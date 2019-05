Kaunui – teniso talentų medaliai

Įveikė rinktinės žaidėją

P.Vaitiekūnas vienetų ir dvejetų (kartu su klaipėdiečiu Edu Butvilu) varžybose pralaimėjo tik vieną setą.

Pirmą aukso medalį Pijus iškovojo įveikęs Kauno teniso mokyklos (KTM) atstovą Osvaldą Borkertą (6:1, 6:0), šiauliečius Haroldą Kulnį (6:4, 6:1), Taurą Mickų (6:4, 6:0) ir Dominyką Stonkų (6:1, 6:0), o finale – Vilniaus teniso akademijos (VTA) auklėtinį Ainių Sabaliauską (6:7, 6:2, 6:1).

Trečią vietą užėmė E.Butvilas – 7:5, 5:7, 6:3 nugalėjo D.Stonkų.

Šiemet balandį A.Sabaliauskas atstovavo Lietuvos nacionalinei vyrų rinktinei, žaidusiai Deviso taurės turnyro Europos-Afrikos zonos 2-os grupės mačą su Maroko komanda.

P.Vaitiekūnas su E.Butvilu įveikė vilniečius Tomą Motiejūną ir Artūrą Krinickį (6:2, 6:3), šiauliečius Adomą Giedrimą ir Faustą Kuliušą (6:2, 6:1), o finale palaužė A.Sabaliauską ir D.Stonkų (7:5, 7:5).

Dvejetų varžybų bronzos medalius iškovojo kaunietis Nojus Poška (KTM) ir vilnietis Joris Anupras Dusevičius, įveikę A.Giedrimą ir F.Kuliušą (6:3, 6:2).

Pasistengėme P.Vaitiekūnui sudaryti optimalias sąlygas, ne prastesnes nei Vilniuje.

Sezonas bus intensyvus

P.Vaitiekūnas treniruotis G.Sabeckio teniso mokykloje pradėjo šiemet kovą.

"Pijus kilęs iš Kauno, tačiau vėliau su tėvais persikėlė į Vilnių ir sportavo Teniso akademijoje, – sakė G.Sabeckis. – Neseniai pareiškė norįs tęsti karjerą mūsų mokykloje. Pasistengėme jam sudaryti optimalias sąlygas, ne prastesnes nei Vilniuje. Pijus mokosi nuotoliniu būdu, nes įprastai lankyti mokyklą būtų sudėtinga: juk treniruotės – po keturias valandas kasdien, per mėnesį – trys ar keturi turnyrai. Be to, šis sezonas jam bus itin intensyvus."

Vasarį P.Vaitiekūnas laimėjo Šiauliuose surengtą "Tennis Europe" antros kategorijos jaunių (iki 16 m.) turnyrą "Toyota Cup", finale 7:6 (11:9), 3:6, 7:6 (7:2) palaužęs principinį konkurentą A.Sabaliauską.

Lietuvos teniso sąjungos (LTS) 16-mečių reitingų lentelėje Pijus (2 709 taškai) atsilieka tik nuo A.Sabaliausko (2 819 tšk.), o jaunimo (iki 18 m.) grupėje su 488 taškais – tik nuo lyderio Mato Vasiliausko (1 250 tšk.).

Europos teniso asociacijos reitingų lentelėje P.Vaitiekūnas (640 tšk.) tarp savo bendraamžių – 41-as, A.Sabaliauskas (719 tšk.) – 28-as.

"Šiuo metu mūsų mokykloje sportuoja per 150 jaunų teniso mėgėjų. Yra itin perspektyvių žaidėjų. Bendradarbiaujame su kolegomis Italijoje, šioje šalyje treniruojasi ir žaidžia mūsiškis Paulius Matulevičius", – pasakojo G.Sabeckis.

P.Matulevičius vasarį tarptautinėse varžybose Vičencoje užėmė antrą vietą.

U.Bakaitytei – du medaliai

Lietuvos jaunių čempionate du medalius iškovojo kaunietė Uma Bakaitytė (KTM).

Ji vienetų varžybose įveikė klaipėdietę Liepą Mockutę (6:2, 6:1), Kauno teniso klubo "Ąžuolynas" žaidėją Smiltę Bakytę (6:0, 6:4), pralaimėjo šiaulietei Emilijai Tverijonaitei (6:3,1:6, 2:6) ir mažajame finale dėl bronzos medalio nugalėjo VTA atstovę Patriciją Paukštytę (4:6, 7:5, 6:4).

Dvejetų turnyre U.Bakaitytė su S.Bakyte privertė kapituliuoti vilnietę Sandrą Eglinskaitę ir šiaulietę Gabrielę Rimkutę (6:1, 6:0), E.Tverijonaitę ir vilnietę Medą Reimorytę (3:6, 6:3, 10:2), tačiau finale nusileido P.Paukštytei ir šiaulietei Klaudijai Bubelytei (2:6, 4:6).

LTS reitingų lentelėje S.Bakytė (1 191 tšk.) – ketvirta, U.Bakaitytė (855 tšk.) – septinta.