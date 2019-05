Lenktynių sezono atidarymas: „DeWALT Grand Prix” visus kviečia į Rygą

Išsipūtusios „endurance“ lenktynės

Vienas smagiausių pasikeitimų „endurance“ tipo lenktynių mėgėjams – išaugęs čempionatas visomis prasmėmis. Pernai vos vienas etapas vasaros pabaigoje truko 6 valandas, visi kiti keturias. Šiais metais visi ištvermės lenktynių etapai bus būtent 6 valandų trukmės: tai – dar daugiau azarto, kovų, lenkimų ir gražių vaizdų. Apart ilgesnių varžybų, „Baltic Endurance Championship - 4H“ (BEC4H) buvo oficialiai įtraukos į Šiaurės Europos Zonos (NEZ) kalendorių ir tapo „NEZ6H” serija. Apart to, startavęs Bikerniekų trasoje Rygoje, po mėnesio čempionatas keliaus į „Botniaring“ trasą Suomijoje. Čia Baltijos regiono varžybos dar nėra vykusios ir visiems serijos dalyviams tai – visai nauja patirtis. Trečiasis „NEZ6H“ etapas įvyks vėl tęsiant tradiciją – rugpjūčio pabaigoje, „Riga Summer Race 2019” metu. Na, o didžioji sezono uždarymo fiesta – „Grand Finale“ vyks rugsėjo 20-22 dienomis Estijos „Auto24ring” trasoje.

Šiais metais endurance lenktynėse dalyviai varžysis septyniose klasėse. Tarp jų – jau įprastos „A2000”, „A3000”, „A3000+”, „Diesel“ klasės, kurias papildo naujai suformuotos „GT AM“ bei „GT PRO“ klasės bei ilgai laukta Baltijos šalių regione „TCR“ klasė. Likus savaitei iki pirmojo etapo, į „NEZ6H” varžybas jau užsiregistravo 23 komandos, o gausiausias dalyvių skaičius – „TCR“ klasėje.

NEZ: nuo legendų iki monstrų

Apart „NEZ6H” lenktynių, Šiaurės Europos zonai (NEZ) priskiriamas ilgas sąrašas varžybų, kuriose tarpusavyje dėl pergalės varžosi itin panašūs automobiliai. Tarp jų – mažieji automobiliukai ginkluoti motociklų varikliais, jau po truputį atpažįstami pasaulyje kaip „legendos“ („Legend Cars“), itin Suomijos ir Estijos lenktynininkų mėgiamos „BMW Xtreme“ kovos bei visame pasaulyje akį traukiančios „Porsche Cup“ ir „V8 Thundercars“ lenktynių serijos. Tiesa, pastarosiose kol kas dominuoja lenktynininkai iš Suomijos.

„Dzintara Aplis“ seriją keičia „Historic“ klasė

Jau tapo įprasta, kad Baltijos šalių čempionato seriją lydi ir „Dzintara Aplis“ lenktynės. Šiais metais prie „BaTCC“ ir NEZ čempionatų prisijungus Lietuvos čempionatui, ilgą lenktynių istoriją menantys „Volga“ bei „Lada“ automobiliai varžysis naujai suformuotoje „Historic“ klasėje. Organizatorių teigimu, jų važiavimai džiugins visą sezoną.

Pokyčiai „BaTCC“ serijoje

Taip pat, kaip ir „NEZ6H” čempionate, tarpusavyje federacijoms susitarus, „Baltic Touring Cars Championship“ įgavo kiek kitokį statusą. Šalia patrauklaus čempionato augimo, ypatinga dovana „TCR“ klasės mėgėjams: pastaroji ne tik atsiranda bendroje lentelėje, kaip atskira klasė. Šioje įskaitoje besivaržantys dalyviai dėl pergalės kovos atskiro važiavimo metu. Šiuo metu dalyvių tarpe – net devyni „TCR“ tipo automobiliai: panašu, kad „mono“ klasės mėgėjų laukia tikrai patrauklus sezonas. Tiesa, šalia jau įprastų „BTC1” ir „BTC2” klasių, „BaTCC“ čempionate įprastoji „BGT“ klasė skilo į dvi, taip pat, kaip ir „NEZ6H“ čempionate: į „BGT PRO“ ir „BGT AM“, o bendrąją įskaitų lentelę papildė „Formula Mondial“. Nors pastarosios klasės varžybos – ne naujiena, tai – gera naujiena istorinių automobilių mėgėjams. Oficialus įtraukimas į „BaTCC“ seriją reiškia, kad įdomias istorinių formulių kovas bus galima stebėti visą sezoną.

„DeWALT Grand Prix“ dalyviai trasoje rinksis jau penktadienį ryte, kur jų lauks treniruotės ir registracija, o žiūrovų adrenalinu pulsuojantis renginys lauks šeštadienį ir sekmadienį, gegužės 11-12 dienomis. Daugiau apie lenktynių serijas – organizatorių internetinėje svetainėje www.batcc.eu.