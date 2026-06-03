 Naujiena „Aurum 1006 km powered by Hankook“ programoje: laukia dar daugiau lenktynių

Naujiena „Aurum 1006 km powered by Hankook“ programoje: laukia dar daugiau lenktynių

2026-06-03 12:12
Pranešimas spaudai

Palangos „Aurum 1006 km powered by Hankook“ renginio savaitgalį šiemet vyks dar daugiau lenktynių – į programą įtraukiamas Mitjet Baltics 2026 serijos etapas. Lenktynių savaitgalį liepos 15–18 dienomis Palangoje žiūrovų laukia treniruotės, kvalifikacija ir du sprinto važiavimai, kuriuose startuos vienodi Prancūzijoje pagaminti „Mitjet 2L“ lenktyniniai automobiliai.

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„Mitjet Baltics“ Palangoje taps trečiuoju šio čempionato etapu. Prieš tai dalyviai varžysis Rygoje ir Kaune, o sezoną užbaigs Parnu trasoje Estijoje. Pirmajame šių metų etape Rygoje startavo aštuoni automobiliai iš penkių komandų, o Palangoje tikimasi sulaukti apie dvylika automobilių.

„Aurum 1006 km powered by Hankook“ organizatorių teigimu, „Mitjet Baltics“ įtraukimas į savaitgalio programą yra gera žinia tiek dalyviams, tiek žiūrovams. Renginys net ir vykstantis jau 27 kartą vis dar plečiasi, didėja jo sportinė programa, o tarp pagrindinių lenktynių važiavimų žiūrovai turės dar daugiau veiksmo trasoje.

„Mitjet“ serija Prancūzijoje gyvuoja nuo 2012 metų, o šiandien tokie čempionatai vyksta Prancūzijoje, Italijoje, Danijoje ir Baltijos šalyse. „Mitjet 2l“ – tai tikras lenktyninis automobilis su dviejų litrų darbinio tūrio varikliu, išvystantis apie 230 AG, sveriantis apie 820 kg ir galintis pasiekti maždaug 220 km/val. maksimalų greitį. Visi automobiliai ruošiami pagal vienodus techninius reikalavimus, todėl pagrindiniu skirtumu tampa ne biudžetas ar techniniai sprendimai, o vairuotojo darbas trasoje.

„Mitjet Baltics“ nuotr.

„Mitjet 2L“ yra labai gerai subalansuotas lenktyninis įrankis. Jis tinka ir jauniems sportininkams nuo 16 metų, ir pradedantiesiems, ir vadinamiesiems „gentlemen“ pilotams. Automobilis greitas, lengvas, malonus vairuoti, o aiškus sportinis bei techninis reglamentas leidžia geriau planuoti sezono išlaidas“, – pasakojo „Mitjet Baltics“ ambasadorius Baltijos šalyse Povilas Jankavičius.

Dar viena šios serijos stiprybė – dinamiškas formatas. Pagal preliminarią Palangos savaitgalio programą ketvirtadienį numatytos dvi 20 minučių treniruotės, penktadienį – 15 minučių kvalifikacija ir pirmosios 15 minučių lenktynės, o šeštadienį ryte, prieš pagrindinių 1006 km lenktynių rikiuotės procedūras, vyks antrosios 15 minučių lenktynės. Apdovanojimai planuojami iš karto po kiekvieno finišo.

Intrigos turėtų pridėti ir antrųjų lenktynių starto tvarka – dalis pirmajame važiavime finišavusių sportininkų startuos apversta rikiuote. Tai reiškia, kad trasoje bus daugiau kovos, lenkimų, o rezultatas sunkiai prognozuojamas.

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Aurum 1006 km powered by Hankook lenktynės

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