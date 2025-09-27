Išskirtinis vakaras Kaune: vyksta kovinio sporto dvikovos

Įspūdingų dvikovų netrūks ir pagrindinėje programoje. Žiūrovai išvys 75 kilogramų svorio kategorijos kovą tarp čempiono diržą ginsiančio Raimondo Avlasevičiaus ir Nikola Cvetkovic, kuri vyks pagal kikbokso taisykles, truks net septynis raundus ir žada būti vienu iš vakaro akcentų. Kiek lengvesnėje – 68 kilogramų – kategorijoje susitiks Dominykas Dirkstys ir Naglis Kanišauskas, taip pat kovosiantys pagal kikbokso taisykles. Išvysime ir kovą tarp Dovydo Levickio bei Artūro Brižinsko – jie kausis 63,5 kilogramų svorio kategorijoje, penkis raundus, naudodami MMA pirštines.
Muay Thai stilių gerbėjams turnyras paruošė Deivido Danylos ir Arno Kalasiūno kovoje, kuri vyks 67 kilogramų kategorijoje, o sunkesnių smūgių mėgėjams tikra šventė bus İsa Göçmeno ir Deivido Jemeljanovo dvikova 92 kilogramų kategorijoje pagal kikbokso taisykles.
Prieš pagrindinę programą vyks preliminarinės kovos, kuriose pasirodys gausus būrys perspektyvių kovotojų. Tarp jų – Dovydas Rimkus prieš Danyla Matiukov 75 kilogramų svorio kategorijoje, Matas Pultaražinskas prieš Martyną Danių pagal Muay Thai taisykles, Vitas Karosas ir Khyzeris Hayatas 67 kilogramų kategorijoje bei Žygimantas Kudelis ir Justinas Gedmino 86 kilogramų kategorijoje.
Vakaro preliminarinę dalį pradėjo Evaldo Balsio ir Alexandro Čerkesovo kova 80 kilogramų svorio kategorijoje. Kova buvo ypač įtempta, abu varžovai aktyviai smūgiavo, todėl prireikė net ekstra raundo. Galiausiai pergalę šventė lietuvis E. Balsys.
Ž. Kiudelio ir J. Gedmino kovoje veiksmo taip pat netrūko. Nepaisant tvirto charakterio, „Šamanu“ pramintas Ž. Kiudelis nebepajėgė atlaikyti tikslių J. Gedmino smūgių, todėl kova baigėsi po antrojo raundo. Techniniu nokautu laimėjo J. Gedminas.
Žiūrovams itin karštą kovą padovanojo ir V. Karosas su K. Hayatu. Pastarasis ypač tiksliai smūgiavo į lietuvio galinę koją, dėl to V. Karosas patyrė tris nokdaunus ir nebepajėgė tęsti kovos. Pergalę iškovojęs K. Hayatas atidavė pagarbą ir dėkojo varžovui už gerą kovą. Šis laimėjimas suteikė galimybę užsieniečiui sekančioje kovoje bandyti iškovoti UTMA kikbokso čempiono diržą 67 kilogramų kategorijoje.
M. Daniaus ir M. Pultaražinsko kova taip pat baigėsi anksčiau laiko. Pirmame raunde M. Pultaražinskas patyrė pirmąjį nokdauną, antrame raunde jo varžovas taip pat netaupė jėgų ir praėjus kiek dagiau nei 40 sekundžių nuo raundo pradžios, pasiuntė M. Pultaražinską į antrąjį nokdauną. Po stipraus Martyno smūgio, likus dar 2 minutėm iki raundo pabaigos, teisėjas nutraukė kovą ir pergalę atidavė M. Daniui.
„Sunku. Labai buvo sunku“, – po kovos sakė M. Danius.
Žiūrovai skanduotėmis ir garsiais plojimais pasitiko į „Žalgirio“ areną atvykusį Eimantą Stanionį su žmona. O netrukus po to prasidėjo kitos kovos pristatymas. D. Rimkus, kaip jau įprasta, nustebino ringe laukiantį varžovą ir žiūrovus savo išskirtiniu įėjimu. Kovotojas pristatė trumpą vaizdo filmuką, kuriame matyti klubinė aplinka, striprizo šokėjos ir jo kelionė į areną. Link ringo Rimkenzo žengė kartu su atlikėju Mino, kuris atliko dainą „Dėl meilės mirt galiu".
Pirmajame dvikovos raunde D. Matiukov patyrė nokdauną, tačiau kova čia nesibaigė. Visgi buvo matyti stiprus D. Rimkaus pranašumas – kovotojas laimėjo visus tris raundus ir iškovojo užtikrintą pergalę.
(be temos)
(be temos)