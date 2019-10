Baidarininkas S. Mažeikis užtikrintai laimėjo Lietuvos taurės varžybas

Kvalifikaciniame plaukime laimėtojas dviem sekundėm aplenkė septyniolikmetį Kiprą Talačką ir finišą pasiekęs per 71,41 sekundės (keturios baudos sekundės už dvi paliestas karteles). Finaliniame plaukime S. Mažeikis trasą įveikė per 69,76 sekundės be baudos taškų ir K. Talačką aplenkė daugiau nei 3 sek. ir 1,5 sek. pranoko antrojoje vietoje ant pakylos įsiterpusį latvį Edgarą Gravitį (71,32 sek.; dvi baudos sekundės).

S. Mažeikis šiemet laimėjo visas svarbiausias varžybas Lietuvoje savo baidarių klasėje.

Mantas Atmanavičius finaliniame plaukime praplaukė vienerius vartus, už ką teisėjai skyrė 50 baudos sekundžių baudą pagal tarptautines taisykles. Dėl to M. Atmanavičius su 129,47 sek. rezultatu atsidūrė keturioliktoje vietoje tarpe penkiolikos finalinio plaukimo dalyvių.

Vyrų vienviečių kanojų grupėje triumfavo daugkartinis šios klasės prizininkas Valdas Keršys, trasą įveikęs per 80,13 sekundės. Jis antrosios vietos laimėtoją septyniolikmetį Aurimą Kuodį aplenkė daugiau nei trimis sekundėmis. Pastarųjų metų šios baidarių klasės lyderis M. Atmanavičius šį kartą tenkinosi trečiąja vieta.

Moterų vienviečių baidarių ir vienviečių kanojų klasėse pirmąsias dvi vietas ir taures atitinkamai pasidalijo Veronika Šalaševičiūtė ir Bartė Žiliukaitė. Ingvilė Middtun abejose rungtyse iškovojo trečiosios vietos taurę.

S. Mažeikis plaukė greičiausiai tarp lietuvių penktadienį vykusiame pasaulio čempionate Ispanijoje, vienviečių baidarių klasėje. Sportininkas atsidūrė turnyrinės lentelės viduryje ir į pusfinalį nepateko, kartu nelaimėjo kelialapio į Tokijo olimpines žaidynes. Dėl olimpinio kelialapio dar bus galima kautis Europos pirmenybėse.