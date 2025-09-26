Baltijos ledo ritulio čempionate Vilniaus „Hockey Punks“ nepadėjo ir namų sienos

Vilniaus klubui įvarčius pelnė latvis Ilja Žučkovas (24:04, Artiomas Redko, Tomašas Krukovskis) ir Povilas Verenis (49:17, Benas Beličenka), Nolanas Reganas (19:52).
Kijevo komandoje pasižymėjo Renars Cipruss (02:26, 14:21), Aleksandrs Novikovs (13:14, 31:11), Kanados ir Kinijos pilietybes turintis Samas Hu (36:15), Martinš Karsums (56:19), Eduards Hugo Jansons (18:42).
Šalia buvusio Latvijos rinktinės žaidėjo M. Karsumo prieš pat rungtynes pakvietę ir antrąjį, Maksimą Širokovą, Ukrainos klubo atstovai greitai „atrakino“ vilniečių vartus ir po pirmojo kėlinio įgijo trijų įvarčių persvarą.
Antrojo kėlinio pradžioje vilniečiai trumpam buvo pristabdę svečių atotrūkį, kai po gražios kombinacijos pasižymėjo legionierius iš Latvijos.
Trečiajame kėlinyje P.Verenis du kartus kartojo komandos draugo metimą ir vėl sušvelnino skirtumą iki trijų įvarčių, tačiau daugumą išnaudoję svečiai grąžino turėtą persvarą, o rungtynių pabaigoje komandos apsikeitė nieko nelėmusiais įvarčiais.
„Žaidėm tikrai neblogai, atrodėm geriau nei praėjusiose rungtynėse. Vaikinai stengėsi, turėjo progų, tačiau varžovai tokia komanda, kuri išnaudojo visas mūsų klaidas ir pelnytai laimėjo“,– po rungtynių sakė „Hockey Punks“ vyriausiasis treneris Dovydas Kulevičius.
Ukrainos komanda atliko 38 metimus į vartų plotą, šeimininkai turėjo 23 bandymus pelnyti įvartį.
Pirmųjų sezono taškų medžioklę vilniečiai pratęs Vilniuje rugsėjo 27 dieną, šeštadienį, 16:30 valandą žaisdami su Jelgavos HK „Zemgale/LBTU“ (Latvija) komanda.
