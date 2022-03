Jaunimo olimpiniame festivalyje – aukščiausia vieta ir džiaugsmas už latvį

Džiaugėsi latvio pergale

Keturi slidininkai dalyvavo sprinto laisvuoju stiliumi lenktynėse. Geriausiai pasirodė olimpietė Eglė Savickaitė, ji 1,1 km distanciją įveikė per 2 min. 33,04 sek. ir užėmė 35 vietą.

„Įvykdžiau vieną iš keltų tikslų – startavau 35-u numeriu ir norėjau neprarasti šios pozicijos. Finišavus ir sužinojus, kad pavyko tai padaryti, buvau labai laiminga. Mano varžovė latvė Samanta Krampe, su kuria praėjusį sezoną lygiai šliuožėme, atrankoje buvo 11-a (2 min. 24,72 sek.). Dėl to šiek tiek liūdna, nes tai reiškia, kad kažko nepadariau“, – sakė E. Savickaitė.

Pirmą kartą tarptautinėse varžybose dalyvaujanti Rūta Žemaitytė finišą pasiekė per 2 min. 57,47 sek. ir užėmė 63 vietą. Vaikinų varžybose Ernestas Tretjakovas distanciją įveikė per 2 min. 31,63 sek. ir finišavo 61 vietoje. Kasparas Misiūnas užėmė 70 vietą, jo laikas – 2 min. 21,70 sek.

„Sprinto rezultatu esu patenkintas labiau nei prieš tai buvusiomis varžybomis. Trasa greita, slidės suteptos gerai, greitis buvo didelis, tačiau galutiniam rezultatui pritrūko jėgos ir ištvermės“, – sakė E. Tretjakovas.

Po atrankos varžybų Lietuvos komanda namo neskubėjo, sportininkai liko palaikyti Latvijos atstovo Laurio Kaparkalejso, kuris ir tapo šių varžybų čempionu.

„Su Lauriu esame draugai. Susipažinome pernai rudenį pasaulio riedslidžių čempionate, vėliau kartu dalyvavome tarptautinėje stovykloje Italijoje, nuo tada palaikome ryšį. Nors esame varžovai, labai džiaugiuosi, kad jis pasiekė tokį lygį ir laimėjo. Stebėdami finalą dėl jo turbūt jaudinomės labiau nei jis pats“, – pasakojo E. Tretjakovas.

Penktadienį, paskutinę festivalio dieną slidininkai varžysis mišrios estafetės 4×5 km klasikiniu ir laisvuoju stiliumi rungtyje. Tai – pirmosios mišrios estafetės varžybos visiems keturiems Lietuvos slidininkams.

Palaikyti atvyko šeima

Abu Lietuvos snieglentininkai ketvirtadienį dalyvavo „slope style“ atrankos varžybose.

Pirmoji startavusi Patricija Ivanovaitė surinko 50 taškų ir užėmė 11 vietą tarp 12 finišavusių dalyvių. Į finalą pateko šešios sportininkės.

„Trasa buvo nei per sunki, nei per lengva. Kai kurios figūros – ne pačios lengviausios, tačiau šalia stovėjo ir kitos, todėl kiekvienas galėjo pasirinkti sau patogiausią. Mano nusileidimai galėjo būti geresni, nepavyko padaryti to, ką norėjau.

Bendras merginų lygis – labai aukštas, nenusileidžia rimtoms suaugusiųjų varžyboms. Tai neleidžia atsipalaiduoti ir skatina lipti per save, ką nuolat šiose varžybose ir dariau. Tikrai jaučiu, kad patobulėjau, todėl buvo verta dalyvauti“, – sakė P. Ivanovaitė.

Vaikinų varžybose Luke‘as Putys-Gallagheris abiejų nusileidimų metu krito ir su 24 taškais užėmė 34 vietą. Tiesa, prieš tris savaites sportininkas patyrė traumą ir kurį laiką nesitreniravo.

Viso festivalio metu L.Putys-Gallagheris jautė stiprų artimųjų palaikymą. Airijoje gyvenanti šeima atvyko į Vuokatį palaikyti dviejose rungtyse startavusį sportininką.

