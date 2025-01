Liko vos trečdalis maršruto: per vandenyną irkluojantis Mockus metė rimtą iššūkį Gineso rekordui

Nuo to laiko, kai pasiekė kelionės pusiaukelę, per Ramųjį vandenyną link Australijos krantų valtimi plaukiantis Aurimas Mockus savo kosminio greičio nestabdė. Ir šiuo metu jis ne tik yra kirtęs pusiaują – iki finišo Brisbano mieste Aurimui liko kiek mažiau nei trečdalis maršruto. Per parą vidutiniškai po 70 jūrmylių įveikiantis lietuvis šiuo metu lenkia ir Gineso rekordininko tempą, norint pagerinti jo laiką, keliautojas Australijos krantus turi pasiekti greičiau nei per 159 dienas ir 16 valandų. Šiandien – 93 Aurimo kelionės diena.