Elektrėnų ralį laimėjo V. Žala

Iš viso dalyviai per dvi dienas įveikė 16 greičio ruožų, kurių bendras ilgis – 100 km. Greičiausias čia buvo Lietuvos čempionato lyderis V. Žala, kuris, trasą įveikęs per 54 minutes, rodos, laimėjo be didesnės konkurencijos: artimiausiam savo varžovui jis „užvežė“ visą minutę, geriausią tempą demonstravo visuose greičio ruožuose. Tačiau pasak paties „Agrorodeo“ komandos piloto, šis ralis jam toli gražu nebuvo tarsi pasivaikščiojimas parke.

„Lengva tikrai nebuvo. Elektrėnų greičio ruožai yra itin klastingi. Ypač paskutiniai šeši. Turėjome tokių momentų, kur galėjome ir mašiną, ir rezultatą palikti. Po vieno tramplino šturmanui stuburą paskaudo, pamušėme du ratus. Tikrai buvo, ką veikti. Svarbiausia, kad atsivežėme tiek minučių, kiek reikia ir nepadarėme didelių klaidų“, –braukdamas prakaitą nuo kaktos finiše įspūdžiais dalinosi V. Žala.

Antrasis ralyje ir pirmasis tarp lenkų – Miko Marčynas su Szymonu Gospadarčyku, taip pat važiavę tokia pat „Škoda“ kaip ir Vaidotas.

„Paskutiniuose greičio ruožuose mums reikėjo spausti labai stipriai, kad galėtumėme kovoti su savo varžovais. Bet pavyko pasidaryti gerus pakabos nustatymus, tad rezultatu dabar jau esame patenkinti. Ralis buvo sudėtingas, bet su labai smagiais greičio ruožais“, – pasakojo Mikas.

Jis viso ralio metu aršiai kovojo su Tomašu Kasperčiku, vairavusiu „Ford Fiesta R5“, tačiau pastarajam teko nusileisti ir tenkintis antrąja vieta Lenkijos įskaitoje ir trečiąja bendrai. Jam, kad palypėtu podiumo laipteliu aukščiau, trūko 15 sekundžių.

Į penktą vietą tarp tuzino R5 klasės automobilių įsitrynė ir Giedrius Notkus, važiavęs senesniu ir toli gražu ne tokiu vikriu „Mitsubishi Lancer EVO“ automobiliu. Iš lietuvių jis antras greičiausias šiame ralyje. Giedrius sakė, kad būtų galėjęs kovoti ir dėl aukštesnių vietų, tačiau antrą kartą važiuojamuose greičio ruožuose tiesiog niekaip negalėjo pasivyti R5 klasės mašinų.

„Dvejopai sekėsi konkuruoti su lenkais. Pirmą kartą važiuojant greičio ruožus, kai danga geresnė, švari, galėjome važiuoti tuo pačiu tempu. Bet lekiant antrą kartą vietomis provėžos buvo tokios gilios, kad ratai tiesiog grunto nesiekė. O R5 technika tokiose situacijose turi pranašumą ir nuo manęs pabėgo. Tad tikrai reikėjo paprakaituoti dėl šio rezultato“, – pasakojo G. Notkus, kuris paskutinius prakaito lašus išliejo pačiame paskutiniame greičio ruože, kuriame netgi sugebėjo aplenkti V. Žalą. Aplenkė 0,1 sekundės ir laimėjo papildomų taškų į čempionato kraitį.

Greičiausias tarp dviem ratais varomus automobilius pilotuojančių ekipažų buvo Justas Tamašauskas su Vaidu Šmigelsku. Šiemet jie pirmą kartą savo „BMW M3“ automobilį į finišą atvežė sveiką, neapgadintą. Viso to rezultatas – 1 vieta tarp 2WD automobilių ir daugybė galingos visais ratais varomos technikos, paliktos Justo dulkėse. Šis ekipažas bendroje įskaitoje užėmė 14 vietą.

„Labai gerai. Labai smagu. Pasisekė. Tikrai puiki diena. Rytas buvo kiek vėsesnis, šlapesnis, dabar jau saulė šviečia, gruntas geras, o ir paskutiniai greičio ruožai tokie susukti, su tramplinais, buvo vienas malonumas juos važiuoti. Labai smagu finišuoti, o ir dar su tokiu rezultatu“, – išsišiepęs iki ausų žodžius bėrė Justas.

Jis kone pusę ralio labai įnirtingai, sekundė į sekundę, kovojo su Giedriumi Firantu, taip pat vairavusiu „BMW M3“. Tačiau Giedrius ralio viduryje išlaužė ratą ir pabaigė lenktynes. Antrą vietą tarp 2WD įskaitos dalyvių užėmė Evaldas Joteika su „Volkswagen Polo“. Trečias – lenkas Lukašas Levandovskis su „Peugeot 208 R2“.