Ar šiemet „Aurum 1006 km lenktynes“ gali laimėti visi?

Todėl dabar šiame maratone startuojančioms komandoms – pats karštymetis. Baigiami registracijos formalumai, komandų komplektacija, prieš pagrindinį sezono mūšį vyksta intensyvios treniruotės, derinama ekipų taktika ir strategija.

Pro „Jutos“ vartus – net trys komandos

Automobilių lenktynių „Juta Racing“ komandos vadovo Audriaus Gelžinio vardas neatsiejamas nuo automobilių sporto, todėl daugelio jau nestebina, jog ir šiemet pro įmonės vartus į Palangos lenktynių festivalį išriedės net trys gerai sukomplektuotos komandos.

Paskutiniųjų ketverių metų „Aurum 1006 km lenktynių“ laimėtojai – „Jutos“ komandų lenktynininkai – pasiryžę apginti titulą, nors tai padaryti šiemet bus itin nelengva.

Tai neseniai vykusiame komandų pristatyme sostinės Gedimino prospekte, grąžindami pereinamąją taurę lenktynių organizatoriui, akcentavo ir tituluočiausias šių lenktynių sportininkas, net 10 kartų Palangoje finišavęs pirmas Jonas Gelžinis, ir komandos vadovas Haris Aleksandravičius.

Tačiau trims ir sunki našta lengviau pakeliama?

„Ir taip, ir ne, – sako pirmosios „Circle K miles Plus Racing Team“ komandos, kurios lenktynininkai Julius Adomavičius, Yevgenas Sokolovsky'is ir Oskaras Brazaitis vairuos „Audi R8 LMS GT Evo II“ automobilį, vadovas H. Aleksandravičius. – Šiemet galbūt startuos mažiau komandų, tačiau jų pajėgumas kasmet pastebimai kyla, o šiemet – ypač. Todėl pateisinti lūkesčius darosi vis sunkiau, nes praktiškai gali nugalėti visi.

Na, galbūt ne absoliučiai visi, bet pirmąjį dešimtuką matau kaip niekad lygų, į kurį patekusi gali iššauti bet kuri komanda“, – įsitikinęs ne vienus metus ekipos kapitono tiltelį užimantis komandos vadovas.

Komandą papildė ukrainietis

Gerai automobilių sporto mėgėjams pažįstamų, „Aurum 1006 km lenktynių“ nugalėtojų ir prizininkų J. Adomavičiaus ir O. Brazaičio gretas šiemet papildė talentingas lenktynininkas iš Ukrainos Y. Sokolovsky'is.

„Su Yevgenu susipažinome „FIA Motorsport Games“ renginiuose ir pakvietėme jį startuoti mūsų komandoje. Džiaugiamės, jog naujasis kolega mielai sutiko. Tad dabar mūsų stovykloje plevėsuos ir Ukrainos vėliava“, – sako H. Aleksandravičius.

Antrosios „Circle K miles Plus Racing Team“ komandos, kuriai vadovaus A. Gelžinis, lenktynininkai Simas Juodviršis, Justas Jonušis, Arūnas Gečiauskas ir Vytenis Gulbinas vairuos tokį pat automobilį, kaip ir pirmosios. Be to skirstymas į pirmąją ir antrąją – tik sąlyginis, pagal starto numerius. Tačiau tikslai – tie patys, aukščiausi.

Jauniausias šioje ekipoje – daugkartinis Lietuvos kartingo čempionas, 21-erių J. Jonušis.

Tačiau jo patirtis „Aurum 1006 km lenktynėse“ – gana turtinga. 2018 m. Palangoje jis kartu su ekipos draugais džiaugėsi pirmąja vieta TCR automobilių klasėje, tokį pat laimėjimą Justas pakartojo ir 2020 m., ir 2022-aisiais, o be trijų nugalėtojo titulų klasėje jis yra kopęs ir ant absoliučios įskaitos nugalėtojų pakylos trečiojo laiptelio.

Visus savo pasiekimus Justas laimėjo su mažesniais automobiliais, o štai dabar laukia daug didesnis ir greitesnis vilčių laivas. Ar nebaisu?

„Jokios baimės nėra ir negali būti, nes su GT3 klasės mašina, panašia kaip ir „Audi R8 LMS GT3 II“, kartu su Nemunu Dagiliu turėjome treniruočių Vokietijoje, – tvirtina J. Jonušis. – Todėl dabar nekantraudamas laukiu bendrų mūsų komandos treniruočių prieš artėjančias šiemetines lenktynes Palangoje“.

Trečiosios „Juta Racing“ komandos sportininkai Andrius Jasionauskas, Karolis Jovaiša ir Arminas Kondratovičius vairuos 66-uoju startiniu numeriu paženklintą „Porsche GT3 Cup II“ bolidą, o šiai komandai vadovaus Inga Kačinskienė.

Įrodė sau ir varžovams

Pažvelgę į visus pro „Jutos“ vartus į „Aurum 1006 km lenktynes“ Palangoje išriedėsiančių komandų sąrašus rasime nemenkų naujovių. Dažnas paklaus, o kur labiausiai tituluoti broliai Jonas ir Ignas Gelžiniai, kurių sąskaitose atitinkamai 10 ir 6 pergalės, iškovotos lietuviškajame automobilių maratone?

„Ir varžovams, ir žiūrovams ir Jonas, ir Ignas jau seniai įrodė, ko yra verti, – teigia H. Aleksandravičius. – Todėl suteikiame progą pasireikšti kol kas didžiųjų pergalių dar alkanam jaunimui.

Žinia, per vienus metus, vienas lenktynes skambiausi laimėjimai neateina, tačiau praktika ir patirtis – tiesiausias kelias į jas.

Būtent to siekia ir šių lenktynių organizatoriai, norintys, kad lenktynės būtų kuo įdomesnės, o jų baigtis spręstųsi paskutiniuose finišo tiesiosios metruose“.