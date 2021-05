Lietuvos kartingo sezoną pradėjo rekordinis dalyvių būrys

Dalyvių skaičiaus augimas rodo, kad ši sporto šaka pritraukia vis daugiau įvairaus amžiaus automobilių sporto entuziastų bei tų, kurie tik pradeda savo sportinį kelią. Šiame etape dalyvavo lenktynininkai nuo ketverių metų, dar tik žengiantys pirmus žingsnius autosporte iki patyrusių, penktą dešimtį skaičiuojančių veteranų. Jeigu pernai beveik visuose Lietuvoje vykusių varžybų etapuose būdavo per 100 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir kitų valstybių, tai šio sezono starte absoliuti dauguma buvo mūsų tautiečiai.

Kur du pešasi, trečias laimi...

Panašu, kad dėl objektyvių priežasčių gerokai „apkarpytas“ varžybų tvarkaraštis Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, leido sportininkams sutelkti dėmesį treniruotėms, technikos ruošimui arba startams užsienio kartodromuose. Todėl daugelyje klasių pripažinti favoritai turėjo atlaikyti konkurentų spaudimą, o nugalėtojus ar prizininkus kartais lėmė ne šimtosios, o tūkstantosios sekundės dalys.

Pavyzdžiui, KZ2 klasėje, kurioje šiemet debiutuoja Pasaulio čempionato prizininkas Kajus Šikšnelis, į nugalėtojo vardą pretendavo trys sportininkai. 2020 metų Lietuvos čempionato prizininkas Andrejus Apočkinas, automobilių žiedines lenktynes ir kartingą sėkmingai derinantis Justas Jonušis ir jau minėtas K. Šikšnelis. Tiek kvalifikaciją, tiek pusfinalį laimėjo Kajus, tačiau finale sėkmingiau startavo Justas: šie sportininkai du distancijos trečdalius važiavo vienas šalia kito, o Andrejus buvo atsilikęs maždaug 0,5 sek. Ir kai lyderių dvikovoje įvyko kontaktas, varžovų klaidą sėkmingai išnaudojo Andrejus, kuris pakilo į pirmą vietą ir jos nebeužleido. Antras finišavo Justas, trečioji vieta atiteko Kajui.

„KZ2 Masters“ klasėje greičiausias buvo Robertas Saveikis, aplenkęs Dominyką Neniškį ir Rytį Bartusevičių.

Greičiausiai ratą Plytinės kartodrome įveikė OK klasės lenktynininkai. Jiems per dvi varžybų dienas teko lenktyniauti ir per lietų, ir šviečiant saulei, ir vėl nuo lietaus sušlapusioje trasoje. Finalą laimėjo Jokūbas Bagdonavičius, kuriam labai rimtą konkurenciją sudarė Andrėja Vibriantytė. Metų pradžioje abu šie sportininkai jau lenktyniavo nemažai varžybų Italijoje, todėl iš karto pabėgo nuo konkurentų. Andrėja tapo drąsesnė, ir greitesnė – panašu, kad ant garbės pakylos ją bus galima išvysti daugelyje etapų. Trečią vietą sezono starte iškovojo Ainis Klimavičius.

Ypač daug emocijų buvo „OK Junior“ klasės finale. Pusfinalį laimėjęs Sirvydas Šimkus finalo starte praleido į priekį kelis varžovus ir juos privalėjo vytis. Iš penktosios vietos vienas iš favoritų sugebėjo pakilti iki antros pozicijos, tačiau klaida vėl nustūmė jį žemyn. Vis dėlto atkaklumas davė rezultatą: Sirvydas priešpaskutiniame rate sugebėjo aplenkti Edgarą Kelmą ir finišuoti antras. O nugalėtoju tapo klaidų išvengęs Adrijus Rimkevičius.

„Mini“ klasės finale greičiausias buvo Markas Šilkūnas, aplenkęs Ainį Vibriantį, kuris iš paskutinės vietos sugebėjo palikti iki antrosios. Pagirtinai kovojo ir Vanesa Šilkūnaitė – ji šį sezoną bus rimta konkurentė visiems šios klasės dalyviams, o pirmame čempionato etape kopė ant trečio garbės pakylos laiptelio.

Patys jauniausi Lietuvos čempionato dalyviai kovojo „Micro“ klasėje: joje nugalėtoju tapo Emilis Čapkauskas, aplenkęs Dovydą Jablonskį ir Kristupą Stasionį.

