 Tarp būsimų varžovų – ukrainiečiai

Tarp būsimų varžovų – ukrainiečiai

2025-10-25 05:00
„Kauno diena“, LFF inf.

Lietuvos salės futbolininkai Europos čempionato finalo turnyre išmėgins jėgas ir su debiutantais, ir su tituluotais varžovais.

Tarp būsimų varžovų – ukrainiečiai
Tarp būsimų varžovų – ukrainiečiai / freepik.com nuotr.

Vakar Kaune ištraukti 2026-ųjų Europos salės futbolo čempionato finalinio etapo burtai. Komandas į keturias grupes nukreipė salės futbolo legenda portugalas Ricardinho ir būsimų varžybų ambasadorius, žinomas boksininkas profesionalas Eimantas Stanionis.

Mūsų šalies rinktinė pateko į B grupę, kurioje rungtyniaus su Ukrainos, Čekijos ir Armėnijos atstovais.

Ukrainiečiai – 2024 m. pasaulio čempionato bronzos medalių laimėtojai, čekai – 2010 m. Europos čempionato prizininkai. Armėnijos salės futbolininkai – debiutantai.

A grupėje varžysis Latvijos, Kroatijos, Sakartvelo ir Prancūzijos komandos, C – Slovėnijos, Baltarusijos, Ispanijos ir Belgijos, D – Italijos, Vengrijos, Portugalijos ir Lenkijos.

13-ojo Europos salės futbolo čempionato finalo turnyras vyks Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje.

Kaune, „Žalgirio“ arenoje, vyks visi B grupės susitikimai, vienerios A grupės rungtynės (kitos – Rygoje) bei viena ketvirtfinalio dvikova. Liublianos „Stožice“ arenoje numatyti abu pusfinalio mačai ir rungtynės dėl medalių.

Europos čempionų titulą gins portugalai, 2022-aisiais finale 4:2 nugalėję rusus. Tąkart treti buvo ispanai, 4:1 įveikę ukrainiečius.

Šiame straipsnyje:
Europos čempionato finalo turnyras
Salės futbolas
Lietuvos atstovai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų