Milane prasidėjo visuomenės atsisveikinimas su Giorgio Armani

Šimtai žmonių laukė eilėje, kol 9 val. vietos (10 val. Lietuvos) laiku bus atvertos durys. Matėsi ir didelė juodai vilkinčių, juodus akinius užsidėjusių „Armani“ darbuotojų grupė.
„Tai labai jaudina. Jis buvo nepaprastas žmogus (...), kartais šiurkštus, bet žmogiškas“, – sakė „Emporio Armani“ pardavėja Silvia Albonetti (Silvija Alboneti).
„Kiekvienas (G. Armani) surengtas mados šou buvo gryna magija (...). Jo trūks“, – naujienų agentūrai AFP sakė 20 metų mados studentas Pietro Angeleri (Pjetras Andželeris).
Lankymas truks dvi dienas nuo 9 iki 18 val., o pirmadienį įvyks privačios garsiausio Italijos mados dizainerio laidotuvės.
Medinis karstas yra užtamsintoje patalpoje, ant jo padėta baltų gėlių, aplink pristatyta popierinių žibintų.
Žvaigždžių dizaineris ir vienas žinomiausių mados pasaulio veikėjų mirė ketvirtadienį, būdamas 91 metų amžiaus.
Mirties priežastis nenurodoma, tačiau G. Armani šių metų pradžioje dėl nenurodytų sveikatos problemų praleido keletą mados šou.
„Teatro Armani“ yra buvęs „Nestle“ šokolado fabrikas, G. Armani nurodymu 2001-aisiais paverstas jo kompanijos minimalistine, tačiau prabangia būstine. Čia G. Armani demonstruodavo savo kūrinius.
Apie jo mirtį pranešta likus vos kelioms savaitėms iki jo vardo prekės ženklo 50-mečio šventės.
Jaunystėje G. Armani iš pradžių mokėsi medicinos mokykloje, bet padirbėjęs vitrinų apipavidalintoju vienoje Milano universalinėje parduotuvėje pasuko į madą.
Garsusis mados dizaineris 1975 metais Milane atidarė savo mados namus, greitai pakilo į mados pasaulio viršūnę ir ėmė rengti Holivudo žvaigždes.
Po to, kai 1983-iaisiais atidarė biurą Los Andžele norėdamas rengti įžymybes, jis pradėtas laikyti raudonojo kilimo mados pradininku. G. Armani yra sakęs, kad kinas yra neišsenkantis jo įkvėpimo šaltinis.
Vėliau jis taip pat ėmė kurti aukštosios mados, interjerų dizaino, viešbučių, kvepalų, šokolado sferose, tvirtai kontroliuodamas savo prekės ženklą ir suburdamas ištikimą komandą, tapusią jo šeima.
Nors G. Armani gimė Pjačencoje Italijos šiaurėje, Milanas jį laiko savu ir jo laidotuvių dieną skelbia gedulą.
G. Armani neturėjo vaikų, tad jo mirtis iškėlė klausimų dėl jo imperijos ateities.
Kompanijoje dirba jo dukterėčios Roberta ir Silvana Armani, o sūnėnas Andrea Camerana (Andrėja Kamerana) yra valdybos narys.
Pantaleo Dell'Orco (Pantalėjas Delorkas), su kuriuo G. Armani daug metų palaikė labai artimus santykius, vadovauja vyrų stiliaus biurui ir šiemet atstovavo dizaineriui per mados šou.
Giminaičiai ir darbuotojai pranešime apie dizainerio mirtį įsipareigojo dėl jo atminimo „saugoti tai, ką jis sukūrė, ir toliau vesti jo kompaniją į priekį“.
Naujausi komentarai