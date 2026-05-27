Baciuška laimėjo antrąjį etapą Argentinoje ir susigrąžino „Stock“ klasės lyderio poziciją

Nors dienos greičio ruožas buvo gerokai trumpesnis nei pirmasis etapas, lengvu jo vadinti nebuvo galima. Iš San Chuano regiono sportininkai judėjo link Mendozos provincijos, o visa dienos distancija, kartu su pervažiavimais, siekė daugiau nei 600 kilometrų. Pirmuose kilometruose Baciuška iš karto įsitraukė į kovą su Peterhanseliu – po 31 km lietuvis turėjo vos 2 sek. pranašumą, o ties 66 km žyma jį padidino iki 31 sek. Šį tempą tauragiškis išlaikė iki pat finišo.
Po finišo Baciuška pabrėžė, kad trumpas kilometražas šįkart buvo apgaulingas.
„Atrodo, vos 128 km, bet etapas nebuvo pats lengviausias – užtrukome beveik dvi valandas. Pradžioje vėl turėjome nemažai vadinamojo fesh-fesh’o“, – pasakojo jis. „Fesh-fesh“ – tai itin smulkios, sausos ir klampios dulkės, primenančios miltus. Įvažiavus į tokias atkarpas gali greitai dingti matomumas, o pati danga tampa klampi ir apgaulinga.
Sportininkas taip pat išskyrė siaurus kelius ir augmeniją, kuri šiame etape tapo ne mažesniu iššūkiu nei reljefas.
„Buvo labai siaurų keliukų, kur, jei „nepasiimsi“ greičio, gali užklimpti. Šalia to – daug medžių ir krūmų su stipriomis šakomis, kurios nemažai apgadina automobilį. Tokių vietų reikia vengti beveik kaip akmenų“, – kalbėjo Baciuška.
Po dviejų etapų lietuvis bendroje „Stock“ klasės įskaitoje pirmauja 32 sek. prieš Peterhanselį ir 5 min. 41 sek. prieš Price. Vis dėlto pats Baciuška situacijos nedramatizuoja ir pranašumo nesureikšmina: „Pakilome į pirmą vietą, bet 30 sekundžių nieko nereiškia. Dar liko trys dienos.“
Visi trys „Defender Rally“ ekipažai ir toliau tęsia kovą Argentinoje su „Defender Dakar D7X-R“ automobiliais. Šis etapas dar kartą parodė, kad net trumpesnės dienos „Desafío Ruta 40“ ralyje gali būti itin reiklios – čia svarbus ne tik greitis, bet ir tikslumas, tinkama trajektorija bei gebėjimas išvengti klaidų vietose, kur trasos apgaulingos, siauros ar dengtos dulkėmis.
Bendroje automobilių įskaitoje antrajame etape greičiausias buvo Nasseras Al-Attiyah, kuris finiše 18 sek. aplenkė puikų rezultatą pademonstravusį argentinietį Keviną Benavidesą. Tai buvo itin ryškus Benavideso pasirodymas – argentinietis dar tik pradeda karjerą „Ultimate“ automobilių klasėje, tačiau jau antrąją varžybų dieną kovojo su pačiais greičiausiais. Trečias finišavo Saoodas Variawa, nuo lyderio atsilikęs 21 sek. Tuo metu João Ferreira po šios dienos tapo naujuoju bendros įskaitos lyderiu.
Trečiadienį sportininkų laukia trečiasis etapas San Rafaelio apylinkėse. Organizatoriai žada vieną svarbiausių šio ralio dienų – 45 proc. trasos sudarys žvyras, 15 proc. smėlis, 15 proc. kopos, 20 proc. druskos lygumos ir 5 proc. asfaltas. Etapas prasidės akmenuota sausa upės vaga, vėliau sportininkai pasieks Nihuil kopas – pagrindinę šių metų ralio smėlio atkarpą. Po jos lauks skirtingo charakterio sausos upių vagos ir kalnų keliai, kuriuose reikės ne tik greičio, bet ir labai tikslios vairavimo technikos.
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