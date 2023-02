Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė pasaulio čempionate taikysis į aukščiausias vietas

Lietuvos rinktinė Kohtla Jervės mieste vykusiame turnyre įrodė savo pranašumą prieš Ukrainos ir Estijos ledo ritulininkes. Abi šios komandos buvo įveiktos skirtingu stiliumi: jei triumfą prieš Ukrainą (7:4) atnešė puikiai veikęs puolimas, tai dvikovoje su estėmis (6:0) mūsų šalies rinktinės atstovės įrodė, jog gali sėkmingai žaisti ir prie vartų, neleisdamos oponentėms pasižymėti.

Pasitikėjimo savimi suteikiančios pergalės

Baltijos moterų taurės turnyras ne tik leido lietuvėms iškovoti nugalėtojų taurę, tačiau ir suteikė galimybę išbandyti savo jėgas prieš dvi būsimas varžoves pasaulio čempionate. Tiek ir Estija, tiek ir Ukraina taip pat vyks į Rumuniją, kur balandį vyks pasaulio čempionato IIIA diviziono kovos.

Jei Estijos ledo ritulininkės pasaulio čempionatuose turi dar mažiau patirties nei lietuvės ir tik šiemet pateko į tokio rango turnyrą, tai ukrainietės prieš porą metų varžėsi aukštesniame divizione, o pernai iš jų galimybes kovoti pasaulio čempionate atėmė šalį užpuolusi Rusija.

Būtent ukrainietės gali tapti vienomis iš pagrindinių lietuvių varžovių pasaulio čempionate. Daug jaunų ir greitų merginų, kurios tobulėja Šveicarijoje bei Švedijoje, savo gretose turinti rinktinė pridarė nemažai problemų ir lietuvėms, tačiau galiausiai mūsų šalies atstovės įrodė, jog jų potencialas puolime yra ne ką mažesnis, nei jų kaimynių.

Galimybe žaisti su būsimomis varžovėmis ir šia patirtimi po turnyro pasidžiaugė ir vyriausias komandos treneris Berndas Haakė.

„Turnyre svarbiausia buvo tai, kad komanda pasitikėjo savo jėgomis ir gerai gynėsi. Tai mums buvo puikus pasiruošimas prieš pasaulio čempionatą. Išbandėme kaip žaidėjos atrodo įvairiuose penketuose ir pasimatavome savo jėgas su Ukraina ir Estija, kurios abi mūsų lauks ir pasaulio čempionate“,- kalbėjo treneris.

Apie lietuvių potencialą daug ką pasako ir jų rezultatai Baltijos moterų čempionate. Čia stebindamos kur kas gilesnes moterų ledo ritulio tradicijas turinčias latves, jos žengia tarp dviejų stipriausių lygos komandų ir yra rimtai nusitaikiusios į medalius. Pergalės prieš Ukrainos ir Estijos rinktines tik dar kartą patvirtina, jog mūsų šalies atstovės šį sezoną pasiruošusios kabintis ir į aukščiausias vietas pasaulio čempionate.

Fantastiška lyderė ir puikiai įsiliejusi jaunoji karta

Nuo pat Lietuvos rinktinės debiuto tarptautiniuose turnyruose, mūsų rinktinę puolime į priekį vedė Klaros Miuller talentas. Per iki šiol du sužaistus pasaulio čempionatus, vos 5 iš 27 įvarčių buvo pelnyti be tiesioginio „HC Klaipėda“ mokyklos auklėtinės įsikišimo, o didžioji dalis lietuvių įvarčių (18) buvo pelnyti pačios Klaros.



Turnyre Estijoje buvo galima dar kartą įsitikinti fantastiškais 19-metės sugebėjimais ant ledo. Šį sezoną Baltijos moterų lygoje dominuojanti puolėja žibėjo ir Estijoje bei per dvi rungtynes pelnė net 7 įvarčius, o iniciatyvos ji ėmėsi ir svarbiausiais momentais: dvikovoje su Ukraina ji trimis įvarčiais per tris minutes vieno įvarčio deficitą pakeitė į dviejų įvarčių pranašumą, taip leisdama pakreipti rungtynes lietuvėms naudinga linkme.



Visgi, turnyre Estijoje už K. Miuller nugaros nesislėpė ir jauniausios jos narės. Keturios 2007 metais gimusios merginos dėl amžiaus cenzo tik šiemet pirmą kartą galės vykti į pasaulio čempionatą, tačiau rinktinės debiutantės Estijoje įrodinėjo, jog jos jau dabar gali įnešti savo indėlį į rinktinės rezultatus. Aušrinė Rakauskaitė ir Greta Vincaitytė padidino rotacijos galimybes rinktinės gynėjų grandyje, o Viltautė Jasinevičiūtė ir Vaiva Rastenytė pasižymėjo įvarčiais abejose rinktinės rungtynėse.



Tobulėja ir pernai rinktinėje jau žaidusios merginos. Kur kas daugiau pasitikėjimo savo jėgomis rinktinėje demonstravo užsienyje tobulėjančios Gabija Petrauskaitė ir Emilija Tučiūtė, užtikrintu žaidimu pasižymėjo ir gimtinėje žaidžiančios puolėja Gabija Griniūtė ir vartininkė Viltė Beličenkaitė.



