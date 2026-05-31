 „Žalgirių“ derbyje triumfavo vilniečiai

„Žalgirių“ derbyje triumfavo vilniečiai

2026-05-31 16:34
toplyga.lt inf.

Paskutinis 16-ojo TOPLYGOS turo susitikimas įvyko Dariaus ir Girėno stadione. Daug ažiotažo susilaukusiame žaliai baltų ekipų derbyje savo pranašumą įrodė Vilniaus „Žalgiris“, kuris Kauno komandą nugalėjo minimaliu rezultatu 1:0 (1:0).

TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“ TOPLYGA: „Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“

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Pačioje rungtynių pradžioje vilniečiai grubiai suklydo šalia savų vartų, Amine‘as Benchaibas kamuolį vienu lietimu perdavė Motiejui Burbai, visgi šios progos pastarasis neišnaudojo. Šansus kauniečiai kūrėsi ir toliau – dar kartą atakos smaigalyje nesėkmingai sužaidė M. Burba, vėliau perdavimas link Fabieno Ouregos taip pat galėjo virsti įvarčiu.

16-ąją minutę F. Ouregos į tolimąjį vartų kampą spirtas kamuolys skriejo į vartų konstrukciją, pavojingesnį atsaką svečiams surengi pavyko 28-ąją minutę, kai Deivido Šešplaukio galingą smūgį atremti teko Tomui Švedkauskui.

Antrojo kėlinio starte į Briano Teixeiros smūgį pažeme reaguoti turėjo T. Švedkauskas. Sužaidus kiek mažiau nei valandą į priekį išsiveržė sostinės klubas, kai po puikaus Klaudijaus Upsto perdavimo iš arti galva pasižymėjo Nikola Petkovičius.

Per pridėtą teisėjo laiką D. Šešplaukis galėjo padėti tašką rungtynėse, tačiau kamuolys vartuose neatsidūrė.

Pasibaigus 16-ajam TOPLYGOS turui „Žalgiris“ su 22 taškais rikiuojasi šeštas, „Kauno Žalgiris“ su 29 taškais nusileido į 2-ąją turnyro lentelės poziciją.

Šiame straipsnyje:
TOPLYGA
Kauno Žalgiris
Vilniaus Žalgiris

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Komentarai

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Komentarai

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jo
Visai nėra smūgių iš toliau. Malimasis vietoje.
2
0
kapcynskis
koks meras tokis zaidimas!
1
-1
vargas
nu prastai zaidzia kalnietiniai- spalvoti susikuria progas bet nemoka uzbaigti atakos
2
0
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