Į finalą nepatekusi lengvaatletė R. Adomaitienė: sektoriuje buvau kaip nesava

Nuo aštuntos finalo Lietuvos lengvaatletę skyrė trys su puse metro. R. Adomaitienei, kad patektų į finalą, reikėjo asmeninio rekordo.

„Trūko labai daug. Nejaučiau savęs visiškai. Buvau labai susikausčiusi. Nepasiekiau net to rezultato, kurį turėjau Lietuvoje ar kitose varžybose. Jaudulys savo daro. Metus ruošiausi. Gal per daug aš save psichologiškai spaudžiau, gal per daug apie tai galvojau. Ranka buvo sukaustyta, vėjas priešinis man nepalankus, dėl kurio nesigavo paguldyti diską. Tiesiog nežinau. Buvau kaip nesava ir supratau, kad dar labai daug trūksta“, – po pasirodymo Dubajaus stadione krimtosi R. Adomaitienė.

Pasaulio čempione tapo kinė Na Mi, užfiksavusi pirmenybių rekordą (37 m 50 cm), sidabro medalį iškovojo Pietų Afrikos Respublikos atstovė Simone Kruger (33 m 91 cm), o bronzos apdovanojimas atiteko kanadietei Daniellei Renee Foessel (33 m 27 cm).

Trečiadienį 19.03 val. Lietuvos laiku Dubajaus stadione startuos Donatas Dundzys, kuris varžysis F37 klasės disko metimo varžybose.