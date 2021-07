„Sūduvos“ naujokas O. Rommensas: džiaugiuosi savo debiutu

Per rungtynes su Čenstakavos „Rakow“ debiutavęs Marijampolės „Sūduvos“ saugas Olivier Rommensas sako, kad per pirmąsias rungtynes su lenkais komandai pavyko laikytis žaidimo plano.

26 metų saugas iš Belgijos liepos pradžioje su „Sūduva“ sudarė kontraktą iki 2023 m. sezono pabaigos. Kurį laiką su marijampoliečiais besitreniravęs futbolininkas savo debiuto sulaukė itin atsakingą akimirką – per UEFA Europos Konferencijų lygos atrankos 2 etapo pirmąsias rungtynes su viena stipriausių Lenkijos komandų.

„Sūduvos“ mačas su „Rakow“ baigėsi be įvarčių, o prie to svariai prisidėjo ir vidurio saugų trejetą su Nicolas Gorobsovu bei Nacho Casesu sudaręs naujokas.

„Labai džiaugiuosi savo debiutu, ypač, kai jis įvyko per tokias svarbias rungtynes. Jaučiausi gerai, man puikiai padėjo komandos draugai, žinojau, ką turiu daryti, tad viskas išėjo gerai, – kalbėjo O. Rommensas. – Olandijoje, kur žaidžiau šiemet, sezonas baigėsi balandžio pabaigoje, ilgą laiką buvau nerungtyniavęs, todėl buvo labai naudinga, kad kurį laiką galėjau pasitreniruoti su komanda. Jaučiuosi gerai, bet tobulėti ir žaisti geriau, be abejo, galima ir reikia. Kuo ilgiau būsiu su komanda ir kuo daugiau treniruosiuosi, tuo viskas turėtų būti geriau.“

Tuo, kaip vyko pirmasis mačas su „Rakow“, saugas liko patenkintas.

„Manau, aikštėje atlikome gerą darbą, – teigė belgas. – Žinojome, kad žaisime su stipria komanda, kad turėsime aikštėje daug sunkiai ir drausmingai dirbti. Turėjome savo žaidimo planą, jo laikėmės ir, manau, pasiekėme savo tikslą. Tikėjome savimi, savo galimybėmis, turėjome išlikti kovoje po pirmųjų rungtynių ir tai padarėme.“

Lenkijoje, anot O. Rommenso, komandos laukia dar du labai sunkūs kėliniai. O gal ir daugiau žaidimo laiko, jei po 90 min. kovos rezultatas būtų lygus.

„Jie, be abejo, pradės rungtynes labai aktyviai, mus spaus ir sieks kuo greičiau įmušti įvartį. Mums reikės vėl kantriai ir drausmingai laikytis savo žaidimo plano bei ieškoti galimybių užpulti, – tvirtino „Sūduvos“ naujokas. – Lyginant su pirmosiomis rungtynėmis, gal vietomis turėtume žaisti ramiau nei tai darėme Marijampolėje. Be to, namie nesukūrėme daug pavojingų atakų, tad tikiuosi, kad ir šioje srityje seksis geriau.“

„Sūduvos“ ir „Rakow“ antrosios rungtynės ketvirtadienį vyks Lenkijos pietuose esančioje Bielsko-Bialoje, mačas prasidės 20 val. Rungtynes tiesiogiai transliuos „Delfi TV“ ir portalas Delfi.lt.