„Kiek teko matyti, atrodo, kad mano šeima – vieninteliai, atvykę į Vuokatį, kiti sportininkai atvažiavo tik su komanda. Labai džiaugiuosi jų palaikymu, smagu, kad turėdami laisvo laiko, galime ir drauge ką nors nuveikti“, – sakė jis.

Artimieji stebėjo ir festivalio atidarymo ceremoniją, kur šalių parade L. Putys-Gallagheris kartu su slidininke E. Savickaite nešė Lietuvos vėliavą. „Tai buvo labai didelė garbė, o festivalis labai smagus. Dabar, žinoma, reikia siekti patekti ir į olimpines žaidynes. Turiu tikslą, planą ir nesiruošiu sustoti“, – kalbėjo snieglentininkas.

Laisvalaikiu keitėsi ženkliukais

Pasirodymą olimpiniame festivalyje baigė biatlono komanda. 10 km individualiose lenktynėse dalyvavo Viktorija Kapancova ir Lukrecija Daugirdaitė.

V. Kapancova distanciją įveikė per 43 min. 12,2 sek. (5 baudos minutės) ir užėmė 54 vietą. L. Daugirdaitė finišavo per 43 min. 33,3 sek. (6 baudos minutės) ir galutinėje įskaitoje buvo 55-a.

„Šios dienos startas man buvo labai sunkus, nes nesijaučiau gerai. Trasos viduryje pasidarė silpna, pradėjo iš nosies bėgti kraujas. Nors yra kur tobulėti, bet galiu pasidžiaugti dėl savo šaudymo. Šiai minutei padariau tiek, kiek galėjau ir tuo džiaugiuosi“, – sakė V. Kapancova.

Viso festivalio metu sportininkė ne tik plušo treniruotėse ir varžybose, bet ir su kitų šalių atstovais keitėsi festivaliui skirtais ženkliukais. Iš viso ji surinko 32 ženkliukus iš 43.

„Iš pradžių buvo nejauku eiti prie kitų sportininkų ir siūlyti mainytis, bet vėliau pagavo azartas. Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Ukraina, ženkliukų neturėjo, todėl jų sportininkams tiesiog padovanojau lietuviškus. Labai juos palaikau“, – pasakojo V. Kapancova.

Vaikinų varžybose 12,5 km individualiose lenktynėse varžėsi Domas Jankauskas. Lietuvis distanciją įveikė per 49 min. 18,8 sek. (9 baudos minutės) ir užėmė 60 vietą.



Užėmė aukščiausią vietą

Ketvirtadienio vakarą Lietuvos delegacijos atstovai rinkosi į Vuokačio ledo areną palaikyti čiuožėjos Jogailės Aglinskytės. 16-metė sportininkė atliko laisvąją programą.

Po trumposios programos trečiadienį lietuvė su 49,19 taškais tarp 31 dalyvės užėmė aštuntąją vietą. Laisvosios programos metu ji kelis kartus krito ir surinko 82,52 taškus. Bendroje įskaitoje su 131,71 taškais ji užėmė 9 vietą.

Tai – kol kas aukščiausia lietuvių pasiekta vieta šiame Europos jaunimo žiemos olimpiniame festivalyje.

Varžybas laimėjo Prancūzijos atstovė Lorine Schild (166,98 tšk.).

„Pati savo pasirodymą šiose varžybose vertinčiau pusėtinai. Esu laiminga dėl trumposios programos, tačiau laisvosios nepavyko atlikti taip, kaip norėjosi. Dalis varžovių tikrai buvo stiprios ir tai žinojau jau atvykdama į festivalį, nes yra tekę anksčiau su jomis varžytis.

Dirbsiu toliau ir stengsiuosi gerinti savo rezultatus“, – sakė J. Aglinskytė.

Penktadienį 1000 m distancijoje startuos greitojo čiuožimo trumpuoju taku atstovės, mišrios estafetės 4×5 klasikiniu ir laisvuoju stiliumi varžybose pasirodys slidininkai.