Daugkartinė pasaulio čempionė nuteista už vagystę ir sukčiavimą

Apie tai praneša leidinys ledauphine.com.
Sportininkę pripažino kalta apmokant sąskaitas internetu svetimomis kreditinėmis kortelėmis nuo 2021-ųjų iki 2022 - jų metų. J. Simon padaryta žala nėra didelė, ji siekia maždaug tūkstantį eurų.
Teismas 29-erių metų biatlonininkei skyrė trijų mėnesių lygtinę laisvės atėmimo bausmę. Taip pat jai skirta 15 tūkst. eurų bauda. J.Simon visiškai pripažino savo kaltę.
Tarp nukentėjusiųjų atsidūrė ir jos komandos draugė Prancūzijos rinktinėje Justine Brausaz – Bouchat. Teigiama, kad pasinaudojant jos kortele slapta buvo įsigyta prekių. Pranešama, kad po šio įvykio sportininkių santykiai pablogėjo.
Nesąžiningai pasielgusi prancūzė atsiprašė nukentėjusiųjų.
J. Simon dešimt kartų tapo pasaulio čempione, ji – 2022-2023 metų pasaulio taurės laimėtoja, pasaulio čempionatuose iškovojo 13 medalių (iš jų – 10 aukso).
