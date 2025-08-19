Pasaulio čempionate Lietuvos rinktinės garbę gins tituluoti senbuviai ir 17-metė debiutantė

Dirbtiniame Idroscalo ežere vyksiančio pasaulio čempionate sprinto rungtyse bus kovojama dėl 24-ių medalių komplektų, dar 12 rungčių vyks parakanojų varžybose.
Lietuvos rinktinei atstovaus devyni baidarių ir kanojų irkluotojai, startuosiantys septyniose distancijose.
Vienviečių baidarių 200 m distancijose medalio sieks 2023 m. šioje rungtyje pasaulio čempionu tapęs Artūras Seja. Dviviečių baidarių 500 m nuotolyje varžysis 2022 m. pasaulio čempionato sidabrą iškovoję Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas.
Vienviečių baidarių 500 m rungtyje dalyvaus Simonas Maldonis. Keturviečių baidarių 500 m distancijoje prie starto linijos stos S. Maldonis, Viktoras Čaplinskis, Ignas Navakauskas ir A. Seja.
Dviviečių kanojų 500 m distancijose startuos Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas. Vienviečių kanojų 200 ir 500 m rungtyse dalyvaus pasaulio čempionato debiutantė Julija Jevtušenkaitė.
„Tikimės, kad visi Lietuvos rinktinės nariai pasaulio čempionate parodys savo geriausią sportinę formą. Norisi, kad visi patektų į finalus, nors aišku, konkurencija yra milžiniška. Pavyzdžiui dviviečių baidarių 500 metrų rungtyje vyks net penki atrankos plaukimai, o vienviečių 200 metrų – net šeši, – sako Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (LBKIF) prezidentas Aurimas Lankas. – Labai norėtųsi medalio. Šių metų Europos čempionate likome vos per žingsnį nuo medalio, norėtųsi tai pakeisti pasaulio čempionate. Medalis būtų net ne vyšnia ant torto, o fantastinis pasiekimas, nes konkurencija nuolat auga ir vis naujos šalys suburia pajėgias įgulas, kovojančias dėl aukščiausių vietų.“
Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojai pasaulio čempionatuose iškovojo 27 medalius – 9 aukso, 7 sidabro bei 11 bronzos ir komandinėje rikiuotėje užima 26-ą vietą. Iš viso pasaulio čempionatuose medalius yra laimėję 56-ių valstybių atstovai.
„Pasaulio čempionatas apibendrins visą sezoną. Šis sezonas vyksta po daug fizinių ir emocinių jėgų pareikalavusių olimpinių žaidynių, todėl didelių tikslų sportininkams nekėlėme ir nereikalavome per daug. Išbandome naujas įgulų sudėtis, bandome startuoti ir daugiau vienviečių rungčių, – teigė A. Lankas. – Pasirengimo pasaulio čempionatui etape kai kuriuos sportininkus persekiojo traumos ir įvairūs negalavimai, bet dėl to tikrai nesiteisinsime, jeigu kas nors nepasiseks. Svarbiausia, ko norime palinkėti mūsų sportininkams – vidinės ramybės. Ką sukaupėme per sezoną, tą šiandien turime paleisti ir galvoti ne tiek apie rezultatą, o kaip geriausiai save realizuoti.“
Lietuvos rinktinės sudėtyje pasaulio čempionate debiutuos 17-etė kanojininkė J. Jevtušenkaitė. Šių metų Europos jaunių čempionate J. Jevtušenkaitė iškovojo bronzos medalį, o pasaulio jaunimo čempionate pateko į finalą.
„Džiugu, kad Julija nepabijojo tokio iššūkio dalyvauti pasaulio suaugusiųjų čempionate ir išdrįso išbandyti jėgas su stipriausiomis pasaulio kanojininkėmis, – sakė LBKIF prezidentas. – Julija pati įvardijo savo svajonę – dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Šis pasaulio čempionatas jai bus mažas žingsnis pamatyti ką reiškia olimpinės žaidynės, nes šalia jos startuos pačios geriausios, laimėjusios medalius ir olimpinėse žaidynėse. Jai tai bus proga įsitikinti koks ilgas kelias laukia iki olimpinių žaidynių, ir kiek dar reiks įdėti sunkaus darbo. Reiks išmokti ir nenusiminti, jeigu rezultatai neatitiks lūkesčių ir pasaulio čempionatą priimti kaip pamoką bei sukauptą patirtį.“
J. Jevtušenkaitė startuos jau pirmąją čempionato dieną vienviečių 500 m distancijos atrankos plaukime. Trečiadienį prie starto linijos taip pat stos keturvietė baidarė bei vienviečių baidarių rungtyje dalyvausiantis A. Seja.
