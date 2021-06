A. Palšytė priartėjo prie olimpinio kelialapio, ietininkų metimai – ir vėl tolimi

Moterų šuolių į aukštį rungtyje A.Palšytė pakartojo geriausią Lietuvos sezono rezultatą, peršokusi 193 cm. Vėliau dvejų olimpinių žaidynių finalininkė kartelę kėlė į 196 cm aukštį – toks yra Tokijo žaidynių normatyvas. Nors įveikti pastarojo aukščio nepavyko, lietuvė pelnė solidų skaičių reitingo taškų ir likus trims dienoms iki kvalifikacinio periodo pabaigos užima poziciją, kuri leistų vykti į trečiąsias karjeroje žaidynes.

„Manau, kad Stara Zagoroje bandymas šturmuoti 196 cm nebuvo toks sėkmingas kaip šiandien. 196 cm pirmas bandymas tikrai buvo labai artimas. Labai nedaug trūko, gal šiek tiek greičio prieš priešinį vėją, gal šiek tiek mosto – visiškai smulkių detalių. Bet stabilumas yra, o tai rodo, kad esu pasiruošusi. 193 cm yra puikus rezultatas, visose ankstesnėse žaidynėse tai būtų olimpinis normatyvas, bet šiais metais yra šiek tiek kitaip. Daug reitingo taškų, geras startas, gera atmosfera. Reikia pakelti nosį ir judėti pirmyn“, – džiaugėsi A.Palšytė.

Net ir pagerinusi poziciją reitinge lengvaatletė sėdėti sudėjusi rankas nesiruošia – antradienį lengvaatletė turėtų dalyvauti Vilniaus sporto klubo „Cosma“ taurės varžybose.

„Lengviausiai atsikvėpti būtų galima su 196 cm, to šiandien ir siekiau. Tačiau 193 cm yra labai aukštas rezultatas, 100 papildomų taškų laimėjus čempionatą taip pat duoda labai daug. Manau, kad reitinge pakilsiu gerokai aukščiau ir to turėtų užtekti. Žinoma, neatmetu galimybės „Cosma“ taurės varžybose šokti 196 cm, tad visus kviečiu palaikyti“, – sakė A.Palšytė.

Moterų trišuolio rungtyje intrigą kėlė pirmoji šiemet Dianos Zagainovos ir Dovilės Kilty dvikova. Lietuvos čempione tapo pastaroji, nušokusi 13,89 m. D.Kilty norint vykti į Tokiją būtina įvykdyti olimpinį normatyvą – paskutinę progą tą padaryti ji turės antradienį Vilniuje.

Moterų ieties metimo rungtyje triumfavo Liveta Jasiūnaitė, įrankį numetusi 60,79 m. Jei per likusias tris atrankos dienas 10 varžovių neįvykdys normatyvo, lietuvė sulauks olimpinio debiuto Tokijuje.

„Šiai dienai rezultatai virš 60 metrų mane tenkina. Sunku savo kūną apgauti: kaip ir nereikia gero rezultato, bet norėtųsi mesti toliau. Kūno neapgausi, nes jei būtų konkurencija, rezultatas būtų kitoks – galėčiau numesti daugiau. Bet viskas yra gerai, – komentavo L.Jasiūnaitė. – Man kaip lengvasvorei metikei vėjas labai neparankus, nes bėgant pūtė tiesiai į krūtinę. Sunku padaryti užbėgimą prieš metimą, vėjas šiandien nepatiko.“

Teresės Nekrošaitės auklėtinė sezoną pradėjo panašiais rezultatais kaip ir 2018-aisiais, kada Europos čempionate iškovojo bronzą.

„Ar šiemet forma geresnė nei tada? Pažiūrėsime pagrindiniame starte – olimpiadoje. Tikiuosi, kad ten vyksiu ir viskas klostysis gerai. Tada bus galima spręsti, kokia šiemet forma ir tobulėti toliau“, – teigė L.Jasiūnaitė.

Vyrų ieties metimo varžybose geriausią rezultatą šį sezoną užfiksavo Edis Matusevičius: būsimas olimpietis įrankį numetė 83,53 m.

„Geriausias sezono rezultatas, bet tikrai galėjau mesti daugiau. Paskutiniame bandyme metimas buvo tikrai geras, bet gal per daug užkabinau į viršų. Būčiau paleidęs šiek tiek žemiau, būtų tikrai virš 85 metrų. Šiek tiek apmaudu, kad neįgyvendinau savęs, bet džiugu, jog forma kyla“, – sakė E.Matusevičius.

Sezono pradžią šalies rekordininkas vertina vidutiniškai – jis pasiruošęs kur kas aukštesniems rezultatams.

„Labai įvairi sezono pradžia, duočiau 5-6 balus. Tikrai yra kur pasitempti, nes rezultatai nėra tokie, kokių tikėjausi. Dabar liksime stovykloje dviem savaitėms su trupučiu, po to sudalyvausiu viename Deimantinės lygos etape Anglijoje, o grįžus į Lietuvą tęsim lengvą pasiruošimą iki olimpinių žaidynių“, – planu pasidalino E.Matusevičius.

Pergales 200 m rungtyse iškovojo favoritai: tarp moterų greičiausia buvo Akvilė Andriukaitytė, nuotolį įveikusi per 23,74 sek., tarp vyrų – Gediminas Truskauskas, distanciją nubėgęs per 20,71 sek. Antrą vietą iškovojo čempionato atradimas Tomas Keršulis. 19-metis JAV lietuvis nuotolį nubėgo per 21,00 sek. bei įvykdė Europos iki 23 metų pirmenybių normatyvą.

