Vilniečiai netrinktelėjo A lygos durimis

Trečius metus iš eilės Lietuvos čempionate triumfavo Marijampolės "Sūduva", antroje vietoje finišavo Vilniaus "Žalgiris", o trečią vietą užėmė prieš sezoną iš Trakų į Vilnių persikėlę ir pavadinimą pakeitę "Riteriai". Tiesa, 2017 ir 2018 m. čempionate dėl apdovanojimų arši kova vyko iki paskutinio turo, o šį kartą visi čempionato dalyviai dėl savo vietų išsiaiškino nelaukdami pirmenybių finišo.

Išsikvėpusi intriga

2017 m. auksinė karštinė A lygoje pasiekė apogėjų, kai paskutiniame ture Marijampolėje susitiko vietos "Sūduva" ir čempionų titulą gynęs "Žalgiris". Prieš rungtynes marijampoliečiai turėjo 1 taško persvarą, tad siekiant pirmojo aukso medalių derliaus jiems užteko lygiųjų. Tačiau aistringai palaikoma stadioną užpildžiusių vietos žiūrovų "Sūduva" laimėjo 3:0 ir nutraukė ketverius metus trukusią "Žalgirio" hegemoniją A lygoje. Trečioje vietoje sezoną užbaigusi "Trakų" ekipa nuo žalgiriečių atsiliko 3 taškais, bet ketvirtoje vietoje finišavusią "Jonavos" komandą aplenkė net 26 taškais.

Pernai A lygos nugalėtojai paaiškėjo priešpaskutiniame 32 ture, tačiau bronzinėse lenktynėse dalyvavę "Trakai" ir Kauno "Stumbras" varžėsi iki galo ir tik dėl geresnio tarpusavio dvikovų santykio bronzos medalius iškovojo Trakų atstovai. O paskutiniame A lygos ture įvykęs "Sūduvos" ir "Žalgirio" susitikimas jokios įtakos komandų išsidėstymui turnyro lentelės viršūnėje neturėjo. Nors žalgiriečiai po Sauliaus Mikoliūno ir Domanto Šimkaus įvarčių laimėjo 2:1, ši pergalė tik šiek tiek pasaldino sidabrinį antros vietos prieskonį, o auksinio šampano pursluose ir vėl maudėsi "Sūduvos" futbolininkai.

Šiais metais auksinė įtampa išsisklaidė anksčiau. Ketvirtojo A lygos rato pabaigoje "Sūduva" du kartus iš eilės įveikė "Žalgirį" ir likus penkerioms rungtynėms iki čempionato pabaigos susikrovė 10 taškų pranašumą. Tokio kraičio užteko, kad likus trims turams "Sūduva" trečią kartą iš eilės užsitikrintų čempionų titulą, tad paskutinis susitikimas su "Žalgiriu" ir vėl tebuvo formalumas. Tiesa, šį kartą marijampoliečiai nesugadino šventės savo gerbėjams ir sezoną užbaigė pergale 2:1. "Sūduvai" tai buvo ketvirta iš eilės pergalė prieš "Žalgirį" A lygoje ir šeštas laimėjimas per septynis tarpusavio susitikimus šį sezoną.

"Žalgirio" atsitraukimas

Apskritai šį sezoną "Žalgiris" visais atžvilgiais nusileido savo pagrindiniams varžovams ir pirmą kartą per paskutinius septynerius metus sezoną užbaigė be trofėjų. 2012–2016 m. žalgiriečiai iškovojo 14 titulų, 2017 m. džiaugėsi Lietuvos Supertaure, o pernai į viršų kėlė LFF taurę. Prieš šį sezoną komandos vadovai deklaravo aukščiausius tikslus ir kalbėjo apie norą iškovoti visus Lietuvos futbolo trofėjus, tačiau galiausiai visose varžybose "Žalgiris" turėjo pripažinti "Sūduvos" pranašumą. Vasario pabaigoje Marijampolėje vykusioje Supertaurės dvikovoje marijampoliečiai buvo stipresni 2:0, LFF taurės turnyro pusfinalyje jie "Žalgirį" po pratęsimo įveikė 4:1, keturis kartus iš penkių savo pranašumą įrodė ir A lygoje. "Sūduva", o ne "Žalgiris" šiais metais iškovojo visus Lietuvos futbolo trofėjus.

Akivaizdu, kad "Žalgiriui" nepadėjo ir dažna futbolininkų bei trenerių kaita. Pasirengimą sezonui komanda pradėjo su Valdu Urbonu, bet vasario pradžioje šis futbolo specialistas priėmė federacijos pasiūlymą ir tapo Lietuvos rinktinės vyriausiuoju treneriu. Jį pakeitęs Marekas Zubas poste išbuvo iki liepos vidurio, bet po pralaimėjimo UEFA Europos lygos pirmojo atrankos etapo pirmose rungtynėse su Budapešto "Ferencvaros" jį pakeitė portugalas Joao Martinsas. Po paskutinių rungtynių su Marijampolės "Sūduva" klubas informavo, kad 52 metų futbolo specialistas kitą sezoną "Žalgirio" netreniruos.

Nesisekė "Žalgiriui" ne tik su treneriais, bet ir su naujais futbolininkais. Iš būrio "Žalgirio" gretas prieš sezoną papildžiusių naujokų atsiskleidė tik puolėjas Tomislavas Kišas ir saugas Modestas Vorobjovas. Per 32 rungtynes 27 įvarčius pelnęs 25 metų futbolininkas iš Kroatijos tapo geriausiu A lygos snaiperiu, šiose lenktynėse aplenkęs po 20 kartų pasižymėjusius "Sūduvos" puolėją Mihretą Topčagičių ir "Riterių" atakų lyderį Teremą Mofį. O M.Vorobjovas beveik visą sezoną patruliavo aikštės viduryje ir buvo bene stabiliausias ir patikimiausias komandos žaidėjas.

