Lyderės laukiantys plaukikai gerina rekordus

Naujokės sėkmė
Dar šeštadienį Lenkijoje susirinkę mūsų geriausi plaukikai laiko veltui nešvaistė. Liublino baseino vandenį prisijaukinę lietuviai jau atrankos etape įrodė, kad yra nusiteikę siekti aukščiausių karjeros rezultatų.
Antradienį į 100 m krūtine rungties pusfinalį įplaukė dvi lietuvės: Smiltė Plytnykaitė ir Kotryna Teterevkova. Trenerio Kęstučio Steponavičiaus auklėtinė S. Plytnykaitė 100 m krūtine įveikė per 1 min. 05,85 sek., pagerino asmeninį rekordą ir, pasiekusi keturioliktą rezultatą, pateko į pusfinalį.
Tarp šešiolikos pajėgiausių Europos moterų plaukikių prasibrovusiai S. Plytnykaitei tai pirmas suaugusiųjų čempionato pusfinalis jos karjeroje.
„Vos įšokusi į baseiną iškart pajutau, kad galiu patekti į kitą etapą. Noriu kiek įmanoma pasivaržyti su geriausiomis Europos plaukikėmis“, – dėstė S. Plytnykaitė.
Tradiciškai ją pirmenybėse lydi ir palaiko šeima.
„Matyti už mane sergančius šeimos narius – didžiausias paskatinimas“, – sakė vilnietė.
Komandos interesai
Kita sostinės plaukikė K. Teterevkova 100 m krūtine įveikė per 1 min. 04,98 sek., buvo netoli savo karjeros rekordo ir, pasiekusi šeštą rezultatą, pateko į vakare vyksiantį pusfinalį.
„Į šias varžybas važiavau labai ramiai. Plaukiau vidutiniškai, bet patekau į pusfinalį, todėl džiaugiuosi“, – aiškino ji.
Šios rungties pasaulio rekordą su jamaikiete Alia Atkinson besidalijanti Rūta Meilutytė (1 min. 02,36 sek.) buvo preliminariame dalyvių sąraše, bet vėliau nusprendė koncentruotis į 50 m distanciją ir iš 100 m rungties dalyvių sąrašo buvo išbraukta.
R. Meilutytę plaukiant krūtine matysime ir mišrios komandos 4 x 50 m kompleksiniu būdu estafetėje. Drauge su ja trečiadienį komandą sudarys Mantas Kaušpėdas (nugara), S. Plytnykaitė (peteliške) ir Jokūbas Keblys (laisvu stiliumi).
Taikysis į medalius
Pastarąjį kartą R. Meilutytė tokioje estafetėje plaukė 2024 m. Dohoje vykusiame pasaulio čempionate. Ten mišri 4 x 100 m kompleksiniu būdu Lietuvos komanda užėmė penkioliktą vietą.
Pasak Lietuvos plaukimo rinktinės vyr. trenerio Pauliaus Povilionio, R. Meilutytė yra maksimalistė.
„Rūta akcentuoja 50 m distanciją, bet manau, kad 100 m į šalį ji tikrai nenustums. Ji pati norėjo čia plaukti 100 m, bet pasitarėme, kad Lietuvai didesnė nauda bus plaukiant tik 50 m. Ji maksimalistė, nenori būti tik pusfinalyje, nori varžytis dėl medalių. Treniruojasi tiek, kiek reikia, kad būtų greičiausia pasaulyje plaukdama 50 m“, – LRT radijui šį sprendimą komentavo P. Povilionis.
Antradienį į baseiną šoko ir Danas Rapšys ir Kristupas Trepočka, dalyvavę 400 m laisvuoju stiliumi rungties atrankoje. D. Rapšys finišavo per 3 min. 42.26 sek., liko aštuonioliktas, o iki finalo jam pritrūko beveik 4 sek. K. Trepočka beveik 1 sek. pagerino savo rekordą – finišavo per 3 min. 43.56 sek. ir užėmė 25-ąją vietą.
