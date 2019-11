Ištvermingiausieji išsidalins medalius – vyks Lietuvos bekelės bėgimo čempionatas

Entuziastai varžysis 10 km, 21 km bei 33 km distancijose, o šalies pirmenybių medaliai bus išdalinti ilgiausioje ir net 1000 m vertikalaus pakilimo turinčioje trasoje.

„Vis didėjant susidomėjimui bekelės bėgimu Lietuvoje, jau kurį laiką aktyvesni trail bendruomenės nariai norėjo turėti savo šalies bekelės bėgimo čempioną. Čempionato buvimas parodo tam tikrą sporto šakos raidą ir brandą – pagaliau jis vyks ir Lietuvoje“, – džiaugėsi čempionatą organizuojanti Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės narė Viktorija Tomaševičienė.

Pirmame Lietuvos bekelės bėgimo čempionate dalyvauti planuoja pajėgūs trail ir plento bėgikai bei orientavimosi sporto atstovai – tarp užsiregistravusių dalyvių figūruoja šalies 100 km bėgimo čempionas Evaldas Nausėda, vienas garsiausių Lietuvos trail atstovų Vaidas Žlabys, orientacininkės Teklė Emilija Gvildytė ir Monika Milė.

V.Tomaševičienė neslepia, kad vienu didžiausių iššūkių organizuojant pirmą Lietuvos bekelės čempionatą tapo varžybų vietos išrinkimas. Ji drauge su aktyviausiais trail bendruomenės nariais nusprendė, kad trasa turėtų būti techniška.

„Trail žargonu tai reiškia, kad trasa turėtų būti nelygi, nelabai patogi bėgti – su sudėtingomis atkarpomis, nelygiu paviršiumi, stačiomis įkalnėmis ir nuokalnėmis, šaknimis ar akmenimis. Taip pat norėjome, kad varžybų trasa būtų bent 30 kilometrų ilgio ir joje būtų nemažai pakilimo, tai yra, kalnų, kalvų, – prisiminė V.Tomaševičienė. – Užsienyje bekelės bėgimai dažnai vyksta kalnuose. Lietuvoje mes kalnų neturime, bet vis tiek norime rinkti vertikalų pakilimą. Tada bėgiojame kalvotose vietovėse, pasirinkdami maršrutus taip, kad kopimo į kalvas būtų kuo daugiau.“

Išgąsdinti dalyvių moteris nenori – distancija drieksis ir lygesnėmis, greitesnėmis atkarpomis, o trasa yra įdomi bei vaizdinga, vedanti per Neries regioninio parko piliakalnius, šlaitus ir pažintinius takus.

Prognozuojama, kad temperatūra varžybų metu gali būti minusinė, tačiau vėlyvas ruduo renginio vykdymui pasirinktas neatsitiktinai.

„Vėlyvą rudenį jau baiginėjasi visų bėgikų sezonai, dauguma jau būna grįžę ir atsigavę po savo startų Lietuvoje ir užsienyje. Be to, čempionatui pasirinkus „Laukinis Trail – Dūkštos“ trasą tenka neišvengiamai rinktis vėlyvą rudenį arba žiemą, nes kitu laikotarpiu tam tikros trasos atkarpos yra neprabėgamos – per stipriai apžėlusios krūmais ir dilgėlėmis. O ir vėsus oras ar lietus bekelės bėgime nėra baisūs – kalnuose oras keičiasi labai greitai, tad bėgikai turi būti tam pasiruošę“, – paaiškino V.Tomaševičienė, praėjusį mėnesį pati gynusi Lietuvos garbę pasaulio 24 valandų bėgimo čempionate.

Norima, kad šalies čempionato rezultatai būtų svarbūs formuojant ir Lietuvos rinktinę, kuri kitąmet dalyvautų pasaulio bekelės čempionate. Tačiau kol kas dar nėra žinoma nei planetos pirmenybių vieta, nei kokio sudėtingumo trasa. Pasirodžius informacijai apie 2020-ųjų pasaulio čempionatą, su Dūkštose čempionais tapsiančiais lietuviais būtų aptartos jų galimybės atstovauti Lietuvai.

Dalyvauti pirmame Lietuvos bekelės čempionate ar išbandyti jėgas 10 km ir 21 km varžybose gali kiekvienas norintis.