475 tūkst. taškų per 24 valandas: lietuviai laukia savo puslapio Gineso knygoje

Smiginio maratonas
Gegužės 30–31 d. neabejotinai taps viena ryškiausių datų Lietuvos ir viso Baltijos regiono smiginio istorijoje. Klaipėdoje, bare „Dartinė friends pub“, Lietuvos rinktinės nariai A. Sakalauskas ir K. Vaitelė leidosi į unikalų 24 valandų smiginio maratoną. Per parą jie dviese siekė surinkti kuo daugiau taškų. Startavo šeštadienio septintą valandą vakaro.
„Sunkiausia buvo po 12 valandų. Septintą valandą ryto, kai po trumpos pertraukėlės grįžome prie taikinio, ir stovintį, ir judantį, ir metantį pradėjo imti miegas. Bet tuoj buvo išvirta kavos ir mieguistumas nebegrįžo“, – pasakojo K. Vaitelė, sumanymo siekti rekordo iniciatorius.
Jis apibendrino, kad buvo labai stiprių atkarpų renkant taškus, buvo ir ne tokių rezultatyvių. „Galvojau, kad kūnas labiau pavargs. Kojos, nugara, petys – viskas tvarkoje, bet ilgą laiką gėlė alkūnę. Atžaidus 20 valandų diskomforto rankoje jau nebejaučiau, vėl pajutau metimą. Paskutinės valandos man buvo geriausios, nors labiausiai jautėsi bendras nuovargis“, – konstatavo smiginio žaidėjas.
A. Sakalauskas įvardijo, kad jo metančioji ranka puikiai atlaikė 21 valandą. „Paskutines dvi–tris valandas kiekvienas metimas jau buvo skausmingas, bet net negalvojau sustoti. Padėjo išsilaikyti visos komandos palaikymas ir jų darbas aplink mus. Jeigu kas nors norėtų pakartoti mūsų bandymą ir paklaustų, ar buvo sunku... Buvo sunku. 8/10. Bet kai turi gerą partnerį ir aplink visus žmones, kurie buvo, viskas yra įveikiama”, – ryžtingai kalbėjo A. Sakalauskas, renginio metu ramiai kartojęs, kad jam viskas gerai, žaidžiame toliau. K. Vaitelė taip pat dėkojo visiems prisidėjusiems. Abu juos sujaudino toks smiginio bendruomenės susitelkimas.
Gerokai viršijo
Visą parą su trumpomis pertraukėlėmis prie smiginio lentos praleidę sportininkai demonstravo ne tik ištvermę, bet ir meistrišką taiklumą. Abu šie žaidėjai per 24 valandas sumetė net 59 maksimumus (po 180 taškų)! Bendras abiejų sportininkų taškų vidurkis per tris strėles – 70,4 tšk.
Jų tikslas buvo pagerinti britams Oliveriui Ladbrooke-Daviesui ir Danieliui Thomasui priklausantį rekordą. Šie 2022 metais per 24 valandas buvo surinkę 417 765 taškus.
Iki maratono pabaigos likus kiek daugiau kaip trims valandoms tapo aišku – lietuviai užduotį įvykdė. Per 24 valandas iš viso jiems pavyko surinkti net 475 tūkstančius taškų ir reikšmingai pranokti iki šiol galiojusią oficialaus rekordo ribą. Tai rezultatas, kuris gali tapti nauju pasauliniu etalonu šioje rungtyje.
Vis dėlto oficialių sveikinimų dėl Gineso rekordo dar teks šiek tiek palaukti. Artimiausiu metu visa surinkta medžiaga – vaizdo įrašai, teisėjų protokolai, nepriklausomų stebėtojų parodymai, statistiniai duomenys ir kiti reikalingi dokumentai – bus perduoti rekordus registruojančiai organizacijai. Tik po išsamaus vertinimo bus priimtas galutinis sprendimas dėl rekordo patvirtinimo.
Tačiau jau dabar aišku, kad šis pasiekimas yra išskirtinis ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinės smiginio bendruomenės mastu.
Kilnus tikslas
Svarbu ir tai, kad maratono tikslas neapsiribojo vien rekordų medžiokle. Iniciatyvos autoriai siekė populiarinti smiginį kaip visiems prieinamą sporto šaką, kurioje amžius, fizinės galimybės ar patirtis nėra lemiami veiksniai.
„24 valandos prie lentos tapo daugiau nei tik rekordo siekimas“, – akcentavo K. Vaitelė.
Renginio metu buvo renkama parama Rimanto Kaukėno paramos fondo globotiniui Dominykui. Surinktos lėšos bus skirtos papildomoms GRID komunikatoriaus licencijoms įsigyti – technologijai, kuri leidžia berniukui vien akių judesiais bendrauti su aplinka, naudotis internetu ir tapti savarankiškesniam kasdienybėje.
Istorinį iššūkį visą parą buvo galima stebėti tiek gyvai Klaipėdoje, tiek tiesioginės transliacijos metu internete. Dabar belieka sulaukti oficialaus verdikto, kuris gali įtvirtinti K. Vaitelės ir A. Sakalausko pavardes Gineso rekordų istorijoje.
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