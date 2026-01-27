Milano meras: ICE agentai žiemos olimpinių žaidynių metu nepageidaujami

„Olimpinėse žaidynėse ICE Vidaus saugumo tyrimų skyrius padeda JAV Valstybės departamento Diplomatinio saugumo tarnybai ir priimančiajai šaliai tikrinti ir mažinti tarptautinių nusikalstamų organizacijų keliamą riziką“, – sakoma ICE išplatintame pranešime.
„Visos saugumo operacijos lieka Italijos valdžios kompetencijoje“, – priduriama pranešime.
Skelbiama, kad ICE nevykdys imigracijos kontrolės operacijų užsienio valstybėse.
Visgi Milano meras Giuseppe Sala (Džuzepė Sala) netrukus pareiškė, kad ICE agentai čia nelaukiami.
„Tai yra žudanti, sukarinta grupė (...). Akivaizdu, kad jie Milane nelaukiami, dėl to nėra jokių abejonių. Ar negalime bent kartą pasakyti „ne“ Trumpui?“ – duodamas interviu radijui „RTL 102.5“ sakė meras.
Galimas ICE agentų buvimas vasario 6–22 dienomis vyksiančiose Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse sukėlė įnirtingas diskusijas Italijoje.
Pasipiktinimas kilo po to, kai federalinių imigracijos agentų veikla Mineapolyje lėmė dviejų civilių žūtį.
Italijos valdžia iš pradžių neigė pranešimus apie ICE dalyvavimą, o vėliau stengėsi sumenkinti šių agentų vaidmenį, teigdama, kad jie padės tik užtikrinant JAV delegacijos saugumą.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) ir valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) dalyvaus Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių atidaryme vasario 6 dieną.
Pirmadienį šiaurinio Lombardijos regiono prezidentas teigė, kad, jei ICE agentai vyktų į Italiją, jų vaidmuo apsiribotų tik aukšto rango JAV pareigūnų sauga.
„Tai bus tik gynybinis vaidmuo, bet esu įsitikinęs, kad nieko neatsitiks“, – žurnalistams sakė Attilio Fontana (Atilijas Fontana).
Tačiau vėliau jo biuras išplatino pareiškimą, kuriame teigiama, kad jis neturėjo jokios informacijos apie jų buvimą, bet atsakė į hipotetinį klausimą.
Tūkstančius ICE agentų prezidentas D. Trumpas dislokavo įvairiuose JAV miestuose, siekdamas sustabdyti nelegalią imigraciją.
Federaliniai agentai šeštadienį Mineapolyje, Minesotos valstijoje, nušovė 37 metų reanimacijos skyriaus slaugytoją Alexą Pretti (Aleksą Pretį).
Šis incidentas įvyko nepraėjus nė trims savaitėms po to, kai imigracijos pareigūnas tame pačiame Vidurio Vakarų mieste nušovė automobilyje sėdėjusią 37 metų Renee Good (Renė Gud).
Šie ICE agentų veiksmai sukėlė visuotinius protestus.
