus svarbu tiksliai patvirtinti kelio taškus, o finalinėje dalyje – greitos ir klastingos „fesh-fesh“ atkarpos, būdingos San Chuano regionui.

Kova „Stock“ klasėje po trečiojo etapo išlieka visiškai atvira – iki ralio finišo dar liko dvi dienos ir daugiau nei 600 km greičio ruožų.

Šiame straipsnyje:
Rokas Baciuška
ralis
Stock klasė
Sara Price

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų