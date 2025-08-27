Elzė Adomaitytė – šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempionato pusfinalyje!

Elzės Adomaitytės diena prasidėjo su šiokiu jauduliu – pradžioje fechtavimas nesisekė, tačiau, kaip pati sakė po finišo, pakoregavus taktiką su treneriu, viskas stojo į savo vietas: 3 vieta fechtavime (250 tšk.). Sportininkė išlaikė gerą tempą kliūčių ruože (8 vieta; 0:39,60), 200 m plaukimą įveikė per 2:28,62, tad į bėgimo–šaudymo startą stojo iš 6 pozicijos ir po stabilių šaudymo serijų vienintelė iš Lietuvos sportininkių pateko į pusfinalį.
„Buvo gera diena! Labai svarbus, ypač plaukime, buvo palaikymas iš šeimos ir draugų. Bėgime sugebėjau tiesiog džiaugtis ir mėgautis šiomis nuostabiomis varžybomis“, – po finišo sakė Elzė Adomaitytė.
Gustė Pečiulytė buvo itin greita: kliūčių ruože – 3 vieta (0:34,51), plaukime – 2 vieta (2:15,81). Šie rezultatai leido startuoti iš 7 pozicijos, tačiau paskutinė šaudymo serija – beveik 36 sek. – nubloškė ją į 19 vietą, kai į pusfinalį patenka 18 geriausių sportininkių.
Martina Rutkauskaitė labiausiai sužibėjo plaukime (4 vieta; 2:17,35), tačiau kuklesni fechtavimo (28 vieta; 190 tšk.) ir kliūčių ruožo (25 vieta; 0:51,52) rezultatai lėmė 30 vietą bendroje įskaitoje.
A grupėje besivaržiusios Ugnė Paurytė ir Faustė Lukminaitė turėjo permainingą dieną. Ugnė fechtavime surinko 185 tšk., tačiau kliūčių ruože šoktelėjo aukštyn (9 vieta; 0:38,58); lėtesnis plaukimas ir bėgimas galiausiai lėmė 28 finišo poziciją.
Šiaulietė Faustė paskutinėje bėgimo–šaudymo rungtyje aplenkė net 5 varžoves ir finišavo 23-ia, tačiau to neužteko kelialapiui į pusfinalį.
Rytoj, ketvirtadienį, stipriausi pasaulio penkiakovininkai – tarp jų Titas Puronas ir Jonas Kalaminskas – kovos dėl vietos finaluose: vyrų pusfinaliai – A grupė 10:00, B grupė 13:30. Penktadienį – moterų pusfinaliai (grupė A 15:00, grupė B 18:30), o šeštadienį paaiškės pasaulio čempionai. Finalines kovas stebės garbingi svečiai – Kaune laukiama Monako princo Alberto II, Tarptautinio olimpinio komiteto olimpinės programos direktoriaus Karlo Stosso bei UIPM garbės prezidento Klauso Shormanno.
Žiūrovų laukia ir pramoginė programa: penktadienį po moterų pusfinalio kliūčių ruože jėgas išbandys atlikėjas Vaidotas Baumila ir fotografas bei keliautojas Marius Jovaiša. Šeštadienį po vyrų finalo – elektroninės muzikos dueto „Ten Walls x GØYA“ koncertas ir DJ Mamania pasirodymas.
Tiesioginės transliacijos – LRT.lt.
Naujausi komentarai