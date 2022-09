Tautų lyga: Lietuva paskutinėmis minutėmis paleido lygiąsias Liuksemburge

Sekmadienio vakarą vykusiame Tautų lygos, C diviziono, 1 grupės susitikime Lietuvos futbolininkai išvykoje rezultatu 0:1 nusileido Liuksemburgui.

Pirmasis kėlinys buvo permainingas. Pradžioje lietuviai demonstravo padorų futbolą, tačiau kėliniui einant į pabaigą šeimininkai perėmė iniciatyvą ir susikūrė itin pavojingų progų. Laimei, jų jiems išnaudoti nepavyko.

Itin kraupią traumą patyrė gynėjas Dominykas Barauskas pirmosios rungtynių pusės pabaigoje. Jaunasis lietuvis buvo pakeistas 43 minutę ir vietoj jo į aikštę išbėgo Natanas Zebrauskas.

Antrame kėlinyje Liuksemburgo futbolininkams pavyko pelnyti du įvarčius. Vienas buvo atšauktas po VAR peržiūros, o sekantis 88 minutę, deja, buvo įskaitytas. Skaudų dūrį lietuviams sudavė Gersonas Rodriguesas.

Lietuvos rinktinės veteranas Saulius Mikoliūnas užfiksavo puikų pasiekimą. 38 metų gynėjas į aikštę išbėgo po keitimo antrajame kėlinyje ir sužaidė šimtąsias savo rungtynes gindamas Lietuvos rinktinės garbę.

Šis pralaimėjimas lietuviams reiškia, kad Lietuva per 6 rungtynes grupėje surinko vieną tašką. Rinktinei iškritimas iš C lygos dar nėra garantuotas. 2024 metais vyks specialios atkrintamosios dėl išlikimo C lygoje, kurioje Breu auklėtinių gali laukti vienas iš šių varžovų: Baltarusija, Gibraltaras ir Kipras/Šiaurės Airija.