Gerokai daugiau "Žalgirio" sporto direktorių tandemo – Deivido Česnauskio ir Deivido Šembero – sprendimų renkantis naujus futbolininkus nepasiteisino. Dar pirmoje sezono dalyje su komanda atsisveikino lietuviai Sigitas Olberkis ir Simonas Urbys, rusas Timuras Pukhovas, albanas Mevlanas Adili, rumunas Laurentiu Branescu. Vasarą, prieš pat UEFA Europos lygos atrankos varžybų startą, juos pakeitė kiti legionieriai, bet nei gynėjas Clemenas Bolha, nei vartininkas Martinas Berkovecas nuo nesėkmės pirmame varžybų etape "Žalgirio" neišgelbėjo. Pergalių kalviais netapo ir vėliau į komandą atvykę Andrei Cordos, Hugo Videmont ar Higor Vidal. Pozityvesnių įspūdžių suteikė po Italijoje praleisto sezono į Vilnių sugrįžęs ir sėkmingai į komandą įsiliejęs 19-metis Karolis Uzėla, "Žalgirio" gerbėjus kelis kartus pradžiugino ir jaunieji lietuviai Matas Vareika bei Gustas Jarusevičius.

Akivaizdu, kad po šio sezono "Žalgirio" gretose bus daug pokyčių. Keisis komandos pagrindą sudarę futbolininkai iš užsienio, miglota ir lietuvių Armanto Vitkausko, Rolando Baravyko, D.Šimkaus ir per sezoną tik vienerias rungtynes pagrindinėje komandoje sužaidusio Georgo Freidgeimo ateitis. Be to, vis garsiau kalbama, kad kitas sezonas "Žalgiriui" gali būti lemtingas, nes klubas po metų privalės grąžinti kreditoriams daugiau nei 500 tūkst. eurų, tad jei nepavyks iškovoti čempionų titulo arba sėkmingiau pasirodyti Europos lygos atrankos varžybose, reprezentacinei Vilniaus miesto futbolo komandai gali tekti drastiškai susimažinti biudžetą ir imtis griežtų taupymo priemonių.

"Riterių" šansas

"Žalgirio" sunkumai gali suteikti progą ryškiau atsiskleisti kitai Vilniaus miesto futbolo komandai – "Riteriams". Nors paskutinėse čempionato rungtynėse ji 0:2 nusileido "Panevėžiui", 32 ture net 5:1 sutriuškino "Sūduvą" ir iškovojo bronzos medalius. Skirtingai nei "Žalgiris", "Riteriai" pasižymėjo bene lietuviškiausia ir jaunatviškiausia A lygoje sudėtimi, o sezono antroje dalyje komandos gretose buvo tik vienas legionierius – puolėjas T.Mofi. Nors šį sezoną jis ir pelnė 20 įvarčių, neabejotinu komandos lyderiu buvo saugas Donatas Kazlauskas. 25 metų žaidėjas per 30 rungtynių pelnė 12 įvarčių ir tapo rezultatyviausiu lietuviu A lygoje. Stabiliu ir naudingu žaidimu pasižymėjo ir veteranas Valdemaras Borovskis, patyrę Mindaugas Grigaravičius, Dovydas Virkšas, galimybių pasižymėti turėjo ir jaunimas.

Tiesa, "Riteriai" sezono metu taip pat neišvengė nemalonių sukrėtimų: po blankaus pasirodymo Europos lygos varžybose su klubu atsisveikino vos pusmetį dirbęs vyriausiasis treneris Aurelijus Skarbalius, komandą paliko ir baltarusis Artiomas Gurenka, į užsienį dairėsi senbuvis Justinas Januševskij, o komanda sezono viduryje pateko į nesėkmių ruožą. Tačiau vyriausiojo trenerio postą užėmęs Aleksandras Rybakas stabilizavo "Riterių" žaidimą ir finišo tiesėje atlaikęs "Kauno Žalgirio" spaudimą padėjo komandai trečius metus iš eilės laimėti A lygos bronzą. Nors Europos taurių kontekste šis pasiekimas vertas tų pačių 240 tūkst. eurų kaip ir ketvirtoji čempionato vieta, po kelerių metų jis gali įgauti dar didesnę reikšmę. 2021 m. pabaigoje Vilniaus miesto savivaldybė dėlios naujo Profesionalių sporto klubų rėmimo plano gaires. 2019–2021 m. iš šio finansinio pyrago 2,4 mln. eurų buvo skirta tik "Žalgirio" futbolo klubui, tačiau sėkmingas "Riterių" pasirodymas A lygoje ir Europos taurių turnyruose gali priversti savivaldybės ekspertus perskirstyti finansavimą. O tai neabejotinai reikštų svarbias permainas Vilniaus miesto profesionalaus futbolo hierarchijoje.

2019 m. A lygos turnyrinė lentelė

1. (1) Marijampolės "Sūduva" 33 29 0 4 95-24 87

2. (2) Vilniaus "Žalgiris" 33 24 2 7 79-29 74

3. (3) Vilniaus "Riteriai" 33 16 7 10 57-36 55

4. (5) Kauno "Kauno Žalgiris" 33 16 5 12 54-45 53

5. (-) FK "Panevėžys" 33 10 7 6 49-63 37

6. (6) Klaipėdos "Atlantas" 33 7 5 21 30-78 26

7. (7) FK "Palanga" 28 6 1 21 29-70 19

8. (4) Kauno "Stumbras" 28 4 3 21 12-60 15

(Vieta, (vieta 2018 m.) komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)