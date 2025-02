Naujasis sportas įtraukė ir Lietuvos krepšinio žvaigždes

Teniso, badmintono ir stalo teniso mišinys – taip naująjį sportą apibūdina jo entuziastai. Visos šios sporto šakos yra olimpinės – tai suteikia joms daugiau svarbos ir prestižo. Planuojama, kad piklbolas gali būti 2032 m. olimpinių žaidynių Brisbane (Australija) programoje.

Į Lietuvą azartišką žaidimą atvežė JAV gyvenantis Svajūnas Masiulionis. Jis tapo 2021 m. įkurtos Lietuvos piklbolo federacijos prezidentu, per kelerius metus šalyje atsirado nemažai piklbolo aikštelių, kuriasi klubai, organizuojami turnyrai.

Naująjį žaidimą jau išbandė nemažai Lietuvos sporto garsenybių. Jį žaidė buvę žinomi krepšininkai Darius Songaila, Jonas Mačiulis, buvęs šalies rinktinės ir Kauno „Žalgirio“ treneris Kazys Maksvytis, tenisininkas Ričardas Berankis.

– Kaip paprastai ir aiškiai apibūdintumėte piklbolą? – paklausėme S. Masiulionio.

– Piklbolas yra rakečių sportas, jungiantis teniso, badmintono ir stalo teniso elementus. Jis žaidžiamas kieto plastiko rakete ir plastikiniu kamuoliuku aikštelėje, kuri yra badmintono dvejetų aikštės dydžio. Dažniausiai žaidžiama dvejetais, bet galima žaisti vienas prieš vieną. Tokia asmeninė rungtis labai intensyvi fiziškai. Piklbolas gali būti žaidžiamas tiek uždarose patalpose, tiek lauke ant kietų paviršių, o oficialus paviršius įprastai yra teniso kieta danga. Taip pat galima žaisti ir krepšinio aikštėse. Šis sportas lengvai išmokstamas ir greitai įtraukiantis, todėl yra prieinamas visų amžiaus grupių žaidėjams.

Debiutas: naują sporto šaką jau išbandė (iš kairės) krepšinio asai J. Mačiulis, K. Maskvytis, D. Songaila. / piklbolas.lt, „Facebook“ nuotr.

– Ar sudėtingos žaidimo taisyklės? Ko daugiau – panašumų ar skirtumų, palyginti su tenisu, badmintonu ar dabar sparčiai populiarėjančiu padeliu?

– Taisyklės paprastesnės nei teniso, nors turi daug panašumų. Piklbolas yra iš esmės mažesnė ir lengvesnė teniso versija. Tačiau yra specifinių skirtumų, kurie išskiria jį kaip unikalų sportą. Už tenisą ar padelį jis pranašesnis, nes yra patogesnis ir plačiau prieinamas.

– Jei yra tenisas ir kitas rakečių sportas, kodėl žmogui rinktis būtent piklbolą? Kuo jis įtraukia?

– Visi, nepriklausomai nuo amžiaus ir įgūdžių, gali kone iškart pradėti žaisti piklbolą. Jis puikiai tinka laisvalaikiui su draugais ar šeima, nes žaidžiamas poromis. Aikštelė mažesnė nei teniso, todėl nereikia daug bėgioti, nors gaunama pakankamai fizinio krūvio. Piklbolas yra kelių šakų derinys, todėl labai dinamiškas ir linksmas. Jį galima žaisti visais metų laikais.

– Ar yra duomenų, kiek pasaulyje žmonių žaidžia piklbolą, kiek iš jų tai daro profesionaliai?

– Naujausiais vertinimais, JAV yra apie 4,8 mln. entuziastų, žaidžiančių piklbolą, ir šis skaičius sparčiai didėja. Tikslų skaičių pasaulyje nustatyti sudėtinga. Profesionalių žaidėjų, dalyvaujančių įvairių lygių varžybose, įskaitant turnyrus, organizuojamus Profesionalaus piklbolo asociacijos (PPA) ir Piklbolo profesionalų asociacijos (APP), yra keli šimtai. Mūsų sportas vis dar aktyviai vystosi. Profesionalų reitinguose madas diktuoja JAV atstovai. Neseniai įvykęs pirmasis Europos komandinis čempionatas parodė, kad Senajame žemyne pirmauja Ispanija ir Anglija.

Bagažas: R. Berankio (kairėje) teniso įgūdžiai – didelis pranašumas žaidžiant piklbolą. / piklbolas.lt, „Facebook“ nuotr.

– Kokios pagrindinės piklbolo varžybos?

