Iš Afrikos į Vilnių – net autobusais

Tikimasi sulaukti 700 trenerių ir specialistų iš viso pasaulio, spalio 29–31 d. su jais patirtimi dalysis beveik 100 lektorių ir ekspertų.
„Pastaraisiais metais Vilniuje organizavome daug įvairių renginių, varžybų, mus lankė garbūs svečiai. Turiu galvoje Daviso ir Billie Jean King taurių varžybas, ATP „Challenger“ serijos turnyrus, pačios B. J. King viešnagę, JAV teniso žvaigždyno vizitą. Organizaciniu požiūriu Pasaulinė trenerių konferencija – turbūt pats sudėtingiausias projektas“, – sakė Lietuvos teniso sąjungos (LTS) vadovas Ramūnas Grušas.
– Daugiau nei 700–800 žmonių grupei reikės sukurti darbo sąlygas, juos apgyvendinti, pamaitinti, užtikrinti logistiką. „SEB arena“ kelioms dienoms virs moderniu konferencijos centru, pagrindinis kortas – 700 vietų sale, šalia bus įrengtos dar penkios mažesnės salės, ekspozicijų erdvė, kavinė, – vardijo R. Grušas.
– Ar į Vilnių atvyks ITF prezidentas Davidas Haggerty?
– Tai tik patvirtina ITF renginio svarbą. Tai bus antra pono D. Haggerty viešnagė Lietuvoje, prieš kelis metus jis pagerbė mus Lietuvos teniso 100-mečio šventėje. ITF prezidentas neapsiribos vien konferencija. Jis labai domisi mūsų teniso aktualijomis, šalies sporto politika, tad jo laukia susitikimai su Seimo pirmininku, Vilniaus miesto meru.
– Kodėl šiemet būtent Vilnius buvo pasirinktas šio renginio šeimininku?
– ITF sprendimą lėmė kelios priežastys. Pirmiausia, turime puikiai tenisui ir tokiems renginiams tinkamą infrastruktūrą – „SEB areną“, puikių bendradarbiavimo ir bendro darbo su ITF patirčių. Vilnius ITF būstinėje Londone jau žinomas kaip vieta, kurioje galima rengti Daviso ar B. J. King taurių varžybas, jei jos, dėl vienų ar kitų priežasčių, turi vykti neutralioje vietoje. Be to, subūrėme patyrusią ir ITF vertinamą komandą, gebančią spręsti sudėtingiausius uždavinius. ITF pasirinkimą šiek tiek lėmė ir geografija. Prieš dvejus metus šis renginys įvyko Kolumbijos sostinėje Bogotoje. Pagal neofcialų sutarimą, šiemet konferencija turėjo būti organizuojama Europoje.
Subūrėme patyrusią komandą, gebančią spręsti sudėtingiausius uždavinius.
– Ar trenerių konferencija – specifinis, tik specialistams skirtas renginys?
– Daugiausiai minčių ir idėjų gali pasisemti treneriai. Bus diskutuojama apie naujausias treniruočių metodikas, teniso techniką, fizinį ir psichologinį rengimą, traumų prevenciją, skirtingo amžiaus sportininkų treniravimą. Norėjome, kad šis renginys būtų įdomus ne vien specialistams. Todėl pirmą konferencijos dieną jaunųjų tenisininkų tėvams bus suteikta aktualiausia informacija apie naujausias tendencijas, numatyta speciali programa pedegogams.
– Tokio renginio turbūt neįmanoma surengti be valstybės pagalbos?
– Regis, įmanoma. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės sporto agentūros finansinis indėlis į šį renginį lygus nuliui, tačiau mes prie to jau įpratę. Džiugu, kad mums pavyko sukurti sistemą, leidžiančią tokius renginius organizuoti be valstybės indėlio, tik su privačių rėmėjų pagalba ir palaikymu.
– Kada konferencijos dalyviai atvyks į Vilnių?
– Dauguma dalyvių ir svečių Vilniuje rinksis konferencijos išvakarėse. Vienas Pietų Afrikos Respublikos treneris į mūsų sostinę autobusais patraukė dar spalio pradžioje. Kol kas nežinome, kaip jam sekasi, tačiau ypač laukiame šio svečio ir jo kelionės įspūdžių.
Naujausi komentarai