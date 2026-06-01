 Klaipėdos miesto savivaldybėje – sveikinimai ledo ritulininkams

Klaipėdos miesto savivaldybėje – sveikinimai ledo ritulininkams

2026-06-01 17:39 kauno.diena.lt inf.

Pirmadienį Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus už puikius šio sezono pasiekimus ir pelnytus apdovanojimus pasveikino vietinį ledo ritulio klubą HC „Klaipėda“.

<span>Klaipėdos miesto savivaldybėje – sveikinimai ledo ritulininkams</span>
Klaipėdos miesto savivaldybėje – sveikinimai ledo ritulininkams / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

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„Didžiuojamės mūsų miesto sportininkais, kurie garsina Klaipėdą. Sveikinimai HC „Klaipėda“ atstovams, pelniusiems apdovanojimus Lietuvos vyrų 1-ojoje lygoje, Lietuvos vaikinų jaunimo lygoje, Baltijos moterų lygoje bei Lietuvos moterų čempionate. Linkime nesustoti, siekti naujų pergalių ir toliau įkvėpti sporto bendruomenę savo pavyzdžiu“, – rašoma savivaldybės pranešime.

Šiame straipsnyje:
sveikinimai
ledo ritulys
HC Klaipėda
Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus

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