– JAV veikia kelios piklbolo organizacijos, rengiančios profesionalų turnyrus. Pasaulio taurės varžybos ir Europos komandinės pirmenybės demonstruoja sporto vystymąsi ir platesniu lygiu. Be to, daugelis šalių, tarp jų Italija, Prancūzija, Anglija, Ispanija, rengia savo atvirus čempionatus. Mums svarbiausia data šiemet – kovo 1-oji. Tądien startuos pirmas atviras Lietuvos piklbolo čempionatas Vilniuje. Tai bus ypatingas renginys šio žaidimo vystymuisi mūsų šalyje.

– Tenise mokamos didžiulės premijos už pergales „Grand Slam“ turnyruose. Kokie piniginiai prizai laukia piklbolo žaidėjų?

– Profesionalių piklbolo žaidėjų uždarbiai gerokai mažesni nei teniso, bet jie auga. Prestižinės varžybos – PPA ar APP turnyrai – gali pasiūlyti prizų fondų nuo 25 tūkst. iki 200 tūkst. JAV dolerių, o individualios žaidėjų pajamos priklauso nuo rezultatų. Geriausi žaidėjai gali uždirbti gana solidžiai ne tik iš prizų fondų, bet ir iš asmeninių rėmėjų, reklamos užsakovų.

– Kalbama, kad naujas rakečių sportas padelis kai kur išstumia tenisą, tad vis daugiau šio žaidimo aikščių perdaromos į padelio. Ar piklbolas randa vietos tarp visų klasikinių žaidimų su raketėmis?

– JAV dažnas reiškinys, kai nemaža dalis teniso aikštyno paverčiama piklbolo aikštėmis. Ši tendencija iliustruoja piklbolo populiarėjimą.

Azartas: S. Masiulionis (kairėje) piklbolu sudomino ir buvusį krepšininką M. Lukošių. / piklbolas.lt, „Facebook“ nuotr.

– Ar Lietuvoje yra profesionalių žaidėjų?

– Yra viena profesionali ir aukštai reitinguojama žaidėja Lina Padegimaitė. Universitetinę teniso karjerą JAV baigusi kaunietė šiuo metu yra piklbolo pasaulio vienetų reitingo tryliktoje pozicijoje. Dvejetų grupėje Linos reitingas – 29-asis. Tikimasi, kad per ateinančius porą metų ir tarp mūsų vyrų atsiras profesionalų. Be to, Lietuvoje jau yra profesionalių piklbolo trenerių ir sertifikuotų teisėjų.

– Kur mūsų šalyje yra piklbolo centrų ar aikštynų?

– Stacionarios piklbolo lauko aikštelės jau įrengtos Alytuje, Vilniuje, Plateliuose, Panevėžyje ir Druskininkuose. Pavasarį bus baigtos įrengti piklbolo aikštelės Palangoje. Daugelyje Lietuvos miestų piklbolą daugiausia žaidžia mokyklų ir sporto centrų, sporto klubų salėse. Beje, daugelis savivaldybių ir rekreacinių įstaigų reaguoja į augančią paklausą, pertvarkydamos teniso aikšteles, kad pritaikytų jas piklbolui. Ši tendencija atspindi norą padaryti rekreacines erdves universalesnes ir prieinamesnes platesniam sportuojančių žmonių ratui. Kai kuriose vietovėse gali kilti teniso entuziastų pasipriešinimas, nes jie nori išlaikyti specialiai jiems skirtas aikšteles. Tad bendruomenės turėtų išmokti suderinti visų sporto šakų interesus.

Karjera: L. Padegimaitė – piklbolo pasaulio reitingų pirmo penkioliktuko žaidėja. / piklbolas.lt, „Facebook“ nuotr.

– Kokie jūsų vadovaujamos federacijos planai 2025-iesiems?

– Artimiausiuose planuose – tolesnė šio sporto plėtra, įtraukiant regionus, mažesnius miestelius. Taip pat – aukšto meistriškumo sportininkų, trenerių ir teisėjų ugdymas, infrastruktūros plėtimas ir tobulinimas. Numatome suburti pirmą Lietuvos piklbolo rinktinę, kuri dalyvautų Europos komandinėse pirmenybėse.

– Esate ir Čikagos lietuvių krepšinio lygos steigėjas. Kaip sekasi puoselėti mūsų antrąją religiją už Atlanto?

– Krepšinis ir Amerikoje yra krepšinis (juokiasi – aut. past). Lietuviai – tarp didžiausių entuziastų. Mūsų lygai – jau 21-as sezonas, dalyvauja net dešimt komandų. Vyksta ir senjorų, vyresnių nei 35 metų, varžybos, žaidžia septynios ekipos.