Prie „Sūduvos“ prisijungė saugas iš Japonijos

25 metų vidurio saugas praeitą sezoną vilkėjo Vilniaus raj. „TransINVEST“ marškinėlius ir „TOPsport A lygoje“ sužaidė 20 rungtynių. Per jas futbolininkas 4 kartus buvo įspėtas ir kartą pašalintas iš aikštės.

K. Sakurai studijavo ir futbolą žaidė Šiaurės Amerikoje, 2022 m. priklausė „Toronto FC“ dubleriams, o 2023-aisiais prisijungė prie latvių „Ogre United“.

Be to, „Sūduva“ sutarė dėl sutarties nutraukimo su puolėju iš Moldovos Nikolajumi Solodovnicovu. Vasarą prie komandos prisijungęs futbolininkas per 13 sužaistų rungtynių pelnė 1 įvartį ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.

Pasirengimą 2025 metų „TOPsport A lygai“ tęsianti „Sūduva“ per pirmąsias kontrolines rungtynes įveikė Alytaus „Dainavą“ 1:0. Antrąsias kontrolines rungtynes marijampoliečiai žais sausio 25 d. 12 val. su „Šiauliais“.