Vien tik pergalės gali nebeužtekti

Mūsiškiai, B grupėje pasidaliję po tašką su čekais (3:3) ir pralaimėję ukrainiečiams (1:4), dar turi vilčių prasibrauti į atkrintamąsias varžybas.
Rytoj Lietuvos futbolininkai išmėgins jėgas su armėnais, kurie, laimėję dvejas rungtynes iš eilės (2:1 įveikė ukrainiečius ir 5:4 – čekus), jau užsitikrino vietą ketvirtfinalyje.
Dentinho kariaunai per paskutinį B grupės mačą reikės kuo didesniu skirtumu nugalėti Armėnijos komandą ir tikėtis, kad Ukrainos ekipa nusileis Čekijos atstovams. Lietuvos ir Armėnijos rinktinės trečiadienį 20.30 val. žais „Žalgirio“ arenoje, ukrainiečiai ir čekai – tuo pat metu Rygoje, „Xiaomi“ arenoje.
1 ir 2 vietas B grupėje užėmusios komandos ketvirtfinalyje varžysis su A grupės (Prancūzija, Latvija, Kroatija, Sakartvelas) dvejetu. Latviai, 4:0 sutriuškinę kartvelus, 0:5 pralaimėjo prancūzams, kurie 2:2 sužaidė su kroatais. Pastarieji pasidalijo po tašką su kartvelais – 2:2.
„Turime šansą, nors ir minimalų“, – apie atkrintamąsias varžybas kalbėjo Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Dentinho.
Armėnijai atstovauja aštuoni žaidėjai, rungtyniaujantys Rusijos klubuose. Kai kurie iš jų (Arsenas Petrosovas, Albertas Agadžanovas, Nikita Chromychas, Denisas Nevedrovas, Vladimiras Sanosianas) yra kilę iš Rusijos, turi abiejų šalių pilietybes.
Rusas D. Nevedrovas po rungtynių su ukrainiečiais viešai necenzūrinėmis replikomis išjuokė varžovus, įžeidinėjo jų šalį. Ukrainos futbolo asociacija (UFA) kreipėsi į Europos futbolo asociacijų federaciją (UEFA) dėl Armėnijos ekipos futbolininko poelgio.
„Vykstant žiauriam karui, kurį išprovokavo Rusijos Federacija, siekdama sunaikinti mūsų šalį, neapykantos kalba, pagrįsta pažeminimu ir panieka dėl nacionalinių priežasčių, yra ksenofobijos – vienos sunkiausių diskriminacijos formų – apraiška. Todėl šis atvejis yra daug rimtesnis nei tiesiog nesportiškas nacionalinės rinktinės žaidėjo elgesys per oficialias tarptautines rungtynes“, – rašoma UFA pareiškime ir prašoma taikyti D. Nevedrovui atitinkamas sankcijas.
Armėnijos futbolo federacija (AFF) savo laiške UEFA tvirtino, esą UFA pretenzijos nepagrįstos.
Statistika
Ukraina–Lietuva 4:1 (2:0). Kaunas, „Žalgirio“ arena, 6 092 žiūrovai. Įvarčiai: 7 min. I. Černiavskis (1:0), 13 min. V. Perviejevas (2:0), 23 min. I. Korsunas (3:0), 33 min. D. Abakšynas (4:0), 36 min. V. Derendiajevas (4:1). Komandų rodikliai. Smūgiai į vartus – 53:36, smūgiai į vartų plotą – 21:14. Kampiniai – 10:4.
B grupė
1. Armėnija 2 0 0 7:5
2. Ukraina 1 0 1 5:3
3. Čekija 0 1 1 7:8
4. Lietuva 0 1 1 4:7
Naujausi komentarai