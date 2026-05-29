Dviratininkų greitį koregavo vėjas ir lietus

Didžiausias Baltijos šalyse profesionalų lenktynes, kurioms suteikta Tarptautinės dviračių sąjungos (UCI) 2.2 kategorija, Tauragėje pradėjo 22 komandos iš keturių kontinentų.
Pirmą 156,2 km etapą įveikė 121 dviratininkas, trasos nebaigė septyni. Pergalę šventė „China Anta-Mentech Cycling Team“ sportininkas A. Konyševas (3 val. 20,57 sek.).
Antras buvo lietuviškajai „Energus“ komandai atstovaujantis estas Raitas Armas, trečias – „Reffe Co: Play Giant Store“ ekipos narys danas Magnusas Machholdtas. Varžybų žvaigždė, dukart olimpinis ir penkiskart pasaulio čempionas, danas Lasse Normanas Lethas („Reffe Co: Play Giant Store“) finišavo septintas.
Sėkmingiausiai iš mūsiškių pasirodė Rokas Adomaitis – 20-oji vieta. Eimantas Gudiškis buvo 33-ias, Dovydas Bružas – 55-as, Rokas Kmieliauskas – 56-as, Nikolas Klimavičius – 67-as, Vilius Brusokas – 70-as, Lukas Talačka – 83-ias, daugkartinis Lietuvos čempionas Venantas Lašinis – 84-as.
Paskutinius kelis kilometrus myniau kiek leido jėgos.
„Startavau nekaip, likau trečioje grupelėje, bet nepasidaviau – sukomės, sukomės ir galiausiai visi grįžome į pagrindinę grupę. Vėliau atitrūkome – gal 20–30 dviratininkų. Paskutinius kelis kilometrus myniau kiek leido jėgos, patekau į pirmą dvidešimtuką ir tuo džiaugiuosi, nes seniai dalyvavau tokio lygio lenktynėse“, – kalbėjo R. Adomaitis.
Jaunimo (iki 23 metų) grupės įskaitos lyderis – danas Karlas Lindegaardas. R. Adomaitis – penktoje vietoje, D. Bružas – 26-oje, N. Klimavičius – 31-oje.
Antras etapas (178,4 km) vakar vyko Kėdainiuose. Dalyvius nuprausė lietuviškas lietus. Pirmas senamiestyje finišavo estas Lauris Tammas, R. Adomaitis buvo penktas.
Trečiasis etapas (183,2 km) numatytas šiandien Utenoje, ketvirtasis (167,5 km) – rytoj Kauno apylinkėse, penktasis (188,5 km) – sekmadienį Vilniuje.
„Tour of Lithuania“ dviratininkai renka įskaitinius UCI reitingo taškus, leidžiančius kovoti dėl kelialapių į pasaulio, Europos čempionatus ir olimpines žaidynes.
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