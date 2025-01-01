Po naudingos repeticijos – į pabaigtuvių mūšį

Intriga blėsta
Paskutinis planetos pirmenybių atrankos G grupės mačas Amsterdame startuos vėlyvą pirmadienio vakarą. Lietuviams jis bus svarbus ne kovoje dėl kelialapių į finalinį etapą, o įvaizdžio sumetimais – siekiant nelikti paskutiniams grupėje.
Mūsų ekipos galutinė pozicija priklauso ir nuo Maltos rinktinės, kuri iki penktadienio tūnojo rikiuotės gale. Vis dėlto vakar salos futbolininkai išvykoje 1:0 netikėtai patiesė Suomiją, kuri finišavo su 10 taškų ir jau nebeturi šansų užimti bent antrą vietą bei žengti į kitą kvalifikacinį etapą.
Pirmadienį Malta jau namuose priims Lenkijos futbolininkus, kurie vakar Varšuvoje pasidalino po tašką 1:1 su Nyderlandais ir su 14 taškų nebepasieks pirmosios vietos.
Olandai su 17 taškų žengė tiesiogiai į planetos pirmenybes. Tuo tarpu lenkams su kitų antrųjų vietų laimėtojais teks stoti į žūtbūtines atkrintamąsias atrankos varžybas. Lietuviams su 3 taškais lieka tik vienas išsigelbėjimo kelias - išvykoje patiesti Nyderlandus ir tikėtis Maltos su 5 taškais nesėkmės mače su lenkais.
Sugrįžta žvaigždė
Pirmadienio rungtynėms su lietuviais Nyderlandų ekipos treneris Ronaldas Koemanas pasirinko didelę dalį tos pačios sudėties, kuri prieš kiek daugiau nei porą mėnesių lankėsi ir Kaune.
Prie „Oranje“ (oranžinių) kolektyvo prisidės dėl traumos Kaune nežaidusi viena iš „Barcelona“ klubo žvaigždžių Frenkie de Jongas. Šis talentingas 28 metų vidurio saugas dar neseniai žaidėjų rinkoje buvo vertinamas beveik 100 mln. eurų.
Tame susitikime Dariaus ir Girėno stadione svečiai anksti išsiveržė į priekį 2:0, tačiau šeimininkai demonstravo charakterį ir dar pirmame kėlinyje po Gvido Gineičio bei Edvino Girdvainio įvarčių išlygino rezultatą iki 2:2. Vis dėlto Nyderlandų ekipa po pertraukos pelnė pergalingą įvartį ir laimėjo akistatą 3:2.
Antirekordas jau netoli
Prieš išvyką į Nyderlandus lietuviai ketvirtadienį Kaune surengė repeticiją su Izraelio komanda. E. Jankausko auklėtiniai su svečiais išsiskyrė be įvarčių – 0:0, o mačas Dariaus ir Girėno stadione saugumo sumetimais vyko be žiūrovų.
Nors rungtynės pagal statusą buvo kontrolinės, pasak šeimininkų stratego, vertinant kovą aikštėje jos nebuvo draugiškos.
E. Jankausko vadovaujama rinktinė – jau 16 oficialių mačų be pergalės.
„Žodis draugiškos tikrai čia netinka. Žaidimas vyko ant labai plonos ribos. Negalėjome varžovams nusileisti, bet gerai, kad ir į jų pražangas neatsakėme pertekliniais veiksmais“, – aiškino E. Jankauskas.
Jo komandai tai buvo jau 16 oficialus mačas be pergalės. Iki antirekordinės serijos, kuri priklauso to paties E. Jankausko ir vėliau Valdo Urbono vadovaujamai rinktinei 2018 – 2019 metais, trūksta vos trijų nelaimėtų akistatų. Nepaisant šios statistikos, prieš susitikimą su Izraelio futbolininkais LFF prezidentas Edgaras Stankevičius patikino, jog pasibaigus ciklui sutartis su dabartiniu rinktinės vairininku veikiausiai bus pratęsta.
Perrašė metraščius
Ketvirtadienį lietuviai turėjo ir kuo pasidžiauti. Saugas Fiodoras Černychas tapo absoliučiu rekordininku, nes su rinktinės marškinėliais į aikštę žengė jau 102-ąjį kartą.
34-erių metų veteranas aplenkė karjerą pernai baigusį vilnietį Saulių Mikoliūną.
Savo ruožtu kitas sostinės futbolininkas Motiejus Burba su Izraelio ekipa sužaidė savo pirmąsias rungtynes rinktinėje. 22 metų Vilniaus „Žalgirio“ klubo puolėjas aikštėje pasirodė po keitimo 70-ąją min.
Reziumuodamas įvykius Dariaus ir Girėno stadiono vejoje E. Jankauskas tikino, jog lygiosios su aukšto meistriškumo technišku varžovu jį tenkina.
„Vien tai, kad visai neseniai jie Italijos rinktinei įmušė keturis įvarčius, nemažai pasako apie jų atakuojantį potencialą. Pirmas kėlinys buvo geras, antrasis kiek sudėtingesnis, turėjome sunkesnę atkarpą. Vyrams kainavo daug jėgų atsilaikyti, bet per ją susikūrėme ir kelias realias progas įmušti. Patirties požiūriu tai buvo naudingos ir informatyvios rungtynės“, – pabrėžė strategas.
Garsenybės akibrokštas
Ketvirtadienį įvyko ir oficialios pasaulio čempionato atrankos rungtynės, po kurių paaiškėjo dar viena komanda, iškovojusi kelialapį į finalinį etapą. Ja tapo Prancūzija, 4:0 nepasigailėjusi Ukrainos futbolininkų ir su 13 taškų užsitikrinusi D grupės nugalėtojos vardą.
Dauguma laimingųjų Europos zonoje paaiškės šį mėnesį. Penktadienį prie laimingųjų prisidėjo ir Kroatijos futbolininkai, tapę L grupės nugalėtojais. Belgijos ir Portugalijos rinktinėms į bilieto trūksta tik vienos pergalės.
Portugalijos ekipa sekmadienį žais atrankos rungtynes su Armėnijos futbolininkais. Šiame mače portugalams nepadės Cristiano Ronaldo. Jis per akistatą su Airijos rinktine buvo išvytas iš aikštės, nes tyčia alkūne smogė varžovui. Dėl šios diskvalifikacijos legendiniam futbolininkui gali tekti praleisti ir keletą mačų jau pačiame pasaulio čempionate.
Pirmą kartą istorijoje 2026 m. pasaulio futbolo čempionate dalyvaus net 48 komandos – FIFA nusprendė išplėsti iki šiol nuo 1998 m. galiojusį 32 komandų formatą. Tai reiškia, kad į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą ir Meksiką, kur vyks istorinė futbolo šventė, susirinks daugiau rinktinių nei bet kada anksčiau. Europai skirtos 16 vietų.
Naujausi komentarai