Gerą jaunimo pasirodymą po turnyro išskyrė ir B. Haakė, pasidžiaugęs ir pirmaisiais V. Rastenytės įvarčiais rinktinėje.



„Klara, kaip visada dominavo šiame turnyre, tačiau negalime pamiršti ir kitų žaidėjų – Gabija pasižymėjo fantastišku metimu iš toli, Vaiva pelnė savo pirmąjį įvartį. Jaunimo žaidimas džiugina“, - po rungtynių kalbėjo treneris iš Vokietijos.



Jaunimo sėkmingas įsiliejimas į rinktinę suteikia daugiau galimybių ir pačiai K. Miuller. Jei pastaraisiais metais didžioji dalis puolėjos įvarčių buvo pelnyti dėka individualių reidų, tai šioje moterų rinktinėje klaipėdietė atakuodama vis dažniau sulaukia ir greičiu jai nenusileidžiančių jaunųjų rinktinės atstovių pagalbos.



Didesnio komandos draugių indėlio rinktinės lyderiai itin reikės ir pasaulio čempionate, kuriame pastaraisiais metais varžovių dėmesys buvo koncentruojamas į K. Miuller, o ją neretai stabdydavo net ir po dvi ar net tris varžovių gynėjas. Tokios taktikos galima laukti ir ateinančiame pasaulio čempionate. Galima neabejoti, jog varžovių koncentracija į rinktinės lyderę suteiks kur kas daugiau laisvės jos kolegoms ant ledo. Jei jaunosioms ledo ritulininkėms ir pasaulio čempionate pavyks pelnyti įvarčius ir kuri progas tiek ir sau, tiek ir savo kolegėms, Lietuvos rinktinės puolimo analizė ir jo stabdymas varžovų treneriams taptų kur kas sunkesne užduotimi.

Sezono finiše – žvilgsniai į auksą



Turnyras Estijoje buvo tik dar vienas žingsnis link 2023 metų pasaulio čempionato. Mūsų šalies rinktinės kandidačių pagrindu sudaryta komanda visą sezoną varžosi Baltijos čempionate, o sezono metu savaitgaliais žaidėjos bei treneriai rinkdavosi į stovyklas: vienoje iš jų lietuvės išbandė savo jėgas ir su Latvijos jaunimo rinktine.

Iki balandžio 3-9 dienomis vyksiančio čempionato rinktinė toliau ruošis laukiančioms kovoms ir varžysis Baltijos čempionato atkrintamosiose varžybose. Kruopštus pasiruošimas pasaulio čempionatui leidžia tikėtis, jog rinktinė netrukus žengs dar vieną žingsnį į priekį pasaulio čempionate.



Pirmą kartą pasaulio čempionate 2019 metais pasirodžiusi Lietuvos rinktinė savo debiutą užbaigė penktoje pozicijoje, o po metų pirmenybės buvo atšauktos dėl COVID-19 viruso. Praėjusiame sezone sugrįžus tarptautinėms kovoms Lietuvos rinktinė į jas sugrįžo galingu pasirodymu ir iškovotais sidabro medaliais.

Po tokio pasirodymo praėjusiame čempionate, Lietuvos rinktinė jau pamažu dairosi ir į galimybes kilti ant aukščiausio IIIA diviziono laiptelio. Lietuvos moterų rinktinės vadovės Eglės Kulikauskaitės teigimu, intensyvus sezonas bei sėkmingai rinktinę papildęs jaunimas leidžia jau šiemet į čempionatą Rumunijoje vykti su tikslu iškovoti auksą.



„Šis sezonas nacionalinei moterų rinktinei gana intensyvus - vyko ne tik savaitgalio stovyklos, turnyras Estijoje, kontrolinės rungtynės prieš Latvijos u18 rinktinę, bet ir rinktinės pagrindu sudaryta komanda pirmą kartą dalyvauja Baltijos moterų lygoje. Žaidėjoms buvo sudarytos sąlygos ne tik parodyti save, bet ir tobulėti, semtis patirties rungtyniaujant prieš stipresnes ar lygiavertes varžoves. Todėl ir tikslai pasaulio čempionate rinktinei kuo aukščiausi - prizinė vieta. Nebijočiau netgi įvardinti ir tiksliau - pirmoji vieta ir kilimas į aukštesnį divizioną. Manau, rinktinė tam pasiruošusi, juolab kad auga naujoji karta ir atėjo laikas žengti aukščiau“, - apie tikslus būsimo čempionato metu kalbėjo E. Kulikauskaitė.

Savo pasirodymą Baltijos moterų čempionate mūsų rinktinė tęs jau šį savaitgalį, sužaisdama paskutinius susitikimus reguliariajame sezone, o atkrintamosios varžybos startuos kovo 4-5 dieną. Pasaulio čempionate Rumunijoje balandžio 3-9 dienomis lietuvės kausis su Estijos, Ukrainos, Rumunijos, Honkongo ir Bulgarijos rinktinėmis.