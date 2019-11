„Sūduva“ pratęsė kontraktą su vartininku, išsiskyrė su dviem legionieriais

I.Kardumas Marijampolėje rungtyniauja nuo 2016-ųjų ir per keletą metų tapo vienu aistruolių mėgstamiausių „Sūduvos“ žaidėjų, perimančiu ir kapitono raištį, kai nežaidžia Algis Jankauskas.

„Pratęsiau sutartį ir jau penktus metus čia žaisiu, tad galiu pasakyti, kad čia jaučiuosi kaip namie, – sakė I.Kardumas. – Marijampolėje praleidžiu daugiau laiko nei savo gimtinėje, čia būnu 11 mėnesių iš 12 per metus, todėl galima teigti ir kad esu jau beveik vietinis.

Be to, nuo to laiko, kai atvykau, čia labai daug kas pasikeitė. Dabar daug daugiau žmonių gyvena futbolu, aktyviai domisi „Sūduva“, esame visai kitame lygyje. Mieste daug žmonių prieina, pasisveikina, pasikalbame apie futbolą, žaidėjams tai yra labai malonu.“

32 metų vartininkas teigė, kad apsispręsti likti „Sūduvoje“ buvo lengva.

„Dėl sutarties pratęsimo sutarėme greitai. Viskas gerai sekasi, tad kodėl reikėtų kažką keisti? Reikia tęsti savo darbus ir imtis naujų iššūkių. Vis dar turime nuveikti daug dalykų“, – tvirtino kroatas.

„Sūduva“ šiemet anksti užsitikrino Lietuvos čempionų titulą, galima teigti, kad šis sezonas komandai buvo lengviausias, tačiau I.Kardumas su tuo nesutinka.

„Atrodo, kad buvo lengviau, bet taip nėra. Sezono pradžioje nuo „Žalgirio“ buvome atitrūkę tik keletu taškų, vėliau kurį laiką net nepirmavome lygoje, – kalbėjo vartininkas. – Visos rungtynės buvo sunkios. Galiu pasakyti, kad rungtynėms su „Sūduva“ visi varžovai susitelkia ir stengiasi pasirodyti kuo geriau, galbūt sužaisti virš savo galimybių.

Šiemet viskas išsisprendė per tas 10 dienų, kai žaidėme Vilniuje su „Riteriais“ ir dukart – su „Žalgiriu“. Visi prisimena, kad tos rungtynės galėjo susiklostyti ir kitaip, galbūt dabar ir mes kalbėtume kitus dalykus. Laimei, viskas mums susiklostė gerai.“

I.Kardumas nesitiki, kad 2020-aisiais bus lengviau.

„Mūsų komanda kasmet žengia į priekį, tobulėja, stiprėja. Tai įrodėme ne tik A lygoje, bet ir Europos taurių turnyruose. Reikės įdėti labai daug darbo ir pastangų, kad pakartotume tai, ką pasiekėme šiemet, ir žengtume dar toliau“, – teigė I.Kardumas.

Iki 2019-ųjų sezono pabaigos „Sūduvai“ liko dvejos rungtynės: lapkričio 23 d. Vilniuje su „Riteriais“ ir lapkričio 27-ąją namie su Vilniaus „Žalgiriu“.

Paskutiniąsias sezono rungtynes „Sūduva“, kaip pastaraisiais metais jau tapo įprasta, skirs padėkai komandos gerbėjams – Marijampolės komandą palaikantiems žmonėms stadione bus išdalinta daug sezono metu futbolininkų naudotų daiktų.

Per paskutiniuosius 2019-ųjų mačus „Sūduvoje“ jau nebus juodkalniečio Jovano Čadjenovičiaus ir suomio Vahido Hambo.

J.Čadjenovičiaus kontraktas su „Sūduva“ baigėsi lapkričio 15 d., o su V.Hambo priimtas abipusis sprendimas išsiskirti nelaukiant sezono pabaigos.