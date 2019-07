Lietuviai pradėjo kelionę aplink Baltijos jūrą

Išskirtinės kelionės – kiekvienais metais

Kiekvienais metais maratoninių Palangos lenktynių metu keliautojai sugalvoja kokį nors iššūkį. V. Milius yra vienas važiavęs atbulomis visą naktį bei tokiu būdu Palangos lenktynių trasoje įveikęs daugiau nei 300 km, o kartu su A. Bubinu pernai Lietuvoje elektromobiliu „Kia Soul EV“ per 21 valandą 33 minutes įveikė 1000 kilometrų.

Šiemet jie maksimaliai greitai aplink Baltijos jūrą apvažiuoti sieks dyzeliniu automobiliu „Kia Proceed GT Line“ – 136 AG pasiekiantis jo variklis suporuotas su automatine 7 laipsnių pavarų dėže.

„Šiuo metu Lietuvoje aktyviai diskutuojama apie neva dyzelinių automobilių blogį, jų sukeliamą taršą. Tačiau daugelis žmonių tiesiog neturi kito pasirinkimo – nuvažiuojant kad ir 30 000 kilometrų per metus, dyzelinio automobilio ekonomija alternatyvų neturi. Puikus pavyzdys – mūsų kelionėje naudojamas „Kia Proceed“, kurio 50 litrų talpos baką pripildžius sklidinai, automobilio kompiuteris rodo daugiau nei tūkstančio kilometrų nuvažiuojamą atstumą. O juk tai – erdvus, šeimai tinkamas didelę bagažinę turintis automobilis“, – teigia kelionės idėjos autorius, žurnalo „Auto Bild Lietuva“ redaktorius V. Milius.

Jis kiekvienais metais atlieka bent po kelis rekordinius važiavimus. Gegužės mėnesį V. Milius elektromobiliu „Hyundai Kona EV“ Vilniuje be papildomo įkrovimo per daugiau nei parą nuvažiavo 710 kilometrų, kai pats gamintojas užtikrina tik 449 kilometrų įveikiamą atstumą, o balandį baigė kelionę aplink Australiją ilgiausiu pasaulio greitkeliu – 14 300 kilometrų atstumą įveikė per mažiau nei 11 parų.

A. Bubino pasiekimų sąrašas ne ką mažesnis, tik jis dažniau dalyvauja įvairiose kelionėse ir varžybose motociklu – yra užėmęs prizines vietas „Ladoga Trophy“, „Balkan Offroad Rallye“, „Breslau rallye Poland“ varžybose, prieš kelerius metus vienas motociklu per 12 dienų įveikė 14 545 kilometrų atstumą nuo Lisabonos iki Vladivostoko.

Tikslaus maršruto numanyti neįmanoma

Šioje kelionėje nebus siekiama ekonomijos rekordų – vienintelis tikslas yra pasiekti finišą, „Aurum 1006 km lenktynių“ miestelį, per kuo trumpesnį laiką. Startavę ketvirtadienio rytą, 10.30 val., kelionę baigti jie tikisi šeštadienį iki dvidešimtųjų Palangos maratoninių lenktynių finišo.

„Bendras maršrutas yra apie 5 000 kilometrų – maždaug tiek daugelis lietuvių šeimų įveikia per savo atostogų keliones. Didelę dalį atostogų išlaidų sudaro degalai, todėl mes sieksime įvertinti, kiek dyzelino tokiomis pagreitintos kelionės sąlygomis vartoja „Kia Proceed“. Kiekviename kelyje važiuosime tiek, kiek numatyta kelių eismo taisyklėse – maksimaliu leistinu greičiu“, – kelionės strategiją nupasakojo V. Milius.

Greičiai šalyse išties skirsis. Lietuviai iš Palangos pajudės priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi – į Latviją, o iš ten – į Estiją, Suomiją, Švediją, Daniją, Vokietiją, Lenkiją ir grįš į Lietuvą. Suomijoje daugelyje magistralinių kelių leistinas vos 80 km/val. greitis, Švedijoje – 110 km/val. Tuo tarpu Lenkijos greitkeliuose nuo Vokietijos sienos iki pat Varšuvos bus galima važiuoti 140 km/val., o pačioje Vokietijoje teks pasivažinėti ir tokiais keliais, kuriuose greitis apskritai neribojamas.

Vis tik mažas greitis Šiaurės Europoje labiausiai didina kelionės laiko sąnaudas. Abu vairuotojai skaičiuoja, kad daugiausia laiko teks sugaišti plaukiant keltu iš Estijos į Suomiją – apie 4 valandas praleisti nenuvažiuojant nei kilometro.

Vitoldo Miliaus asmeninėje feisbuko paskyroje žmonės kviečiami spėti laiką, kiek truks kelionė, vidutines degalų sąnaudas ir dalyvauti kituose kelionės metu rengiamuose konkursuose.