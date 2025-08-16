Įspūdingą žygį surengę tinklininkai Palubinskas ir Piešina – Europos U22 čempionato pusfinalyje

Nors įprastai jie abu žaidžia blokuotojų pozicijoje, šįkart jie buvo atrinkti į porą šiam čempionatui ir panašu, kad tai pasiteisina. Lietuvos sportininkai šeštadienį iškovojo tris iš eilės pergales atkrintamosiose varžybose ir pateko į pusfinalį.
Pasirodymą Badene K. Palubinskas ir P. Piešina pradėjo D grupėje, kur 2-0 (21:15, 21:16) nugalėjo suomius Veeti Viljamaa ir Aleksį Hannineną, 2-0 (21:18, 21:19) pranoko ispanus Marą Mananesą ir Gaizką Guerrero, bet 1-2 (21:19, 13:21, 10:15) nusileido pajėgiems prancūzams Teo Rotar ir Arthurui Canet.
Atkrintamosiose varžybose įsibėgėję lietuviai 2-0 (21:15, 21:15) pranoko slovakus Dominiką Jancoką ir Denisą Lapošą, 2-1 (17:21, 23:21, 15:13) dramatiškai įveikė šeimininkus austrus Michaelį Klemeną ir Philippą Sponerį, o ketvirtfinalyje 2-0 (21:14, 21:19) įrodė pranašumą prieš ukrainiečius Dmytro Kozii ir Jaroslavą Tymčenko.
Pusfinalyje sekmadienį Lietuvos paplūdimio tinklininkai susitiks su latviais Olveriu Bulgacu ir Kristianu Fokerotsu.
Iš viso Europos U22 čempionate dalyvauja 32 vaikinų komandos.
Merginų turnyre jaunosios lietuvės Barbora Rakauskaitė ir Mėja Gurčiūtė užėmė 25-ąją vietą.
Lietuvės grupės etape pasiekė vieną pergalę, tačiau dėl papildomų rodiklių liko ketvirtoje pozicijoje ir nepateko į atkrintamąsias varžybas.
Rungtynėse dėl 25-os pozicijos lietuvės šeštadienį 2-0 (21:5, 21:17) nugalėjo Azerbaidžano atstoves Sabiną Alizadą ir Jamilą Baširovą.
