Ant B. Vanago automobilio – svarbi žinutė apie Lietuvą

Žymus lenktynininkas pasakojo, kad prieš 10 metų ant sportinio automobilio atsiradęs Vyčio simbolis jau tapo neatskiriama komandos dalimi. Nors B. Vanagas teigia jaučiantis, kad šio valstybės simbolio populiarumas per laiką paaugo, jis sakė, kad Vyčio simbolis reikšmę turi tik lietuviams.

„Pasaulio gyventojai nežino, kas yra Vytis. Jiems ir nereikia žinoti. Matydami šį didingą simbolį nešančias asmenybes (ir matydami jų darbus bei pasiekimus) tiesiog į lietuvius pradeda žiūrėti kitaip – pagarbiai. Vytis pasauliui – tik gražus paveiksliukas. Vytis svarbus tik mums. Nes primena, kas iš tiesų esame“, – mintis dėstė B. Vanagas.

Matomiausios automobilio vietos – valstybei

Pasikeitus partnerių rokiruotei komandos pilotas nusprendė matomiausią automobilio vietą skirti valstybei. Nors „Partners to Ally“ sudėtinga tiksliai išversti pažodžiui, lenktynininkas pasidalino savo vizija, kaip mato Lietuvą pasaulyje: „Nekompleksuoju dėl Lietuvos dydžio. Būdami kompaktiški mes neturime inercijos ir galime greitai keistis. Atsimenate, kas gamtoje išgyvena? Ne, ne stipriausi. Išgyvena gebantys prisitaikyti.“

„Turime puiku geną. Savo laiku valdėme didžią valstybę nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Turime išsilavinusius ir karingus žmones.“ Nesikabinkite į karingumą per kariavimo prizme. Man tai – tikslo siekimas ir lyderystė. – sakė Benediktas Vanagas. Toliau jis pasidalino, kuriose srityse mato atsiskleidžiančią lietuvių lyderystę. „Jie ir mokslininkai, rodantys kelią lazerių ir genų inžinerijos pasaulyje. Taip pat tie, kurie augina verslo vienaragius, teikiančius aukščiausios kokybės paslaugas pasaulio rinkoms. Ir meno žaidėjai, sugebantys nuskinti pasaulinius apdovanojimus. Jie ir tie, kurių sunkieji vilkikai sudaro milžinišką konkurenciją visoje Europoje. Mes ir tie, kurie, vos prieš 30 metų išsilaisvinę iš sovietų gniaužtų, gali padėti ir kitiems kovoti už savo laisvę. Lietuva – tai vertybiškas ir kokybiškas Partneris sąjungai. Būtų jis versle, moksle, ar geopolitikoje“, – kalbėjo už keleto dienų Dakare startuosiantis sportininkas.

Benediktas Vanagas, teigia, kad stebint Lietuvos pristatymą pasaulyje dažnai retoriškai kyla klausimas „ar gintaras, linas, šaltibarščiai ar cepelinai yra daugiausia, ką galime pasakyti apie Valstybę, kuri savo laiku buvo Pasaulio supergalia?“ ir kviečia žinutę „Lietuvoje padarysime pigiau“ į „drauge nuveiksime geriau“.

50 tūkst. Vyčio simbolių visame pasaulyje

Skatindamas Vyčio vertybių puoselėjimą porą metų lenktynininkas kvietė gerbėjus į Dakarą vykti drauge iš nuotraukų padarytame Vyčio koliaže. Praėjusiais metasi Benediktas Vanagas su partneriais iškėlė per šimtą Vyčio vėliavų Lietuvos mokyklose. Dar per 50 tūkst. „Proud to be lithuanian“ marškinėlių su profesionalumą, drąsą ir proveržį simbolizuojančiu Vyčiu pasklidę po visą pasaulį.

Aukščiausią Baltijos šalių rezultatą Dakare pasiekusiam Benediktui Vanagui artėjantis startas bus dešimtasis. Šia proga jam bus suteiktas Dakaro legendos statusas. Drauge su Filipe Palmeiro ekipažas važiuos 219-uoju starto numeriu pažymėtu „Toyota GR DKR Hilux“ T1+ kategorijos automobiliu.

Šiemet Vyčio simbolį ir prasmingą žinutę išvys 190-ties šalių gyventojai. Organizatoriai skaičiuoja, kad kasmet sudėtingiausias planetos lenktynes išvysta apie 1 milijardą gyventojų. „Toyota Gazoo Racing Baltics“ nariai į Saudo Arabiją išvyko gruodžio 27 dieną. Gruodžio 30–31 vykta administracinės ir techninės patikros. Dakaro ralio startas – sausio 1 dieną. 2022 metai lietuviams bus rekordiniai. Lenktynėse planuoja pasirodyti iki šiol didžiausias skaičius ekipažų – 10.