Drauge su Lietuvos BMW kartingo čempionato įskaitiniais važiavimais vyko ir kitų klasių varžybos. ART-120 finale favorito vardą pateisino Robertas Kupčikas: vienas geriausių pastarųjų metų Lietuvos lenktynininkų finale aplenkė puikiai pasirodžiusią Joaną Survilaitę, o trečias finišavo Andrius Austinskas. Šioje itin gausioje klasėje finale nestigo azartiškos kovos ir gražių lenkimų.

Kad merginos gali lenkti vaikinus, įrodė Vanesa Šilkūnaitė. Ji savaitgalį startavo dviejose klasėse: su vyresniais varžovais kovojo „Mini“ klasėje, o „Rotax Micro“ klasės varžybose visus savo bendraamžius konkurentus paliko toli už nugaros. Jokūbui Vaškeliui ir Kajui Kalinauskui, kurie užėmė kitas vietas ant garbės pakylos, tikrai reikės pasistengti, kad pabandytų pavyti Vanesą – kol kas jos greičio persvara yra labai didelė.

„Rotax Mini“ klasės pusfinalyje ir finale greičiausias buvo Dovydas Gudelevičius. Tarp 13 šios klasės sportininkų antrasis liko latvis Tomas Strele, o trečiąją vietą užėmė Markas Šilkūnas.

„Rotax Junior“ įskaitoje mūsų šalies atstovams rimtą konkurenciją sudarė svečiai. Nugalėtoju tapo Lietuvoje jau ne pirmą sezoną besivaržantis norvegas Aleksanderis Skjeltenas , o svečius iš Latvijos sugebėjo aplenkti prizininkais tapę Laurynas Žadeika ir Hubertas Būdvytis.

Dvi dešimtys lenktynininkų startavo „Rotax DD2“ ir „Rotax DD2 Masters“ klasių finale. Kovą paaštrino prasidėjęs lietutis, kuris privertė dalyvius ieškoti racionaliausių trajektorijų. Slidi trasa sulėtino tempą, tad finiše 2-6 vietas užėmę lenktynininkai „tilpo“ vos į 0,8 sek. DD2 įskaitoje laimėjo latvis Kristas Zideris, aplenkęs Martyną Morkį ir Andrių Zinkevičių, o „meistrų“ įskaitoje greičiausias irgi buvo svečias Kistapas Mietulis, po kurio finišo liniją kirto Mykolas Mazinas ir Vytenis Svitojus.

„Briggs Mini“ įskaitoje dėl nugalėtojo vardo atkakliausiai kovo broliai Uldukiai: nugalėtoju tapo Emilis Kristjanas, aplenkęs Luką Gabrielių. Trečioji vieta atiteko Gustui Radavičiui.

„Briggs Junior“ įskaitoje tarp 9 lenktynininkų greičiausias buvo Džiugas Budrys, kuris tik pačioje finalo atomazgoje aplenkė visą laiką pirmavusį Luką Dubianskij, o trečiasis finišavo Aras Kvedaras.

„Briggs Master“ įskaitoje nugalėjo Mantas Samulionis, kitas vietas ant garbės pakylos užėmė Mindaugas Vaičiūnas ir Matas Čeplinskas.

O štai mažiausių dalyvių, „Baby“ klasėje pralaimėjusių nebuvo nei vieno – visi vienuolika dalyvių buvo apdovanoti nugalėtojų taurėmis. Jauniausiam jų vos ketveri metukai.

„Prieš kokius penkerius metus net nesvajojome, kad turėsim tokį gausų būrį dalyvių. Lygiai taip pat nesvajojome ir apie tai, kad lenktynininkai iš tokios mažos šalies kaip Lietuva stovės ant podiumo Pasaulio čempionatuose. Šiandien turime ir Pasaulio čempionato prizininkų, ir rekordinius dalyvių skaičius. Kartingo sportas pamažu tampa šeimų sportu – čia lenktyniauja kartais net trijų kartų atstovai,“ – po finišo sakė Lietuvos kartingo federacijos prezidentas Karolis Šikšnelis.

Antrasis Lietuvos kartingo čempionato etapas birželio pradžioje vyks lygiai po mėnesio Anykščiuose, iš viso čempionato kalendoriuje – 6 etapai.