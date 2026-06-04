Įspūdinga: jaunasis lankininkas Grigaravičius pagerino 15 metų gyvavusį Lietuvos vyrų rekordą

Nuostabų rezultatą sekmadienį Kaune užfiksavo Lietuvos šaudymo iš lanko talentas Jonas Grigaravičius. Jis U21 vaikinų skriemulinių lankų grupės kvalifikacijoje surinko 705 taškus ir dviem taškais pagerino Lietuvos suaugusių rekordą, kuris dar nuo 2011 metų priklausė Vladui Šigauskui. Tuo pačiu tai yra ir naujas Lietuvos jaunimo rekordas.
Utenos lankininkų klubui (ULK) atstovaujančiam ir brandos egzaminus pasitinkančiam J. Grigaravičiui automatiškai atiteko pirmoji vieta, nes varžovų šių lankų ir šio amžiaus grupėje nebuvo.
U15 vaikinų paprastųjų lankų varžybose savo amžiaus grupės Lietuvos šalies rekordą pagerino Gustas Bražinskas („ASC-Žaliasis lankas“), kvalifikacijoje surinkęs 672 taškus.
Halina Radvilienė („Ugninė strėlė“), besivaržiusi ilgųjų ir tradicinių lankų veteranių (50+) varžybose, kvalifikacijoje su 456 taškais pasiekė ne tik veteranių, bet ir moterų Lietuvos rekordus.
Naują šalies veteranų rekordą užfiksavo ir mišrus duetas – Ligita Pūrienė ir Rimantas Šuliokas („Kauno lankininkai), kurie veteranų paprastųjų lankų kvalifikacijoje surinko 1 121 tašką.
Iš viso šiose pirmenybėse dalyvavo 90 lankininkų iš Lietuvos bei Latvijos. Po atkrintamųjų kovų paaiškėjo čempionato prizininkai.
Olimpinių lankų varžybose Lietuvos čempionų vardus iškovojo Emilis Tamulionis („Žaliasis lankas“; U21), Paulina Buinauskaitė („Žaliasis lankas“; U21), Julius Pūras („SM Gaja“; U18), Gabrielė Otovčic („SM Gaja“; U18), Austėja Uzelman („SM Gaja“; U15), Donaldas Sukackas („Kauno lankininkai“; 50+) ir Laima Kačonienė (LSK; 50+).
Šaudant skriemuliniais lankais, aukso medalius iškovojo Džiuginta Poškaitė (ULK; U21) ir Giedrius Kavaliauskas („Alytupis-Žaliasis lankas“; 50+).
Paprastųjų lankų grupėje triumfavo Miglė Taletavičiūtė („Kauno lankininkai“; U18), Gustas Bražinskas (U15), Sofija Kovalenko („Strėlė“; U15), Titas Šironas („Jaunimo brizas“; U11), Emilijana Kovalenko („Strėlė“; U11), Aleksandras Ščuckis („Strėlė“; 50+) ir L. Pūrienė (50+), o pirmoji vieta atiteko Brigitai Galvydytei (ULK; U21).
Ilgųjų ir tradicinių lankų varžybose nugalėjo Vaidas Žiugžda („Ugninė strėlė“; 50+) bei H. Radvilienė (50+).
Mišrių porų Lietuvos čempionais tarp bendraamžių tapo Diana Perminaitė ir Domantas Šuliokas („SM Gaja“, olimpiniai lankai; U21), S. Kovalenko ir Darvidas Deinarovič („Strėlė“, paprasti lankai; U15), Emilija Kovalenko ir Markas Deinarovič („Strėlė“, paprasti lankai; U11), Lolita Zaliauskienė ir A. Ščuckis („Strėlė“, paprasti lankai; 50+), H. Radvilienė ir Vaidas Žiugžda („Ugninė strėlė“, ilgieji lankai; 50+).
Atkaklios kovos dėl „Kauno taurės“
Gegužės 30 dieną Kaune vyko „Kauno taurės“ varžybos. LLF taurės trečiajame etape, kurį organizavo „Kauno lankininkai“, dalyvavo beveik 70 sportininkų iš Lietuvos ir Latvijos.
Vyrų olimpinių lankų varžybose triumfavo tituluotas latvis Romanas Sergejevas, finale nugalėjęs Paulių Pocių („SM Gaja“). Trečiąją vietą užėmė Ramūnas Norvainis („Trys iksai“).
Moterų finale Kristina Abromavičienė („Trys iksai“) nugalėjo Laimą Kačonienę (LSK). Trečiąją poziciją iškovojo Paulina Buinauskaitė („Žaliasis lankas“).
Vyrų skriemulinių lankų varžybose nugalėjo Marius Grigaravičius (ULK), antrąją vietą užėmė Ugnius Timinskas („Žaliasis lankas“), trečiąją – Marius Junokas (LSK).
Tarp moterų triumfavo Jolita Antanaitytė-Garškienė (LSK), antra liko Asta Grigaravičienė (ULK), trečia – Gunda Pupeikytė (ULK). Pastaroji kvalifikacijoje su 677 taškais pasiekė naują Lietuvos jaunimo merginų rekordą.
Paprastųjų lankų varžybose nugalėtojais tapo Ernestas Vilkauskas (LSK) ir Vilma Švarcovaitė („Kauno lankininkai“), ilgųjų lankų – Vladimiras Mosinas (LSK) ir H. Radvilienė („Ugninė strėlė“).
E. Vilkauskas su 622 taškais kvalifikacijoje pagerino Lietuvos vyrų ir veteranų rekordus.
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