„Gyvenu Amerikoje, turiu Lietuvos pilietybę. Mano tėvai iš Lietuvos ir jie pasiūlė sudalyvauti čempionate. Nusprendžiau, kad būtų gerai pabandyti, nes noriu atstovauti Lietuvai. Čia atvykstu kas antrus metus, aplankome visą šeimą, o Amerikoje gyvenu tik aš su tėvais. Ten studijuoju Kornelio universitete, drauge studijuoja ir Beatričė (geriausia Lietuvos septynkovininkė Beatričė Juškevičiūtė – lengvoji.lt). Noriu bėgti tik už Lietuvą“, – lietuviškai žodžius bėrė T.Keršulis.

Paskutinės olimpinės atrankos varžybos, kuriose dalyvaus dauguma Lietuvos rinktinės lyderių, vyks birželio 29-ąją dieną Vilniaus Vingio stadione. Varžybų pradžia – 16 val.

Antros Lietuvos čempionato dienos rezultatai:

Vyrai

200 m. 1.Gediminas Truskauskas (Vilnius) 20.71/1.4 (ketvirtas iš eilės laimėtas čempionatas, 2.Tomas Keršulis (Lietuva) 21.00 (asmeninis rekordas, įvykdytas Europos U23 čempionato normatyvas), 3.Kristupas Seikauskas (Kaunas/Panevėžys) 21.75 (asmeninis rekordas).

800 m. 1.Eduardas Rimas Survilas (Vilnius) 1:51.36 (pirmas aukso medalis), 2.Mindaugas Striokas (Vilnius) 1:52.16, 3.Arnas Gabrėnas (Vilnius) 1:52.78.

5000 m. 1.Egidijus Adomkaitis (Vilnius) 14:49.93 (pirmas aukso medalis šioje distancijoje), 2.Lukas Tarasevičius (Alytus/Švenčionys) 14:57.29, 3.Rimvydas Alminas (Švenčionys) 15:30.16 (asmeninis rekordas).

400 m barjerinis bėgimas. 1.Martynas Vrašinskas (Kaunas/Klaipėda) 56.28 (pirmas aukso medalis), 2.Rytis Ašmena (Elektrėnai/Kaunas) 57.02, 3.Ignas Dailidėnas (Panevėžys) 57.62 (asmeninis rekordas).

Trišuolis. 1.Paulius Svarauskas (Vilnius/Švenčionys) 15.68/1.9 (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, ketvirtas iš eilės, penktas per visą laiką laimėtas čempionatas), 2.Tomas Lotužis (Skuodas/Vilnius) 15.35/0.9, 3.Gustas Griška (Kaunas) 15.23/0.6 (asmeninis rekordas).

Kūjis. 1.Tomas Vasiliauskas (Marijampolė) 66.19 (ketvirtas čempiono titulas), 2.Gustas Pritulskis (Panevėžys) 56.54 (asmeninis rekordas), 3.Vytenis Giedraitis (Marijampolė) 52.89.

Ietis. 1.Edis Matusevičius (Vilnius) 83.53 (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, nenugalimas nuo 2015 metų), 2.Tomas Sabašinskas (Kaunas) 68.97, 3.Skirmantas Šimoliūnas (Kaunas/Pasvalys) 68.02.

Moterys

200 m. 1.Akvilė Andriukaitytė (Panevėžys/Vilnius) 23.74/-0.1 (pirma pergalė 200 m bėgime Lietuvos čempionate), 2.Eva Misiūnaitė (Kaunas/Vilnius) 24.17, 3.Lukrecija Sabaitytė (24.35).

800 m. 1.Gabija Galvydytė (Jonava/Kaunas) 2:09.37 (apgynė pernai iškovotą čempionės titulą), 2.Eglė Vaitulevičiūtė (Vilnius) 2:13.78, 3.Augustė Žikaitė (Kaunas/Raseiniai) 2:17.50.

5000 m. 1.Viktorija Varnagirytė (Šiaulių r./Vilkaviškis) 17:20.75 (pirmas laimėtas aukso medalis 5000 m bėgime), 2.Aistė Labanauskaitė (Šiauliai) 19:00.43, 3.Raimonda Kubiliūtė (Vilnius) 19:11.95.

400 m barjerinis bėgimas. 1.Modesta Justė Morauskaitė (Vilnius) 57.67 (pakartojo pernykštį laimėjimą), 2.Kamilė Gargasaitė (Kaunas) 1:03.73, 3.Hanna Zikejeva (Vilnius) 1:03.96.

Aukštis. 1.Airinė Palšytė (Vilnius) 1.93 (pakartotas geriausias Lietuvos sezono rezultatas, Lietuvos čempionatą laimėjo devintą kartą), 2.Urtė Baikštytė (Šiauliai) 1.85, 3.Satera Balčaitytė (Klaipėda) 1.75.

Trišuolis. 1.Dovilė Kilty (Šiauliai) 13.89/1.0 (Lietuvos čempionatą laimėjo septintą kartą), 2.Diana Zagainova (Vilnius) 13.62/0.6, 3.Vaida Padimanskaitė (Kaunas/Panevėžys) 13.25/1.9.

Kūjis. 1.Agnė Lukoševičiūtė (Kaunas) 61.56 (Lietuvos čempionatų rekordas, po metų pertraukos antra pergalė čempionatuose), 2.Mairita Pajėdaitė (Marijampolė) 48.21 (asmeninis rekordas), 3.Gedmintė Mykolaitytė (Marijampolė) 41.25 (asmeninis rekordas).

Ietis. 1.Liveta Jasiūnaitė (Kaunas) 60.79 (septintas laimėtas čempionatas), 2.Kamilė Kunickaitė (Kaunas) 44.94, 3.Beatričė Juškevičiūtė (Kaunas) 44.23.