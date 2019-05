Lietuvos orientavimosi sporto čempionai apgynė titulus Trakuose

Savaitgalį Trakuose per 600 orientacininkų varžėsi dėl Lietuvos čempionų vardų greičiausiose orientavimosi sporto trasose – sprinte ir sprinto estafetėse.

Pirmą kartą senojoje Lietuvos sostinėje surengtas čempionatas didelių staigmenų nepateikė – pernai nugalėję sportininkai ir šiemet iškovojo aukso medalius.

Šeštadienį vykusiose sprinto varžybose moterų grupėje nugalėjo Šiaulių „Igtisos“ orientacininkė Gabija Ražaitytė, 2,5 kilometro su 21 kontroliniu punktu trasą įveikusi per 16 min. 58 sek. Antrąją vietą užėmė Kauno „Medeinos“/Sporto mokyklos „Gaja“ atstovė Teklė Emilija Gvildytė, atsilikusi 30 sek. Pusę trasos lyderės tempu bėgusi T. E. Gvildytė vėliau padarė didelę klaidą, kainavusią galimybę pakovoti dėl čempionės titulo. Bronzos apdovanojimas atiteko Alytaus „Dainavos“ sportininkei Sandrai Paužaitei, kuri čempionei nusileido 1 min. 2 sek.

Puikiai trasoje bėgo ir greičiausią laiką finiše parodė Vilniaus „Ąžuolo“ atstovė Kastė Rutkauskaitė. Deja, dar pernai jaunimo grupėje startavusi orientacininkė pasižymėjo neteisingą (vyrų trasos) kontrolinį punktą ir buvo diskvalifikuota.

„Trasa buvo įvairi: teko bėgti ir tarp daugiabučių namų, ir privačių namų kvartalais, prie ežero teko sukilti į nemažą šlaitą. Sakyčiau, šiandien buvo kiek netipinis miesto sprintas. Nors šiandien savijauta nebuvo geriausia, visgi trasą pavyko įveikti neblogai. Keletą kartą buvau sustojusi pasitikslinti savo buvimo vietą ir pasirinktą kelio variantą, bet didelių klaidų pavyko išvengti,“ – po finišo pasakojo Gabija Ražaitytė.

Vyrų grupėje greičiausiai distanciją įveikė ir čempiono titulą apgynė Kauno „Medeinos“/Sporto mokyklos „Gaja“ orientacininkas Jonas Vytautas Gvildys, trasoje užtrukęs 14 min. 55 sek. Antrą vietą iškovojo Šiaulių „Igtisos“ sportininkas Vilius Aleliūnas, nugalėtojui nusileidęs 41 sek., o trečiąją – Vytautas Beliūnas iš Prienų „Šilo“ klubo, atsilikęs 1 min. 1 sek. Vyrams reikėjo įveikti 2,9 kilometro su 25 kontroliniais punktais trasą.

„Klaidų šiandien nepridariau, gal dėl to ir pavyko nugalėti. Pagrindiniams konkurentams klaidų nepavyko išvengti, o pats esu patenkintas kaip įveikiau trasą. Trasa nepasirodė lengva: kai bėgi iš visų jėgų labai lengva nuklysti kažkur į šoną ir padaryti klaidą. Buvo tokių punktų, kur reikėjo pagalvoti į priekį – pasižiūrėti kur bus galima įbėgti ir išbėgti iš teritorijų, atrasti praėjimo kelius į jas. Be to buvo nemažai šlaitų, pakilimų, kurie neprideda greičio trasoje, bet atima kojas, o kartais ir galvą. Tikrai nebuvo lengvas šis sprintas“, – įspūdžiais dalinosi Jonas Vytautas Gvildys.

Šiaulių klubui – trečias iš eilės titulas

Sekmadienį čempionatas tęsėsi trijų etapų sprinto estafečių rungtimi.

Klaidžiuose Trakų skersgatviuose vykusiose varžybose po atkaklios kovos nugalėjo Šiaulių „Igtisos“ trejetas – Martynas Tirlikas, Gabija Ražaitytė ir Vilius Aleliūnas. Šiaulių klubo komanda trasą įveikė per 53 min. 8 sek. ir trečius metus iš eilės iškovojo aukso medalius. Didžiąją varžybų dalį lyderiams ant kulnų lipusi Krekenavos „Arboro“ komanda – Rokas Barauskas, Elizabete Blumentale ir Agnius Čiapas – finišavo antroje vietoje, atsilikusi 21 sek. Trečioji vieta atiteko Kauno „Medeinos“ orientacininkams – Marijonui Gipui, Teklei Emilijai Gvildytei ir Jonui Vytautui Gvildžiui (+0:45).

„Jau bėgdamas į pirmą punktą padariau nedidelę klaidą. Vėliau trasoje pasirinkau keletą ne pačių geriausių kelio variantų, nepamačiau kelių siaurų įbėgimų, stabčiojau. Visos šios klaidos kainavo gal pusę minutės. Visą laiką stengiausi kontroliuoti situaciją, trasos gale susikaupti, kad nepavytų besivejančios komandos. Šiais metais kova buvo kaip niekad arši. Prieš tai dvejus metus tikrai lengviau pavyko nugalėti. Sakyčiau, šiemet tiek aš, tiek Martynas esame silpniau pasitreniravę. Visgi Martynas gerai prabėgo pirmą etapą, neatsilikdamas nuo lyderių. Gabija yra viena stipriausių orientacininkių Lietuvoje ir tikėjomės, kad ji šiek tiek išsiverš į priekį, o man beliks atsilaikyti. Gerai, kad mūsų pagrindiniai konkurentai iš Kauno „Medeinos“ pirmajame etape atsiliko šiek tiek daugiau. Su kitais varžovais tikrai galiu konkuruoti ir juos aplenkti, ką ir pavyko padaryti paskutiniajame etape“, – komandos pasirodymą apibendrino Vilius Aleliūnas.

Kitas Lietuvos orientavimosi sporto čempionato etapas vyks birželio 2 dieną: Vilniaus raj. Mickūnų miške bus išdalinti vidutinės trasos apdovanojimai.